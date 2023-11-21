Hamas korkusu İsraillilere bunu yaptırdı

ÖLDÜRÜP EVLERE EL KOYUYORLAR Kadın-erkek fark etmeksizin işgalci Yahudiler, her yere otomatik silahlarla gidiyor. İşgalciler, kafede bile boyunlarına astıkları uzun namlulu silahlarla oturuyor. Ellerinde silahlarla alışveriş yapıyor. İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 690 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Batı Şeria, sık sık İsrail askerlerinin koruması altındaki silahlı işgalci yerleşimcilerin baskınlarına ve saldırılarına tanık oluyor. İşgalci Yahudiler, Filistinlilerin evlerine, bahçelerine ve eşyalarına saldırıyor. Filistinlilere ateş edip öldürüyor. Evlerine el koyuyor. Katliamların ikinci cephesinin Batı Şeria olmasından endişe ediliyor.