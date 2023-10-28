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Hamas duyurdu! İsrail'in Gazze'ye kara saldırısını püskürttük

2023-10-28 07:30:04
Hamas duyurdu! İsrail'in Gazze'ye kara saldırısını püskürttük

İsrail’in Gazze Şeridi’nde 21 gündür havadan saldırıları ile katliam yapıyor. İsrail ordusu, havadan ve karadan bölgeye saldırılarını sürdürürken, gözler İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik başlatmayı planladığı kara saldırısına çevrildi. İsrail güçlerinin kara saldırı için hazırlıkta olduğu bilinirken Hamas, Gazze'de İsrail güçlerinin kara saldırısı girişimini püskürttüklerini duyurdu.

#1
Foto - Hamas duyurdu! İsrail'in Gazze'ye kara saldırısını püskürttük

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları 21'inci gününde devam ediyor. Karadan saldırı için de hazırlık yapan İsrail güçleri faaliyetlerini genişleteceklerini açıkladı.

#2
Foto - Hamas duyurdu! İsrail'in Gazze'ye kara saldırısını püskürttük

"KARA KUVVETLERİ FAALİYETLERİNİ GENİŞLETECEK" İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari yaptığı açıklamada, "Hava Kuvvetleri yer altı hedeflerini çok ciddi bir şekilde vuruyor. Kara Kuvvetleri bu gece faaliyetlerini genişletecek" dedi.

#3
Foto - Hamas duyurdu! İsrail'in Gazze'ye kara saldırısını püskürttük

"SALDIRI GİRİŞİMİ PÜSKÜRTÜLDÜ" Hamas ise Gazze Şeridi'nin İsrail güçlerinin kara saldırısı girişimini püskürttüklerini duyurdu.

#4
Foto - Hamas duyurdu! İsrail'in Gazze'ye kara saldırısını püskürttük

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi. İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde gıda ve içme suyu konusunda ciddi kriz yaşanırken halk temiz olmayan suları tüketmek zorunda kalıyor. İsrail'in ayrıca hastaneleri hedef alması ve kısıtlamaları dolayısıyla da hastanelerin önemli bir kısmı hizmet dışı kalırken, geriye kalan diğer hastanelerde hastalara ve yaralılara sağlık hizmeti vermek için gerekli ilaç ve tıbbi ekipman krizi yaşanıyor.

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