  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Masalsı bir tabloya dönüştü! Sümela karın altında bambaşka Füzelerin biri gidiyor, biri geliyor! İşte 5 Arap ülkesinde “İran” bilançosu Sadece 1 hafta televizyon izlemezseniz beyninizde ne değişir? Şok sonuç Kuyumcu gibi görünüp yemedikleri halt kalmamış! Petrol kaynayan ilimizde kritik karar! Toprağın altından fışkırması artık an meselesi Taraflarını ilan ettiler! “Kardeş” dediğimiz Türk devletinden İran’a vicdanları yaralayan tepki Hamaney'in yerine kim geçecek: İşte masadaki 7 isim! TCG Anadolu, Avrupa’yı fethetti! “Osmanlı torunları yeniden dirilecek” sesleri yükseliyor Bağnazlar illallah ettirdi! Bakan Tekin suç duyurusunda bulundu
Dünya
13
Yeniakit Publisher
Hamaney'in yerine kim geçecek: İşte masadaki 7 isim!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hamaney'in yerine kim geçecek: İşte masadaki 7 isim!

ABD ve israil'in İran Dini Lideri Hamaney'i öldürmesinin ardından halefinin kim olacağı merak konusu oldu? İşte Hamaney'in yerine geçebilecek 7 isim...

1
#1
Foto - Hamaney'in yerine kim geçecek: İşte masadaki 7 isim!

BD ve İsrail’in İran’a yönelik geniş çaplı askeri operasyonu 37 yıllık bir yönetimin sonunu getirdi. İran Devlet Televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

#2
Foto - Hamaney'in yerine kim geçecek: İşte masadaki 7 isim!

YAS İLAN EDİLDİ Hamaney'in ölümünün ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildiği açıklanırken acılı İran halkı sokaklara indi. Rejim destekçileri Hamaney'e dualar ederken rejim karşıtları ise kutlamalara başladı.

#3
Foto - Hamaney'in yerine kim geçecek: İşte masadaki 7 isim!

YERİNE KİMİN GEÇECEĞİ MERAK EDİLİYOR Öte yandan Hamaney’in vefatıyla birlikte bütün gözler yerine kimin geçeceğine çevrildi. Hamaney'in yerine geçecek ismin ABD yönetimi ile uyumlu bir politika izleyip izlemeyeceği de merak edilen konular arasında yer alıyor.

#4
Foto - Hamaney'in yerine kim geçecek: İşte masadaki 7 isim!

8 İSİM ÖNE ÇIKIYOR Daha önce Ayetullah Hamaney’in öldürülmesi durumunda dini liderlik makamına geçmesi muhtemel üç üst düzey din adamı belirlendiği ifade edilmişti. Bu üç ismin kim olduğu hakkında net bir açıklama bulunmazken kaynaklar 8 ismin adını öne çıkarıyor.

#5
Foto - Hamaney'in yerine kim geçecek: İşte masadaki 7 isim!

OĞLU VE TORUNU DA LİSTEDE Hamaney'in yerine geçmesi beklenen 8 isim şu şekilde sıralanıyor:

#6
Foto - Hamaney'in yerine kim geçecek: İşte masadaki 7 isim!

Gulam Hüseyin Muhsini Ejei (Yargı Erki Başkanı)

#7
Foto - Hamaney'in yerine kim geçecek: İşte masadaki 7 isim!

Sadık Laricani (Eski Yargı Erki başkanı ve Düzenin Yararı Konseyi eski başkanı)

#8
Foto - Hamaney'in yerine kim geçecek: İşte masadaki 7 isim!

Hasan Humeyni (İmam Humeyni'nin torunu)

#9
Foto - Hamaney'in yerine kim geçecek: İşte masadaki 7 isim!

Ali Rıza Arafi (Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi)

#10
Foto - Hamaney'in yerine kim geçecek: İşte masadaki 7 isim!

Seyyid Müçteba Hamaney: Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in oğlu

#11
Foto - Hamaney'in yerine kim geçecek: İşte masadaki 7 isim!

Ayetullah Hüseyin Buşehri

#12
Foto - Hamaney'in yerine kim geçecek: İşte masadaki 7 isim!

Muhsin Araki/ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

Yerine kim geçerse geçsin koruyamadıktan sonra ne önemi var.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Eski Türkiye Artığı Emekli Paşadan Küstah Tehdit: Milletin Değerlerini Hedef Aldı!
Gündem

Eski Türkiye Artığı Emekli Paşadan Küstah Tehdit: Milletin Değerlerini Hedef Aldı!

28 Şubat'ın yıl dönümünde hortlayan vesayetçi zihniyet, ekranlardan millete ve milli iradeye parmak salladı. Ekranlarda boy gösteren Emekli ..
İran medyası dünyaya duyurdu! Pezeşkiyan öldü mü?
Dünya

İran medyası dünyaya duyurdu! Pezeşkiyan öldü mü?

ABD ve İsrail, İran'a ortak bir operasyon başlattı. Üst düzey yetkililerin hedef alındığı saldırıların ardından İran medyası İran Cumhurbaşk..
İran'ı vuran İsrail'e Norveç şoku
Dünya

İran'ı vuran İsrail'e Norveç şoku

Norveç Dışişleri Bakanı Eide yaptığı açıklamada "İsrail'in İran'a saldırısı uluslararası hukukun ihlali" ifadelerini kullandı. ..
Kalleşlerden Ramazan’da alçak provokasyon! Cami duvarına haç çizildi
Dünya

Kalleşlerden Ramazan’da alçak provokasyon! Cami duvarına haç çizildi

Rahat durmayan kalleşler İskeçe’de bulunan Hürriyet Camii'nin duvarına haç çizerek alçak bir provokasyona girişti.

Devrim Muhafızları: ABD gemileri ve deniz üssü vuruldu
Dünya

Devrim Muhafızları: ABD gemileri ve deniz üssü vuruldu

İran, "Gerçek Vaat 4" operasyonu kapsamında ABD’nin deniz gücüne ve bölgedeki üslerine ağır bir saldırı başlattığını duyurdu. Hint Okyanusu ..
Tahran'da 'müttefik' şoku! Rusya ve Çin kılını bile kıpırdatmıyor!
Dünya

Tahran'da 'müttefik' şoku! Rusya ve Çin kılını bile kıpırdatmıyor!

Tahran'ın "Doğu'ya Bakış" stratejisi sarsılıyor. Analizler, Rusya ve Çin'in İran'ı en zor anında yalnız bıraktığını kanıtlıyor...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23