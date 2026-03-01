Hamaney'in yerine kim geçecek: İşte masadaki 7 isim!
ABD ve israil'in İran Dini Lideri Hamaney'i öldürmesinin ardından halefinin kim olacağı merak konusu oldu? İşte Hamaney'in yerine geçebilecek 7 isim...
ABD ve israil'in İran Dini Lideri Hamaney'i öldürmesinin ardından halefinin kim olacağı merak konusu oldu? İşte Hamaney'in yerine geçebilecek 7 isim...
BD ve İsrail’in İran’a yönelik geniş çaplı askeri operasyonu 37 yıllık bir yönetimin sonunu getirdi. İran Devlet Televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.
YAS İLAN EDİLDİ Hamaney'in ölümünün ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildiği açıklanırken acılı İran halkı sokaklara indi. Rejim destekçileri Hamaney'e dualar ederken rejim karşıtları ise kutlamalara başladı.
YERİNE KİMİN GEÇECEĞİ MERAK EDİLİYOR Öte yandan Hamaney’in vefatıyla birlikte bütün gözler yerine kimin geçeceğine çevrildi. Hamaney'in yerine geçecek ismin ABD yönetimi ile uyumlu bir politika izleyip izlemeyeceği de merak edilen konular arasında yer alıyor.
8 İSİM ÖNE ÇIKIYOR Daha önce Ayetullah Hamaney’in öldürülmesi durumunda dini liderlik makamına geçmesi muhtemel üç üst düzey din adamı belirlendiği ifade edilmişti. Bu üç ismin kim olduğu hakkında net bir açıklama bulunmazken kaynaklar 8 ismin adını öne çıkarıyor.
OĞLU VE TORUNU DA LİSTEDE Hamaney'in yerine geçmesi beklenen 8 isim şu şekilde sıralanıyor:
Gulam Hüseyin Muhsini Ejei (Yargı Erki Başkanı)
Sadık Laricani (Eski Yargı Erki başkanı ve Düzenin Yararı Konseyi eski başkanı)
Hasan Humeyni (İmam Humeyni'nin torunu)
Ali Rıza Arafi (Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi)
Seyyid Müçteba Hamaney: Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in oğlu
Ayetullah Hüseyin Buşehri
Muhsin Araki/ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23