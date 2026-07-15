En düşük emekli aylığı Meclis'te kabul edildi!

. Genel Kurul'da da kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından düzenleme yürürlüğe girecek. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin yanı sıra komisyonda kabul edilen teklifte kamu yönetimi, ulaşım, kültür, eğitim, turizm, sivil havacılık, PTT ve siber güvenlik başta olmak üzere birçok alanda yeni düzenlemeler de yer aldı. Teklifle, ilk kez sürücü belgesi alacaklar ile ehliyeti iptal edilip yeniden belge almaya hak kazananlar iki yıl süreyle aday sürücü statüsünde olacak. Belirli trafik ihlallerini yapan aday sürücülerin belgeleri iptal edilecek.