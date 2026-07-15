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En düşük emekli aylığı Meclis'te kabul edildi!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En düşük emekli aylığı Meclis'te kabul edildi!

En düşük emekli aylığının yüzde 17,76 artırılarak 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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Foto - En düşük emekli aylığı Meclis'te kabul edildi!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

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Foto - En düşük emekli aylığı Meclis'te kabul edildi!

Emekliler ve hak sahiplerini yakından ilgilendiren düzenleme, komisyondaki görüşmelerin ardından kabul edildi. Komisyonda kabul edilen düzenlemeyle, halen 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseltilecek.

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Foto - En düşük emekli aylığı Meclis'te kabul edildi!

. Artışta, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin açıkladığı yüzde 17,76'lık enflasyon oranı esas alınacak.

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Foto - En düşük emekli aylığı Meclis'te kabul edildi!

TEKLİFTE BAŞKA DÜZENLEMELERDE VAR

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Foto - En düşük emekli aylığı Meclis'te kabul edildi!

Düzenleme kapsamında, en düşük emekli aylığına ilişkin yeni tutarın yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca emekli ve hak sahibinin aylık ödemeleri 23 bin 552 lira üzerinden yapılacak.

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Foto - En düşük emekli aylığı Meclis'te kabul edildi!

Teklif, komisyondaki kabulün ardından TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.

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Foto - En düşük emekli aylığı Meclis'te kabul edildi!

. Genel Kurul'da da kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından düzenleme yürürlüğe girecek. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin yanı sıra komisyonda kabul edilen teklifte kamu yönetimi, ulaşım, kültür, eğitim, turizm, sivil havacılık, PTT ve siber güvenlik başta olmak üzere birçok alanda yeni düzenlemeler de yer aldı. Teklifle, ilk kez sürücü belgesi alacaklar ile ehliyeti iptal edilip yeniden belge almaya hak kazananlar iki yıl süreyle aday sürücü statüsünde olacak. Belirli trafik ihlallerini yapan aday sürücülerin belgeleri iptal edilecek.

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Yorumlar

Sabredin

Bir gün hepiniz endüşük emekli aylığı alacaksınız. Yaparsa Akepe yapar.

Esposito

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