En düşük emekli aylığı Meclis'te kabul edildi!
En düşük emekli aylığının yüzde 17,76 artırılarak 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
En düşük emekli aylığının yüzde 17,76 artırılarak 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.
Emekliler ve hak sahiplerini yakından ilgilendiren düzenleme, komisyondaki görüşmelerin ardından kabul edildi. Komisyonda kabul edilen düzenlemeyle, halen 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseltilecek.
. Artışta, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin açıkladığı yüzde 17,76'lık enflasyon oranı esas alınacak.
TEKLİFTE BAŞKA DÜZENLEMELERDE VAR
Düzenleme kapsamında, en düşük emekli aylığına ilişkin yeni tutarın yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca emekli ve hak sahibinin aylık ödemeleri 23 bin 552 lira üzerinden yapılacak.
Teklif, komisyondaki kabulün ardından TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.
. Genel Kurul'da da kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından düzenleme yürürlüğe girecek. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin yanı sıra komisyonda kabul edilen teklifte kamu yönetimi, ulaşım, kültür, eğitim, turizm, sivil havacılık, PTT ve siber güvenlik başta olmak üzere birçok alanda yeni düzenlemeler de yer aldı. Teklifle, ilk kez sürücü belgesi alacaklar ile ehliyeti iptal edilip yeniden belge almaya hak kazananlar iki yıl süreyle aday sürücü statüsünde olacak. Belirli trafik ihlallerini yapan aday sürücülerin belgeleri iptal edilecek.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23