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Haluk Levent Gazze ile ilgili kötü haberi verdi

2023-10-20 11:32:38
Haluk Levent Gazze ile ilgili kötü haberi verdi

Haluk Levent, Gazze'ye yardım için belediye başkanı ile görüştüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.

#1
Foto - Haluk Levent Gazze ile ilgili kötü haberi verdi

Gazze'de bir katliam yaşanırken dünya bu duruma sessiz kalmaya devam ediyor.

#2
Foto - Haluk Levent Gazze ile ilgili kötü haberi verdi

Bölgede binlerce insan ölürken yardımların ulaşmasına izin verilmiyor.

#3
Foto - Haluk Levent Gazze ile ilgili kötü haberi verdi

AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, yardım amaçlı Gazze Belediye Başkanı ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı.

#4
Foto - Haluk Levent Gazze ile ilgili kötü haberi verdi

Haluk Levent, yardım amaçlı Gazze Belediye Başkanı ile görüştüğünü ancak bölgeye yardımların ulaştırılamadığını söylediklerini paylaştı.

#5
Foto - Haluk Levent Gazze ile ilgili kötü haberi verdi

Sosyal medya hesabından kesintilere dair de bilgi veren Levent şunları söyledi: "Gazze Belediye Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdim. Şu anda insani yardımların gelmediğini, bugün konvoyların bir bölümüne izin verilmesinin beklendiğini belirtti. Gazze’de elektrik ve su kesintisinin olduğunu, Gazze halkının çok zor durumda olduğunu belirtti."

#6
Foto - Haluk Levent Gazze ile ilgili kötü haberi verdi

Bu görüşmeye Lübnan Belediye Başkanı Mohamed Saadie ve Birleşmiş Kentler Yerel Yönetimler Orta Doğu Teşkilatı da katıldı. Türkiye’nin Gazze halkının yanında olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirttiler. Yardım konvoyları izni alındığında haber edeceklerini söylediler.

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