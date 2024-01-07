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Halk TV patronu Mahiroğlu'ndan kaçak villa itirafı! Gelir beyanı şaşkına çevirdi

2024-01-07 12:39:29
Halk TV patronu Mahiroğlu'ndan kaçak villa itirafı! Gelir beyanı şaşkına çevirdi

Boğaz'a nazır villasında kaçak inşaat yaptığı tespit edilen ve iki kez mühür kırarak kaçak inşaatına devam eden Halk Tv patronu Cafer Mahiroğlu'nun geçtiğimiz aylarda yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanırken yakalanarak İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı ortaya çıktı. Hakkında, "imar kirliliğine neden olma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istendiği davanın ilk duruşmasına katılmadığı için yakalama kararı çıkarılan Mahiroğlu, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemede ise adeta kıvırdı.

#1
Foto - Halk TV patronu Mahiroğlu'ndan kaçak villa itirafı! Gelir beyanı şaşkına çevirdi

İstanbul Boğazı manzaralı Sarıyer'deki 300 metrekarelik villasına 400 metrekare kaçak bölüm ilave eden Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun yurt dışına çıkmak üzereyken yakalanarak gözaltına alındığı ortaya çıktı.

#2
Foto - Halk TV patronu Mahiroğlu'ndan kaçak villa itirafı! Gelir beyanı şaşkına çevirdi

Sarıyer'deki villasına 400 metrekare kaçak bölüm ilave eden Cafer Mahiroğlu, villasına vurulan mühürleri iki kez kırarak kaçak inşaatını sürdürmeye devam etmişti. SABAH'ın 2 yıldır süren ısrarlı yayınları yargı ve bürokrasiyi harekete geçirmiş, 2 yıldır göz yumulan kaçak inşaatla ilgili Mahiroğlu'na "imar kirliliğine neden olma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığını okuyucularına duyurdu.

#3
Foto - Halk TV patronu Mahiroğlu'ndan kaçak villa itirafı! Gelir beyanı şaşkına çevirdi

SABAH'ın elde ettiği bilgilere göre, hakkında "imar kirliliğine neden olma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılan Mahiroğlu 21 Haziran'daki ilk duruşmaya katılmadı.

#4
Foto - Halk TV patronu Mahiroğlu'ndan kaçak villa itirafı! Gelir beyanı şaşkına çevirdi

HAVALİMANINDA YAKALANDI Tüm aramalara rağmen bulunamayan ve Mahiroğlu hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarıldı. 13 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanan Mahiroğlu'nun havalimanında yakalanarak gözaltına alındığı ortaya çıktı.

#5
Foto - Halk TV patronu Mahiroğlu'ndan kaçak villa itirafı! Gelir beyanı şaşkına çevirdi

AYLIK GELİRİ 10 BİN LİRAYMIŞ Gaziosmanpaşa'da nöbetçi mahkemeye çıkarılarak ifadesi alınan Mahiroğlu, tekstilci olduğunu, aylık gelirinin ise 10 bin lira olduğunu öne sürdü. Üzerine de kayıtlı mal varlığı olduğunu ancak ayrıntısını bilmediğini belirten Mahiroğlu, lise mezunu olduğunu ve sabıkası olmadığını da dile getirdi.

#6
Foto - Halk TV patronu Mahiroğlu'ndan kaçak villa itirafı! Gelir beyanı şaşkına çevirdi

Mahkemede hakkında yakalama kararı olduğuna ilişkin bilgilendirme yapılan Mahiroğlu, buradaki savunmasında avukata ihtiyacı olmadığını ve savunmasını kendisinin yapacağını söyledi.

#7
Foto - Halk TV patronu Mahiroğlu'ndan kaçak villa itirafı! Gelir beyanı şaşkına çevirdi

SUÇU MÜHENDİSİNE ATTI Kendisinin daha önce kaçak villa inşaatıyla ilgili ifade verdiğini belirten Mahiroğlu, villanın çatı katında yaptığı ilave kat düzenlemesinin ruhsata aykırı olduğunu bilmediğini öne sürdü. Mahiroğlu, bu işlemin bilgisi dışında, görevlendirdiği mühendis tarafından gerçekleştirildiğini söyleyerek suçu mühendise attı.

#8
Foto - Halk TV patronu Mahiroğlu'ndan kaçak villa itirafı! Gelir beyanı şaşkına çevirdi

Yapının imara aykırı olmasını öğrendikten sonra yıkarak eski haline getirdiğini iddia eden Mahiroğlu, bunun dışında ruhsata aykırı bir durum olduysa da haberinin olmadığını söyledi.

#9
Foto - Halk TV patronu Mahiroğlu'ndan kaçak villa itirafı! Gelir beyanı şaşkına çevirdi

"KAMUYA YARARLI İŞTE ÇALIŞABİLİRİM" Mahkemede Mahiroğlu'na yasal şartlar oluşması halinde kamuya yararlı bir işte çalışarak çekmek isteyip istemediği soruldu. Mahiroğlu bu soruya, "Kamuya yararlı bir işte çalışmaya rızam vardır" cevabını verdi ve suçsuz olduğunu beraatini ve duruşmalardan muaf tutulmasını talep etti. Nöbetçi mahkeme kararında, Mahiroğlu'nun serbest bırakılmasına karar verdi

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