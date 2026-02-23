Halk arasında “bitli helva” deniyor, tadına bakan müptelası oluyor! Osmanlı valisinin hayran kaldığı 128 yıllık tarihi lezzetin sırrı ortaya çıktı
Kütahya sokaklarında 1898 yılından bu yana süregelen bir gelenek olan Paşa Helvası, Ramazan ayının gelişiyle birlikte tezgahlardaki yerini alarak adeta kapış kapış satılıyor. Osmanlı Valisi Fuat Paşa’nın hayran kaldığı ve aileye soyadını veren bu eşsiz lezzet, sadece tahin, şeker ve susamdan oluşmasına rağmen ustalığıyla zamana meydan okuyor. Hava sıcaklığına göre kıvamı ayarlanan ve yılda sadece bir ay üretilen bu helva, kilosu 340 TL olmasına rağmen gurbetçilerden yerli halka kadar herkesin ilk durağı oluyor.