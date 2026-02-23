Halk arasında “bitli helva” deniyor, tadına bakan müptelası oluyor! Osmanlı valisinin hayran kaldığı 128 yıllık tarihi lezzetin sırrı ortaya çıktı

Lezzetin isimlendirilme süreci ise oldukça köklü bir geçmişe dayanıyor. Üretici Helvacıoğlu’nun dedesi Mustafa Efendi, 1898 yılında bu helvayı Kütahya Valisi Fuat Paşa için özel olarak hazırlar. Tatlıyı çok beğenen Fuat Paşa, aileye olan memnuniyetini Helvacıoğlu soyadını vererek gösterir. Böylece hem tatlı Paşa Helvası olarak anılmaya başlar hem de ailenin ticaret hayatındaki kimliği bu lezzetle şekillenir. Tüketiciler tarafından sıkça Paşa Lokumu ile karıştırılan bu helva, aslında içerik olarak tamamen farklı bir yapıya sahip. İçinde sadece susam, tahin ve şeker bulunan Paşa Helvası’nın kıvamındaki en büyük sır ise mevsim şartlarıdır.