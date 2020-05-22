Haliç'in gerçek hikayesi!

Ekrem İmamoğlu'na cevap: nasıl haliç için hiçbir şey yapılmamış? Şimdi sormak istiyoruz; Haliç'in temizlenmesinden can suyu verilmesine kadar onlarca iş yapılmış, 750 milyon doları aşan yatırımlar hayata geçirilmişken; Nasıl olur da Haliç için hiçbir şey yapılmamış? Binlerce ton çamur biriktirilmiş. İhalesi, projesi, sözleşmesi 2018 yılında bitmiş, yüklenici belirlenerek işe başlanmış olan "Haliç Dip Çamuru Tarama ve Susuzlaştırma Tesisi" projesi için; Nasıl olur da kendi geliştirdiğiniz, ürettiğiniz bir projeymiş gibi lanse ediyorsunuz? Haliç için hayati derecede önem arz eden Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma projesini; Kokuya neden olması ve çevre kirliliğine yol açması gibi mesnetsiz nedenlerle iptal ederken, Daha çok kokuya yol açacak bu projeyi nasıl olur da savunuyorsunuz? ''Hayırlı işlerin karşısında olmak değil yanında olmak yakışır'' Çok değil, 6 ay önce uyarmıştık. "Haliç tekrar kokulara boğulmasın" demiş, "Bunun için yapılan yatırımlara destek olun" çağrısında bulunmuştuk. Çünkü; "Çevreyi siyaset üstü görüyor, Çevreye yapılan yatırımları önleyici hekimlik" olarak değerlendiriyoruz. Çağrımızı bir kez daha yineliyoruz; Gelin, Kağıthane'deki ileri biyolojik atıksu arıtma tesisini tekrar değerlendirin. Haliç'in balıkları, yunusları da yapraklara eşlik etsin, alkışa katılsınlar. Hayırlı işlerin karşısında değil, yanında olmak yakışır. Hep diyoruz, yineliyoruz; Çevre Meselesi önleyici hekimliktir. Çevreye ne kadar yatırım yaparsanız, O derece sağlık masrafınız azalır. Kanal İstanbul'da Dünyanın incisi Boğazın Çevresel Sigortası olacağını unutmayalım. Yarın çok geç olmadan.