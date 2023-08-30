Halbuki ikinci sırada ama hata yapıldı! Dünyanın en eski şehri Türkiye'de

Yayınlanan listede ilk sırada 11 bin yıllık geçmişiyle Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Jericho kenti daha sonrasında ise Diyarbakır Sur’un gelmesi gerektiğine dikkat çeken Yıldız, “Dün çeşitli basın yayın organlarında çıkan haberlere göre dünyada yaşamın devam ettiği en eski kentler listesinin yayınlandığı ve bu en eski kentler listesinde Diyarbakır Sur ilçesinin 4750 tarihi ile 12’nci sırada yer aldığını gördük. Aslında baktığımız zaman Diyarbakır Sur ilçesinde bulunan Amida Höyük’te son zamanlarda yapılan kazılarda bu tarihin değiştiğini defalarca basın yayın organlarıyla paylaştık. Ne yazık ki alınan bilgiler eski bilgiler, güncel bilgiler kullanılmamış. Diyarbakır şehri, aslında yaşamın devam ettiği kentler içerisinde 2’nci sıradadır. 11 bin yıllık geçmişiyle Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Jericho kenti ilk sırada yer alıyor. Diyarbakır Sur ilçesi 9 bin yıllık geçmişiyle aslında 2’nci sıradadır. Bu listenin güncellenmesi gerekir” dedi.