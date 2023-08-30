Halbuki ikinci sırada ama hata yapıldı! Dünyanın en eski şehri Türkiye'de

“2018 yılından beri yaptığımız kazı çalışmalarında çıkan verileri TÜBİTAK’ın laboratuvarlarına gönderdik. Hem kemik örnekleri hem çıkan ahşap örnekleri ve oradan karbon 14 yöntemiyle yapılan tarihlendirmelerin sonucu şehrin 3 kere yakıldığını kazılarda tespit etmiştik. 3 farklı katman vardı. Yanık katmanlardaki en alt katman M.Ö. 6500 tarihine tarihlendirilmişti. Onun dışında ikinci katman M.Ö. 5700-5500 arası, üçüncü katman ise M.Ö. yaklaşık 5100 idi. Dolayısıyla önemli bir kenttir. Devam eden kazılarda yangın tabakalarından sonra da aslında halen kültür katmanının olduğu ve buluntular gelmeye devam ettiğini görüyoruz. Ana kata inemedik ama şu an bulunduğumuz zemin, çıkan hem taş eserlerinden hem çanak çömleklerden M.Ö. 7000’den beri burada bir yaşamın olduğu netleşti.”