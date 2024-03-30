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Spor
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Hakkında bomba karar çıkabilir: Taraftarlar kızgın.. Galatasaray’a büyük şok!

2024-03-30 17:46:29
Hakkında bomba karar çıkabilir: Taraftarlar kızgın.. Galatasaray’a büyük şok!

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan şampiyonluğa odaklanan sarı kırmızılılarda bir yandan da gelecek sezon planlaması devam ediyor. Cimbom ile ikinci şampiyonluğuna çok yaklaşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için bomba bir iddia ortaya atıldı. Premier Lig ekibinin başarılı teknik adamla ilgilendiği belirtildi. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Hakkında bomba karar çıkabilir: Taraftarlar kızgın.. Galatasaray’a büyük şok!

Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Hakkında bomba karar çıkabilir: Taraftarlar kızgın.. Galatasaray’a büyük şok!

Bir yandan şampiyonluğa odaklanan sarı kırmızılılarda bir yandan da gelecek sezon planlaması devam ediyor.

#3
Foto - Hakkında bomba karar çıkabilir: Taraftarlar kızgın.. Galatasaray’a büyük şok!

Cimbom ile ikinci şampiyonluğuna çok yaklaşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için bomba bir iddia ortaya atıldı.

#4
Foto - Hakkında bomba karar çıkabilir: Taraftarlar kızgın.. Galatasaray’a büyük şok!

Premier Lig ekibinin başarılı teknik adamla ilgilendiği belirtildi. İşte tüm detaylar...

#5
Foto - Hakkında bomba karar çıkabilir: Taraftarlar kızgın.. Galatasaray’a büyük şok!

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un talipleri artıyor.

#6
Foto - Hakkında bomba karar çıkabilir: Taraftarlar kızgın.. Galatasaray’a büyük şok!

Milliyet'e göre; Bu sezon Süper Lig'in yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla da dikkat çeken 50 yaşındaki antrenör ile İngiltere Premier Lig kulübünün ilgilendiği iddia edildi.

#7
Foto - Hakkında bomba karar çıkabilir: Taraftarlar kızgın.. Galatasaray’a büyük şok!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ı Süper Lig'de şampiyonluğa taşıyan ve bu sezon da millî maç arasına kadar takımını liderlik koltuğunda tutan Okan Buruk'a ilgi her geçen gün artıyor.

#8
Foto - Hakkında bomba karar çıkabilir: Taraftarlar kızgın.. Galatasaray’a büyük şok!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gerek Manchester United gerekse Bayern Münih'e karşı oynattığı futbol ile de takdir toplayan 50 yaşındaki teknik adamı İngiltere Premier Lig'den bir kulübün göreve getirmek istediği bildirildi.

#9
Foto - Hakkında bomba karar çıkabilir: Taraftarlar kızgın.. Galatasaray’a büyük şok!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mart ayının başında ise İtalya Serie A kulübü Lazio ile anılmıştı.

#10
Foto - Hakkında bomba karar çıkabilir: Taraftarlar kızgın.. Galatasaray’a büyük şok!

Maurizio Sarri'nin Lazio'dan ayrılmasının ardından Serie A devinin geniş listesinde Okan Buruk'un da yer aldığı bildirilmişti.

#11
Foto - Hakkında bomba karar çıkabilir: Taraftarlar kızgın.. Galatasaray’a büyük şok!

Lazio Başkanı Claudio Lotito'nun Okan Buruk ile de temas kuracağı aktarılmıştı. Ancak İtalyan kulübü daha sonra Igor Tudor'u göreve getirmişti.

#12
Foto - Hakkında bomba karar çıkabilir: Taraftarlar kızgın.. Galatasaray’a büyük şok!

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, bu sezon da şu ana kadar muhteşem bir performansa imza attı. 50 yaşındaki teknik direktör bu sezon sarı-kırmızılılarda 47 maça çıktı. Okan Buruk'un öğrencileri bu mücadelelerde 35 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

#13
Foto - Hakkında bomba karar çıkabilir: Taraftarlar kızgın.. Galatasaray’a büyük şok!

İngiltere Premier Lig kulübü Brighton'ın da Okan Buruk ile ilgilendiği iddia edildi.

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