Hakkında bomba karar çıkabilir: Taraftarlar kızgın.. Galatasaray’a büyük şok!

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan şampiyonluğa odaklanan sarı kırmızılılarda bir yandan da gelecek sezon planlaması devam ediyor. Cimbom ile ikinci şampiyonluğuna çok yaklaşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için bomba bir iddia ortaya atıldı. Premier Lig ekibinin başarılı teknik adamla ilgilendiği belirtildi. İşte tüm detaylar...