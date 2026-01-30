Hakkari'de korku dolu anlar: İmam köylüyü yardıma çağırdı!
Hakkari'nin Güllüce köyü camisi imamı Bahtiyar Çalık, köylüye yardım çağrısı yaptı.
Hakkari'nin Güllüce köyü camisi imamı Bahtiyar Çalık, köylüye yardım çağrısı yaptı.
Yüksekova ilçesinde son 10 yılın en ağır kış şartları yaşanırken, yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Kar kalınlığının metreleri bulduğu ilçede, Güllüce köyü Bulgurlu mezrasında yer alan caminin çatısı kar yüküne dayanamadı.
Paylaşılan bilgilere göre cami çatısında ilk hasar sabah saatlerinde meydana geldi. Cemaat yatsı namaz kıldığı sırada çatıda ikinci bir çökme daha yaşandı.
Çökme sırasında büyük panik yaşayan vatandaşlar, sarsıntı nedeniyle deprem olduğunu sandı. Olayın ardından anons yapan imam, vatandaşları cami çatısındaki karı temizlemeye davet etti.
KÜREĞİNİ KAPAN CAMİYE KOŞTU Olayın ardından cami imamı Bahtiyar Çalık, hoparlörden anons yaparak köy sakinlerini "kar seferberliğine" davet etti.
Çağrı üzerine evlerinden çıkan köylüler; kürek, halat ve gerekli ekipmanlarla camiye akın etti.
Dondurucu soğuğa rağmen çatının üzerine çıkan vatandaşlar, çökmenin devam etmemesi için biriken kar kütlelerini temizlemeye başladı.
"CAMİMİZİN DURUMU ŞU AN RİSKLİ" Yaşanan süreci anlatan cami imamı Çalık, "Dün ilk çökme meydana gelmişti, bugün akşam saatlerinde ikinci çökme yaşandı. Hemen camiden anons yaparak köylülerimize çağrıda bulundum. Sağ olsunlar, eline küreğini, halatını alan yardıma koştu." dedi.
Vatandaşların soğuk havaya rağmen karları indirmeye başladıklarını aktaran Çalık, "Ancak camimizin durumu şu an riskli. Yetkililerden ve hayırseverlerden camimizin onarımı için yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Çatıda hasarın büyük olduğunu belirten köy sakinleri, can güvenliği endişesiyle camiye girmekte tereddüt ettiklerini ifade ederek yetkililere destek çağrısında bulundu./ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23