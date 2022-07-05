2022-07-05 11:52:00 Hakkari Yüksekova’da hilal güzelliği
Hakkari Yüksekova ilçesinin semalarında akşam saatlerinde çıkan hilal ay hayran bıraktı.
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Hakkari Yüksekova ilçesinin semalarında akşam saatlerinde çıkan hilal ay hayran bıraktı.
Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde büyük bir şekilde dağların üzerinden çıkan hilal, ilçeye ayrı bir güzellik kattı.
Cilo Dağlarının üzerinde duran hilal, güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktı.
Hilalin büyük haline hayran kaldığını belirten Hasım Han, "İlk kez bu kadar net görüyorum. Muazzam bir görüntü. Kesinlikle hayran kaldım bu hilalin büyüklüğüne. Bitmesin bu manzara güzelliği. Doyasıya bakma fırsatımız oldu. Bizde balkonda keyfini çıkarttık" dedi.
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