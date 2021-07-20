'Hakimim' deyip savcıyla evlenmişti! Duruşmaya çıkıp yargılama yapmış

Adliyede gerçek hakim gibi mesai yaptı, savcıyla evlendi Antalya'ya geçici görevle HSK Müfettişi olarak görevlendirildiğini ancak çocuğunun hastalığı nedeniyle göreve başlayamadığı yalanını söyleyen Zeliha Özdemir, 'gerçek bir hâkim' gibi mesai yaptı, arkadaşlıklar kurdu. Bu sırada Cumhuriyet Savcısı Alper Tunçer ile kurduğu arkadaşlığı ilerletip savcı ile evlendi.