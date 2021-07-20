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'Hakimim' deyip savcıyla evlenmişti! Duruşmaya çıkıp yargılama yapmış

2021-07-20 12:52:31
'Hakimim' deyip savcıyla evlenmişti! Duruşmaya çıkıp yargılama yapmış

Antalya'da Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu Zeliha Özdemir, ailesine Hukuk Fakültesi'nde okuduğu yalanının söylemekle kalmadı, adının ve soyadının aynı olduğunu fark ettiği hâkim Zeliha Özdemir'in sicil numarası gibi bilgilerini ele geçirerek sahte kimlik hazırladı. 2017'de kendi fotoğrafıyla kimlik hazırlayan, sahte kimlikle spor salonuna üyelik yaptırıp otomobili için kasko indiriminden bile faydalanan sahte hâkim, Antalya Adliyesi'ne giderek kendisini "Çeşme Hâkimi" diye tanıttı.

#1
Foto - Adliyede gerçek hakim gibi mesai yaptı, savcıyla evlendi Antalya'ya geçici görevle HSK Müfettişi olarak görevlendirildiğini ancak çocuğunun hastalığı nedeniyle göreve başlayamadığı yalanını söyleyen Zeliha Özdemir, 'gerçek bir hâkim' gibi mesai yaptı, arkadaşlıklar kurdu. Bu sırada Cumhuriyet Savcısı Alper Tunçer ile kurduğu arkadaşlığı ilerletip savcı ile evlendi.

Adliyede gerçek hakim gibi mesai yaptı, savcıyla evlendi Antalya'ya geçici görevle HSK Müfettişi olarak görevlendirildiğini ancak çocuğunun hastalığı nedeniyle göreve başlayamadığı yalanını söyleyen Zeliha Özdemir, 'gerçek bir hâkim' gibi mesai yaptı, arkadaşlıklar kurdu. Bu sırada Cumhuriyet Savcısı Alper Tunçer ile kurduğu arkadaşlığı ilerletip savcı ile evlendi.

#2
Foto - Savcı şiyle yargı mevzuatını bile tartışmış Evlenip Tunçer soyismini de alan Özdemir, eşiyle yargı mevzuatını tartışıp birçok konuda istişarelerde dahi bulunuyordu. Ancak Zeliha Özdemir'in 4 yıl süren yalanı demir parmaklıklar ardından son buldu. 5 Nisan'da Antalya Havaalanı'nda sahte kimliğini çantasında bulamayınca polise gidip kayıp başvurusunda bile bulunan Zeliha Özdemir'in yalanını evlendiği savcı ortaya çıkardı.

Savcı şiyle yargı mevzuatını bile tartışmış Evlenip Tunçer soyismini de alan Özdemir, eşiyle yargı mevzuatını tartışıp birçok konuda istişarelerde dahi bulunuyordu. Ancak Zeliha Özdemir'in 4 yıl süren yalanı demir parmaklıklar ardından son buldu. 5 Nisan'da Antalya Havaalanı'nda sahte kimliğini çantasında bulamayınca polise gidip kayıp başvurusunda bile bulunan Zeliha Özdemir'in yalanını evlendiği savcı ortaya çıkardı.

#3
Foto - HSK atama listesinde eşini göremeyince Gerçek hâkim Zeliha Özdemir evlenmiş ve soyismi değişmişti. Bu sebeple artık çakma Zeliha Özdemir, HSK atama listelerinde yoktu. Uzun süre göreve başlamadığı için maaş alamadığı yalanını sürdüren Zeliha Özdemir'in eşi savcı Alper Tunçer, HSK ile irtibata geçerek eşinin neden listelerde yer almadığını sorunca gerçeği öğrendi.

HSK atama listesinde eşini göremeyince Gerçek hâkim Zeliha Özdemir evlenmiş ve soyismi değişmişti. Bu sebeple artık çakma Zeliha Özdemir, HSK atama listelerinde yoktu. Uzun süre göreve başlamadığı için maaş alamadığı yalanını sürdüren Zeliha Özdemir'in eşi savcı Alper Tunçer, HSK ile irtibata geçerek eşinin neden listelerde yer almadığını sorunca gerçeği öğrendi.

#4
Foto - Sahte hakim tutuklandı, savcı kocası boşanma davası açtı Savcının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Zeliha Özdemir, Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu. Tunçer ise sahte kimlikli boşanma davası açtı. Özdemir hakkında,

Sahte hakim tutuklandı, savcı kocası boşanma davası açtı Savcının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Zeliha Özdemir, Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu. Tunçer ise sahte kimlikli boşanma davası açtı. Özdemir hakkında, "Resmi belgede sahtecilik ve kamu görevini usulsüz üstlenme" gibi suçlardan başlatılan soruşturma sürüyor.

#5
Foto - SEGBİS'le duruşma yapmış Öte yandan sahte hâkim Zeliha Özdemir'in hâkim kılığına girerek, cübbeli bir şekilde hâkim makamında oturarak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kullanarak yapılan bir yargılamaya katıldığı ortaya çıktı.

SEGBİS'le duruşma yapmış Öte yandan sahte hâkim Zeliha Özdemir'in hâkim kılığına girerek, cübbeli bir şekilde hâkim makamında oturarak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kullanarak yapılan bir yargılamaya katıldığı ortaya çıktı.

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