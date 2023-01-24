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Medya
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Hakan Ural'dan bomba ifşaatlar! ‘Tarkan’ından Sezen Aksu’suna kadar…’

2023-01-24 15:29:13
Hakan Ural'dan bomba ifşaatlar! ‘Tarkan’ından Sezen Aksu’suna kadar…’

Hakan Ural Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen “Çevre ve Medya Üzerine” konu başlıklı panelde konuştu.

#1
Foto - Hakan Ural'dan bomba ifşaatlar! ‘Tarkan’ından Sezen Aksu’suna kadar…’

Ural’a birlikte program yaptığı Nur Tuğba Namlı eşlik ederken söyleşiye bakan yardımcısı Mücahit Demirtaş da katıldı.

#2
Foto - Hakan Ural'dan bomba ifşaatlar! ‘Tarkan’ından Sezen Aksu’suna kadar…’

"BEN DEVLETİMİ ÇOK SEVİYORUM" - Hakan Ural, söyleşi programına dair “Ben devletimi çok seviyorum. Zaten aidiyet duygusu olan insanın bunu yapması gerekiyor. Hiçbir zaman bir konuda ‘hata yapmadım’ demedim. Bugün beni devletimin personeli davet etmiş. Müthiş bir heyecanla geldim” dedi.

#3
Foto - Hakan Ural'dan bomba ifşaatlar! ‘Tarkan’ından Sezen Aksu’suna kadar…’

"MANİPÜLE ETMEK İSTEYENLER VAR" - Ural, “Hepimizin hayatında müthiş bir algı kirliliği yaratan bir alan. Bana göre bir terör örgütünden daha da tehlikeli. Bizler önyargılarımızla yaşıyoruz. Demişler ki ‘Hakan Ural Bakanlığa seminere gitti. Hakan Ural eğitime gitti’. Bunu bilerek ve isteyerek, bu oluşumu manipüle etmek isteyen insanlar, kendileri çalmış, kendileri söylemiş. Bunun üzerinden belki beni küçümsüyor, belki de bakanlığı eleştirmek için, belki de sizleri de ikilemde bulundurarak kutuplaştırarak bir tavır koymanızı sağlama çabası içerisinde bunu yaptılar” dedi ve şöyle devam etti: “Bu düşmanca nefret niye? Bir arkadaş CHP’li olur, ötekisi İYİ Partili olur, bunlar bizim zenginliklerimiz. Neden olanı çarpıtarak doğruymuş gibi hem kurumu yıpratıyorsun hem de kişiyi. Biz burada hayatı hasbihal etmeye geldik.”

#4
Foto - Hakan Ural'dan bomba ifşaatlar! ‘Tarkan’ından Sezen Aksu’suna kadar…’

"EN AZ 26 ŞEHİRDEN BÜYÜKLERİMİZ TARAFINDAN BU TİP OLUŞUMLARA DAVET VAR" - Gazete Duvar’ın haberine göre; sosyal medya üzerinden aşağılandığını belirten Ural, “Bir kere bizim inancımızda insan aşağılama yok. Birisiyle bir husumetim olsa yere düşse vurmam. Karısına, kızına, namusuna zarar vermem. Düşmanlığımız bile yiğitçe olur. Fakat öyle bir zihin yapısı var ki hiçbir füturu yok. Halkın tercihlerini aşağılıyorlar. Zihin yapısı diyorum. Olmayan bir şeyi yaratıyor ve onu aşağılıyor. Seni de buna karşı kışkırtıyor. Buna neden olduysam özür diliyorum. Ben sizinle olmak için geldim. Haddim değil seminer, eğitim vermeye gelmedim. Bana şu an en az 26 şehirden büyüklerimiz tarafından bu tip oluşumlara davet var. Uçağa binemediğim için gidemiyorum. Bundan doğal ne olabilir?” dedi.

#5
Foto - Hakan Ural'dan bomba ifşaatlar! ‘Tarkan’ından Sezen Aksu’suna kadar…’

“KİMSENİN KARISINA KIZINA BAKMAM” - Kendisi kadar Twitter üzerinden linç edilen bir insan görmediğini ifade eden Ural, “Sosyal medya insanımızın bilincini kutuplaştırma üzerinden nefret ve kine bağlı olarak manipüle ediyor. Ulan farkında değilim de bir kusur kabahat mı yapıyorum. Kendinden şüphe eder hale geliyorsun” dedi. Hakan Ural söyleşide şu ifadeleri kaydetti: “Ben çalışan bir adamım. Üç tane çocuğum var. İşimi yaparım. Söylemesi ayıp içki içmem, sigara içmem. Kimsenin karısına kızına bakmam. Bir insan Lazmış, Çerkesmiş ayrım yapmam. Siyasi görüşüne bakmam. Hep ürettim. İnsanlar işine geleni doğru kabul ettiği için benim tercihlerimi kabul etmiyor. O zihin yapısı kendileri gibi düşünmeyenleri linç ediyor.”

#6
Foto - Hakan Ural'dan bomba ifşaatlar! ‘Tarkan’ından Sezen Aksu’suna kadar…’

“LİNÇ OLACAĞIZ DİYE KORKUYORLAR” - Ural’ın konuk olduğu bakanlığın söyleşisinde millet bahçeleri de konuşuldu. “Ben oraya siyasi görüşümle katılmıyorum” diyen Ural, başka sanatçıların da “linçleneceği korkusuyla” açılışlara gelmediğini ifade etti ve şunları söyledi: “Bunun CHP’si, MHP’si, İYİ Partisi, AK Partisi olur mu ya? Memleket hepimizin. Var olan bir hizmet varsa ‘Allah razı olsun’ deriz. Bana ne lan kimin yaptığından? Gittik oraya bahseden kimse yok. Birçok sanatçı arkadaşımız niye gelmiyor biliyor musunuz? Tevazulu olamayacağım. 37 yıl 70 dizi ve filmde oynadım. Tanımadığım sanatçı yok. Hepsiyle arkadaşım. Tarkan’ından, Sezen Aksu’sundan, Burak Özçivit’inden, Kıvanç’ına kadar arkadaşım. 7/24 beraberiz. Linç olacağız diye korkuyorlar.”

#7
Foto - Hakan Ural'dan bomba ifşaatlar! ‘Tarkan’ından Sezen Aksu’suna kadar…’

“HEPİMİZİN ÇOCUĞU VAR” - “Ben vatanını ve insanını ayırt etmeksizin Allah için seven bir insan olarak üzülüyorum” diyen Ural, “Yoksa nabza göre şerbet vermek kadar dünyada kolay ne var? Bir taraftan insanları sorgularken suçluyoruz” ifadelerini kullandı. Farklılıklara saygı duyulmadığını söyleyen Ural şunları kaydetti: “Bizim adımız ne biliyor musunuz? Yalaka. Avukatım var benim. Bu hakaretlerden iyi para topluyorum. Bir iki kişiyi mahkemeye verdim. Ne oldu biliyor musunuz? Yalaka hakaret sayılmıyormuş. Savcıya dedim ki, ‘Bu hayatın doğal akışına aykırı’. Çok üzülüyorum. Hepimizin çocuğu çoluğu var. Bu nefretle ne yapacağız?”

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