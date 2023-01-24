Hakan Ural'dan bomba ifşaatlar! ‘Tarkan’ından Sezen Aksu’suna kadar…’

"MANİPÜLE ETMEK İSTEYENLER VAR" - Ural, “Hepimizin hayatında müthiş bir algı kirliliği yaratan bir alan. Bana göre bir terör örgütünden daha da tehlikeli. Bizler önyargılarımızla yaşıyoruz. Demişler ki ‘Hakan Ural Bakanlığa seminere gitti. Hakan Ural eğitime gitti’. Bunu bilerek ve isteyerek, bu oluşumu manipüle etmek isteyen insanlar, kendileri çalmış, kendileri söylemiş. Bunun üzerinden belki beni küçümsüyor, belki de bakanlığı eleştirmek için, belki de sizleri de ikilemde bulundurarak kutuplaştırarak bir tavır koymanızı sağlama çabası içerisinde bunu yaptılar” dedi ve şöyle devam etti: “Bu düşmanca nefret niye? Bir arkadaş CHP’li olur, ötekisi İYİ Partili olur, bunlar bizim zenginliklerimiz. Neden olanı çarpıtarak doğruymuş gibi hem kurumu yıpratıyorsun hem de kişiyi. Biz burada hayatı hasbihal etmeye geldik.”