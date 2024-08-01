2024-08-01 07:34:53 Hakan Fidan’dan çarpıcı açıklamalar! İsrail nasıl durdurulacak?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran dönüşü özel açıklamalarda bulundu. Fidan, Hamas Lideri İsmail Haniye'nin İran'da şehit edilmesini derin bir üzüntüyle karşıladığını belirtti. Fidan, İsrail'in Hizbullah'la savaşa girmesi durumunda ABD'nin de fiilen bu savaşa dahil olabileceğini, ancak ABD'nin seçim öncesi bu durumu istemediğini ifade etti. Ateşkes umutlarının azaldığını ve İsrail'in bu konuda baskı altında olmadığını söyleyen Fidan, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'na dilekçe verme sürecinde olduğunu ve Filistin davası için diplomatik ve hukuki araçları kullanacaklarını duyurdu. Fidan, Suriye, ile normalleşme adımlarına yönelikte konuştu.