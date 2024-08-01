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Hakan Fidan’dan çarpıcı açıklamalar! İsrail nasıl durdurulacak?

2024-08-01 07:34:53
Hakan Fidan’dan çarpıcı açıklamalar! İsrail nasıl durdurulacak?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran dönüşü özel açıklamalarda bulundu. Fidan, Hamas Lideri İsmail Haniye'nin İran'da şehit edilmesini derin bir üzüntüyle karşıladığını belirtti. Fidan, İsrail'in Hizbullah'la savaşa girmesi durumunda ABD'nin de fiilen bu savaşa dahil olabileceğini, ancak ABD'nin seçim öncesi bu durumu istemediğini ifade etti. Ateşkes umutlarının azaldığını ve İsrail'in bu konuda baskı altında olmadığını söyleyen Fidan, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'na dilekçe verme sürecinde olduğunu ve Filistin davası için diplomatik ve hukuki araçları kullanacaklarını duyurdu. Fidan, Suriye, ile normalleşme adımlarına yönelikte konuştu.

#1
Foto - Hakan Fidan’dan çarpıcı açıklamalar! İsrail nasıl durdurulacak?

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da şehit edilmesi ile ilgili Sabah Gazetesi'nden Okan Müderrisoğlu'na çarpıcı açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Hakan Fidan’dan çarpıcı açıklamalar! İsrail nasıl durdurulacak?

"BARIŞA OLAN İNANCINI BİR AN OLSUN YİTİRMEDİ" İsmail Haniye, hayatını Filistin davasına, Filistin'e barış ve huzur gelmesine adamıştı. Ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidiyiz. İran'da şehit edildiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Aile fertleri İsrail tarafından katledildiğinde dahi barışa olan inancını bir an olsun yitirmedi. Haniye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacak.

#3
Foto - Hakan Fidan’dan çarpıcı açıklamalar! İsrail nasıl durdurulacak?

İSRAİL'E YAPTIRIM VE KISITLAMA ŞART İsrail'in özellikle ateşkes konusunda maliyet olmadan bir adım atması mümkün görünmüyor. Maliyeti ödetecek olan ABD ve Batı. Bir yaptırım, bir kısıtlama, bir suçlama olması lazım. Dünya sistemini elinde tutan güçler yaptırım uygulamadığı zaman İsrail gidebildiği kadar gidiyor. Birkaç ülke silah satışı kısıtlaması getiriyor ama İsrail ağır bir kayıpla karşı karşıya kalmıyor. Türkiye olarak biz, sivil kayıpların insanlık için ne kadar büyük bir maliyet olduğunu dünya kamuoyuna anlattık, anlatmaya da devam ettik. Bir daha bu türden olaylar yaşanmasın diye iki devletli çözüm olması gerekiyor. Herhangi bir sürecin başında değil, sonunda iki devletli çözüm... Filistin denilince konunun muhatabı genelde Arap ülkeleri oluyor. Türkiye önceki yıllarda 'Kendim bir şey yapayım' diye çabaladı.

#4
Foto - Hakan Fidan’dan çarpıcı açıklamalar! İsrail nasıl durdurulacak?

Bu kez problemi çözme odaklı gittik. Herkesi işin içine katacak şekilde inisiyatif aldık. Eğer bir etki oluşacaksa böyle oluşur. Bu etkileşim bize de çok şey öğretti.

#5
Foto - Hakan Fidan’dan çarpıcı açıklamalar! İsrail nasıl durdurulacak?

LÜBNAN'A SALDIRI İHTİMALİ İsrail, Hizbullah'la herhangi bir savaşa girerse ABD de fiilen girmiş olacak. ABD seçimden önce bunu istemiyor. Ama seçimden önce İsrail'i sınırlayan bir şey de yapmıyor.

#6
Foto - Hakan Fidan’dan çarpıcı açıklamalar! İsrail nasıl durdurulacak?

ATEŞKES UMUDU SÖNÜYOR MU? İsrail'in Gazze'de her gün insan öldürmesi maalesef kanıksandı. Ölümler kanıksanma aşamasına gelince tehlikeli oluyor. Ayrıca yaz geldi, okullar tatile girdi, üniversitelerin dünya başkentlerinde eylemlerinin de olmaması bir tempo düşüklüğüne neden oldu. Bizim sivil toplumumuz da tavrını gösteriyor. Lakin Türkiye'deki hükümette zaten farkındalık var. STK'larımız dünyadaki muhataplarıyla temasa geçmeli. Dünyaya mesaj verilecekse bunun sahneleneceği yerler farklı. Artık ateşkese çok yakın değiliz. İsrail'i ateşkese zorlayacak bir şey yok.

#7
Foto - Hakan Fidan’dan çarpıcı açıklamalar! İsrail nasıl durdurulacak?

İSRAİL'İN TÜRKİYE'Yİ NATO'DAN ÇIKARTMA GİRİŞİMİ Bunun bir karşılığı olmaz. Türkiye'nin NATO üyeliği böyle bir denklemde sorgulanamaz. Kaldı ki İsrail-Filistin meselesinde Batı ekseninde Türkiye yalnız bir ülke değil. İsrail'e tavır alan başka ülkeler de var ama seslerinin tonajı değişebiliyor. Filistin devletinin tanınması bağlamında İspanya, İrlanda, Norveç pozisyonunu resmen açıkladı.

#8
Foto - Hakan Fidan’dan çarpıcı açıklamalar! İsrail nasıl durdurulacak?

ADALET DİVANI YARGI SÜRECİ Türkiye olarak müdahillik çalışmalarımızın sonuna geldik. Metni defalarca gözden geçirdik. Muhtemelen bir hafta içinde dilekçemizi vereceğiz. Konuyu çok yönlü düşünüyoruz. Türkiye tarihinde ilk defa Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) metin verecek. Öncesinde olan bir olay değil. Filistin davasının yanındayız. Tüm diplomatik ve hukuki araçları kullanıyoruz. Yaklaşık 40 sayfalık bir doküman bu. Adalet Divanı'nda bir baskı oluşturma, bu adımları başkalarıyla paylaşma mühim. Ne kadar fazla, nitelikli, hukuki ağırlığı olan metin olursa kaçacak yeri kalmaz.

#9
Foto - Hakan Fidan’dan çarpıcı açıklamalar! İsrail nasıl durdurulacak?

SURİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİ Karşı tarafla yaptığım temaslarda gördüğüm, görüşmeye açıklar. Şu ana kadar bize iletilmiş ön şartları yok. Örneğin, "Türkiye askeri çekilsin" denildiği zaman, "Görüşmelere bunun için ihtiyaç var" diyorum. Görüşme olursa üçüncü bir ülke olur. Ama netleşmedi.

#10
Foto - Hakan Fidan’dan çarpıcı açıklamalar! İsrail nasıl durdurulacak?

Ruslar, 'İran da masada olsun. Daha önce yapıyorduk' diyor. Bizim önceliğimiz kimin görüştürdüğü değil, 'görüşmek.' 'Sizi bir araya getiriyorum' ile 'aracı oluyorum' meselesi iki ayrı şey. Her ikisinin de farklı boyutları var. SURİYE MİLLİ ORDUSU'NUN GELECEĞİ Muhaliflerle barış yapmak rejimin sorunu. Ben bunu teşvik edebilirim ama zorlayamam. Rejimle anlaşıp muhalifleri yok sayamayız, böyle bir dünya yok. Olmayacak da. Bizim rejimden istediğimiz muhalefeti karşısına muhatap olarak alması, sorunları görmesi ve çözüm için görüşmeye başlaması. ABBAS TÜRKİYE'YE GELİYOR Şu anki planlamaya göre Filistin Devlet Başkanı Abbas, 14-15 Ağustos'ta geliyor. Bizim için önemli olan Filistin davasında dünyaya mesaj vermek.

#11
Foto - Hakan Fidan’dan çarpıcı açıklamalar! İsrail nasıl durdurulacak?

SINIR KAPISI AÇILABİLİR Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden görüşme trafiği var. Bunun olumlu sonuçlanmasına yönelik senaryomuzu hazırlamamız lazım. Şu anda yürüyen faaliyetler o yönde. Tamamlanması durumunda olumlu senaryoyu devreye sokarız. Yani sınır kapımızı açabiliriz.

#12
Foto - Hakan Fidan’dan çarpıcı açıklamalar! İsrail nasıl durdurulacak?

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ABD seçimleri sonuçlanana kadar, cephede belki bir yavaşlama olabilir ama resmi ateşkes olabilir mi, emin değilim. Bir kamuoyu farkındalığı oluşuyor. Bu savaş 2.5 yıldır sürüyor. Herkes kendi limitlerini görmeye başladı. Nükleer silah kullanmadan nereye kadar gidilebileceği anlaşıldı. Artık hesabı kitabı yapılacak.

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