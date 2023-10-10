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Medya
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Hakan Fidan'dan bomba "İsrail" hamlesi! Bunun ardından, Erdoğan da o adımı atacak

2023-10-10 14:11:17
Hakan Fidan'dan bomba "İsrail" hamlesi! Bunun ardından, Erdoğan da o adımı atacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yaşanan son gelişmelere dair Türkiye'nin neden en yüksek tonda İsrail’e had bildirmediğini masaya yatırdı. "Hakan Fidan’ın mekik diplomasisinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devlet başkanları düzeyinde devreye girmesi bekleniyor. Türkiye savaşın derinleşmesini ve yaygınlaşmasını önlemek için çaba gösteriyor. Türkiye, bölge ülkelerinin de katkısıyla ateşkesin sağlanması için tarafların kabul edeceği bir model üzerinde çalışıyor" ifadelerini kullanan Selvi, yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Hakan Fidan'dan bomba "İsrail" hamlesi! Bunun ardından, Erdoğan da o adımı atacak

"(...) - Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk gün itidal çağrısı yapmıştı. - Erdoğan, dün de çözümün adresini gösterdi. “Bugün bölgemizdeki sorunların temelinde Filistin meselesi bulunuyor. Mesele çözülmedikçe bölge barışa hasret kalacaktır. İki devletli çözümün muhafazası önemlidir. 67 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan Filistin devleti ertelenemez ihtiyaçtır” dedi.

#2
Foto - Hakan Fidan'dan bomba "İsrail" hamlesi! Bunun ardından, Erdoğan da o adımı atacak

SERT ÇIKAR MI - Peki Erdoğan daha sert konuşamaz mıydı? “Ey İsrail” diyemez miydi? Derdi. Konuşurdu. Hatta en sert çıkışı yapardı. Gerek olursa yine konuşur. Yine uyarır. “Ey İsrail” demekten çekinmez. - Ama Türkiye bu aşamada hem İsrail’le hem Filistin’le konuşabilen bir ülke. Ateşkes sağlanması gerektiğinde Türkiye devreye girebilir. Bunu hem Filistin hem İsrail tarafı talep edebilir. Türkiye bu pozisyonu kaybetmek istemiyor.

#3
Foto - Hakan Fidan'dan bomba "İsrail" hamlesi! Bunun ardından, Erdoğan da o adımı atacak

HAKAN FİDAN’IN MEKİK DİPLOMASİSİ - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olayın patlak verdiği andan itibaren makamından ayrılmadı. Mekik diplomasisi yürütüyor. Şimdiye kadar Katar, Suudi Arabistan, Mısır, İran, Filistin, ABD, Ürdün ve İspanya dışişleri bakanları ile görüştü.

#4
Foto - Hakan Fidan'dan bomba "İsrail" hamlesi! Bunun ardından, Erdoğan da o adımı atacak

ERDOĞAN DEVREYE GİRECEK - Hakan Fidan’ın mekik diplomasisinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devlet başkanları düzeyinde devreye girmesi bekleniyor. Türkiye savaşın derinleşmesini ve yaygınlaşmasını önlemek için çaba gösteriyor.

#5
Foto - Hakan Fidan'dan bomba "İsrail" hamlesi! Bunun ardından, Erdoğan da o adımı atacak

- Türkiye, bölge ülkelerinin de katkısıyla ateşkesin sağlanması için tarafların kabul edeceği bir model üzerinde çalışıyor."

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