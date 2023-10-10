2023-10-10 14:11:17 Hakan Fidan'dan bomba "İsrail" hamlesi! Bunun ardından, Erdoğan da o adımı atacak
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yaşanan son gelişmelere dair Türkiye'nin neden en yüksek tonda İsrail’e had bildirmediğini masaya yatırdı. "Hakan Fidan’ın mekik diplomasisinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devlet başkanları düzeyinde devreye girmesi bekleniyor. Türkiye savaşın derinleşmesini ve yaygınlaşmasını önlemek için çaba gösteriyor. Türkiye, bölge ülkelerinin de katkısıyla ateşkesin sağlanması için tarafların kabul edeceği bir model üzerinde çalışıyor" ifadelerini kullanan Selvi, yazısında özetle şunları kaydetti: