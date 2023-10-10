Hakan Fidan'dan bomba "İsrail" hamlesi! Bunun ardından, Erdoğan da o adımı atacak

SERT ÇIKAR MI - Peki Erdoğan daha sert konuşamaz mıydı? “Ey İsrail” diyemez miydi? Derdi. Konuşurdu. Hatta en sert çıkışı yapardı. Gerek olursa yine konuşur. Yine uyarır. “Ey İsrail” demekten çekinmez. - Ama Türkiye bu aşamada hem İsrail’le hem Filistin’le konuşabilen bir ülke. Ateşkes sağlanması gerektiğinde Türkiye devreye girebilir. Bunu hem Filistin hem İsrail tarafı talep edebilir. Türkiye bu pozisyonu kaybetmek istemiyor.