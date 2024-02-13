Hakan Fidan'dan Ali Koç’a şok eden telefon! Söylediklerini duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız

Abdülkadir Selvi ve Ali Koç arasında "Süper Kupa" krizinden hemen sonra şunlar yaşanmıştı: Abdülkadir Selvi, 29 Aralık'ta Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin ertelenmesini köşesine taşımıştı. Selvi 'Koç gibi organize' başlıklı yazısında: "Suudi Arabistan’da oynanacak olan maçta bula bula, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cülerin kullandığı, “Yurtta sulh cihanda sulh” sözü mü bulundu? Ali Koç, “Beşiktaş ile Antalyaspor, Katar’da Süper Kupa maçı oynadı ama Katar’da seyirci yok. Ama maç Suudi Arabistan’da olursa daha iyi olur. Suudi Arabistan son dönemde futbola çok yatırım yaptı. Ronaldo’yu, Benzema’yı aldılar. Futbol seyircisi var” diyor. Ali Koç, maçın Suudi Arabistan’da oynanmasını destekliyor. Madem İstiklal Marşı, Türk bayrağı ve Atatürk konusunda bu kadar duyarlıydınız o zaman Fenerbahçe, Kıbrıs Rum kesiminin futbol takımı Larnaka ile maça gittiğinde o protokolü nasıl imzaladınız? Bakın o protokolde hangi maddeler yer alıyor? Türk ve KKTC bayrağı götürülmeyecektir. Fenerbahçe kafilesi havaalanında KKTC taraftarı tarafından karşılanmayacaktır. Taciz edici pankartlar ve Zoom’lu fotoğraf makineleri alınmayacaktır. Hani Türk bayrağı konusunda hassastınız? Hani pankartlar konusunda duyarlıydınız? Hani Atatürk konusunda hassastınız? O zaman bu şartları nasıl kabul ettiniz? Sizin Türk bayrağı ve Atatürk sevginiz Rumlara karşı başka, Suudlulara karşı başka mı oluyor?" ifadelerini kullanmıştı.