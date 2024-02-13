Hakan Fidan'dan Ali Koç’a şok eden telefon! Söylediklerini duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız

Ali Koç, Selvi'nin yazısına canlı yayında şu yanıtı vermişti: "Yurtta sulh cihanda sulh pankartımızı FETÖ’ye bağlıyorlar, ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın sen kimsin Fenerbahçe’yi FETÖ ile bağdaştırıyorsun". Ali Koç, ayrıca Selvi'nin 2013 yılında Fethullah Gülen'e ithaf ettiği ve Yeni Şafak gazetesinde yazdığı "Hocam Türkiye'ye dön artık" başlıklı yazısını hatırlatmıştı. Ali Koç'un canlı yayındaki açıklamalarına ise Abdülkadir Selvi'den cevap gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nı yazan Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerinden Ali Koç'a seslenmişti. Selvi'nin yazısında ilgili bölüm şöyleydi: "Suudi Arabistan’da oynanacak olan Süper Kupa maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Atatürk tişöretleriyle maça çıkma ısrarı üzerine maç ertelenmişti. Bunun üzerine Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı suçlamışlardı. Erdoğan yerel seçim öncesinde provokasyon uyarısı yaptı. Hep diyorum ya seçim sürecine girildi, operasyonlar başladı. Erdoğan, 'Her karışı terle ve kanla sulanmış vatan toprakları üzerinde ameliyat yapmaya kalkanlara meydanın boş olmadığını, milletimizin istiklaline ve istikbaline sıkı sıkıya sarıldığını göstermek boynumuzun borcudur. Riyad’dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak, size bir şey kazandırmaz' diye uyardı. Ali Koç bu uyarı senin için."