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Gezi
13
Hafta sonu planınız belli mi? İşte, İstanbul’da gezilecek en iyi 10 mekan

2023-05-05 20:41:10
Hafta sonu planınız belli mi? İşte, İstanbul’da gezilecek en iyi 10 mekan

#1
Foto - Hafta sonu planınız belli mi? İşte, İstanbul’da gezilecek en iyi 10 mekan

İstanbul hem tarihi hem doğal güzelliğiyle dikkat çeken şehirlerin başında geliyor. Bu güzel şehirde gezilip görülecek onlarca mekan bulunuyor.

#2
Foto - Hafta sonu planınız belli mi? İşte, İstanbul’da gezilecek en iyi 10 mekan

Hem yakın hem de şahane manzarası olan mekanlar arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Aydınlık’ta yer aylan haberde tavsiye edilen 10 mekan şöyle:

#3
Foto - Hafta sonu planınız belli mi? İşte, İstanbul’da gezilecek en iyi 10 mekan

Sarıyer Kuş Gözlem Kulesi Ortalama 30 metre yüksekliğe sahip ve mimarisi ile Avrupa'daki kuş gözlem kulelerini aratmayan Feneryolu kuş gözlem kulesi; hafta sonu mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri.

#4
Foto - Hafta sonu planınız belli mi? İşte, İstanbul’da gezilecek en iyi 10 mekan

Anadolu Feneri Köyü Boğaziçi Anadolu kıyısının en uç noktasında, Karadeniz çıkışında bir konumda yer alan Anadolu Feneri, Üsküdar'dan Yeni Riva Yolu üzerinden yaklaşık 33 km. Hafta sonu mutlaka görmeniz gereken İstanbul'un en iyi manzaralarından birine sahip.

#5
Foto - Hafta sonu planınız belli mi? İşte, İstanbul’da gezilecek en iyi 10 mekan

Pierre Loti Tepesi Alanda bir butik otel, altı adet konak, bir restoran ve bir de kafe bulunuyor. Tepenin yamaçlarında da büyük bir mezarlık var. Ayrıca, kafenin ve teleferik istasyonunun hemen yanında, teleskop bulunan bir de seyir terası var. Hafta sonu gidilecek yerler arasında ilk sıralardadır.

#6
Foto - Hafta sonu planınız belli mi? İşte, İstanbul’da gezilecek en iyi 10 mekan

Yoros Kalesi Beykoz Yoros Kalesi, İstanbul'da Anadolukavağı sırtlarındaki Doğu Roma döneminden kalma kaledir. Karadeniz buradan görünür. 3. Köprü de buradan görünür. Harika bir Boğaz manzarası sunar. İstanbukl'da hafta sonu gidilecek yerler arasında ilklerdedir!

#7
Foto - Hafta sonu planınız belli mi? İşte, İstanbul’da gezilecek en iyi 10 mekan

Dilburnu Tabiat Parkı Dilburnu Tabiat Parkı, 6.88 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Tabiat Parkının tamamı orman olup hakim ağaç türü kızılçamdır. Deniz manzarasına sahiptir. İstanbul'da Büyükada sınırları içerisinde yer almaktadır.

#8
Foto - Hafta sonu planınız belli mi? İşte, İstanbul’da gezilecek en iyi 10 mekan

Otağtepe Burada seyir terasları, gezi alanları, gezi yolları, su sarnıcı, otopark, oturma alanları, kafe ve harika bir park bulunur. Burada birde yapay gölet bulunmaktadır. Buraya farklı bir hava katan bu göletin yanında etrafta kaplumbağaları görebilirsiniz.

#9
Foto - Hafta sonu planınız belli mi? İşte, İstanbul’da gezilecek en iyi 10 mekan

Büyük Valide Han Rooftop Büyük Valide Han, İstanbul, Türkiye'de bulunan bir 17. yüzyıl yapısıdır. Fatih bölgesinin Eminönü semtinde bulunan Çakmakçılar Yokuşu'nda konumlanmıştır. İstanbul'da manzarası harika en iyi 10 yer arasında yer alır.

#10
Foto - Hafta sonu planınız belli mi? İşte, İstanbul’da gezilecek en iyi 10 mekan

Mihrabat Korusu Yemyeşil bir ortamda kahvaltı ve dünya yemekleri sunan, teraslı ve deniz manzaralı şık restoranı da vardır. Kahvaltı için harika seçenek, manzara eşliğinde...

#11
Foto - Hafta sonu planınız belli mi? İşte, İstanbul’da gezilecek en iyi 10 mekan

Sakıp Sabancı Müzesi Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, zengin bir hat ve resim koleksiyonunu bünyesinde barındıran ve düzenlediği geçici sergilerle birçok ünlü sanatçının eserlerine ev sahipliği yapan bir sanat müzesidir. 2002 yılında ziyarete açılan müze, İstanbul'da Boğaziçi'nin en eski yerleşimlerinden Emirgan'da bulunur.

#12
Foto - Hafta sonu planınız belli mi? İşte, İstanbul’da gezilecek en iyi 10 mekan

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