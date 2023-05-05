Hafta sonu planınız belli mi? İşte, İstanbul’da gezilecek en iyi 10 mekan

Pierre Loti Tepesi Alanda bir butik otel, altı adet konak, bir restoran ve bir de kafe bulunuyor. Tepenin yamaçlarında da büyük bir mezarlık var. Ayrıca, kafenin ve teleferik istasyonunun hemen yanında, teleskop bulunan bir de seyir terası var. Hafta sonu gidilecek yerler arasında ilk sıralardadır.