Hafize Gaye Erkan’la ilgili o iddia Türkiye’yi sarsmıştı! Ve flaş açıklama geldi

"Başvuruyu okuyan kamu görevlilerinin sisteme girişlerinde ve başvuruya yaptığı her türlü işlemde tüm veriler kayıt altına alınmaktadır. CİMER'e yapılan istisnasız tüm başvurularda başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri kamu görevlisinin karşısına kapalı şekilde gelmektedir. Başvuruya işlem yapılması için kişinin kimlik veya iletişim bilgilerine ihtiyaç duyulması halinde gerekçesi yazılması şartıyla, yıldızlanmış kısımları açma yetkisi her birimde görevli sayısının yüzde 10'una tanımlanmıştır. CİMER kapsamında yapılan tüm işlemlerde kişisel mahremiyete ve güvenliğe verilen önem, bu konuyla ilgili mer'i mevzuatta birçok hüküm olmasına rağmen müstakil olarak düzenlenen 3 Haziran 2022 tarihli 5690 sayılı CİMER Yönetmeliğinin birçok yerinde de vurgulanmıştır.