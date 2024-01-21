2024-01-21 19:18:17 Hafize Gaye Erkan’la ilgili o iddia Türkiye’yi sarsmıştı! Ve flaş açıklama geldi
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda "Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan bir başvuru basına sızdırıldı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Merkezin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, CİMER'in, vatandaşların dilekçe ve bilgi edinme haklarını kullanmak üzere kamu kurumlarına müracaatlarını kolay bir şekilde yapabilmelerini ve başvuru sürecinin 7/24 izlenebilmesini sağlayan millet ile devlet arasındaki dünyanın en büyük kamuoyu iletişim platformu olduğu hatırlatıldı.