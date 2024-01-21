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Ekonomi
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Hafize Gaye Erkan’la ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de bu şok geldi! Herkes birbirine "Bu gerçekten doğru mu" diye soruyor

2024-01-21 19:03:46
Hafize Gaye Erkan’la ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de bu şok geldi! Herkes birbirine “Bu gerçekten doğru mu” diye soruyor

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde görevden alınabileceğini iddia etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) çalışanı Büşra Bozkurt, CİMER’e yazdığı dilekçe ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını ileri sürdü.

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Foto - Hafize Gaye Erkan’la ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de bu şok geldi! Herkes birbirine "Bu gerçekten doğru mu" diye soruyor

Erol Erkan’ın, Merkez Bankası’nda bir makam odasının olduğu ve kendisine makam aracı tahsis edildiğine yönelik iddialar da basına yansıdı. Fakat Gaye Erkan ve babası Erol Erkan, yaşananların ardından açıklama yaparak iddiaları kesin bir dille yalanladı. Söz konusu gelişmeleri değerlendiren Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı, Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Hafize Gaye Erkan’ın 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde görevden alınabileceğini ileri sürdü.

#2
Foto - Hafize Gaye Erkan’la ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de bu şok geldi! Herkes birbirine "Bu gerçekten doğru mu" diye soruyor

Babuşcu, “Gaye Hanım’ın 20 gündür ABD’de olması da enteresan. Gaye hanım görevden alınacak gibi görünüyor. Seçim öncesi görevden alınabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Babuşçu, Gaye Erkan’ın görevden alınmasının ekonomide veya piyasalarda herhangi bir etki oluşturmayacağını ve yerine atanacak ismin daha önemli olduğunu belirtti.

#3
Foto - Hafize Gaye Erkan’la ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de bu şok geldi! Herkes birbirine "Bu gerçekten doğru mu" diye soruyor

Babuşcu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu konuya dair de söylentiler başladı. Başkan yardımcılarından Cevdet Akçay ve Hatice Karahan konuşuluyor. Cevdet Akçay gerçekten bu göreve layık birisi ancak Hatice Karahan’ın atanacağını tahmin ediyorum.” Gaye Erkan’ın öz geçmişinin oldukça etkileyici olduğunu belirten Babuşcu, "Kendisinin iki tane noksanı vardı, merkez bankacılığını bilmiyordu. Esas önemli olan ise Türkiye koşullarını bilmemesiydi. Bugün ortaya çıkan konular, kamuoyuna yaptığı açıklamalardan görüyoruz ki tecrübesizliği ortaya çıktı. Yoksa liyakatli, öğrenimi ve kariyeri son derece başarılı bir arkadaşımız. Ben de bürokraside uzun yıllar görev yaptım. Tecrübe çok önemlidir, tecrübesizliğinin kurbanı olacak” ifadelerini kullandı.

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