Hafize Gaye Erkan’la ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de bu şok geldi! Herkes birbirine “Bu gerçekten doğru mu” diye soruyor

Babuşcu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu konuya dair de söylentiler başladı. Başkan yardımcılarından Cevdet Akçay ve Hatice Karahan konuşuluyor. Cevdet Akçay gerçekten bu göreve layık birisi ancak Hatice Karahan’ın atanacağını tahmin ediyorum.” Gaye Erkan’ın öz geçmişinin oldukça etkileyici olduğunu belirten Babuşcu, "Kendisinin iki tane noksanı vardı, merkez bankacılığını bilmiyordu. Esas önemli olan ise Türkiye koşullarını bilmemesiydi. Bugün ortaya çıkan konular, kamuoyuna yaptığı açıklamalardan görüyoruz ki tecrübesizliği ortaya çıktı. Yoksa liyakatli, öğrenimi ve kariyeri son derece başarılı bir arkadaşımız. Ben de bürokraside uzun yıllar görev yaptım. Tecrübe çok önemlidir, tecrübesizliğinin kurbanı olacak” ifadelerini kullandı.