2024-01-21 19:03:46 Hafize Gaye Erkan’la ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de bu şok geldi! Herkes birbirine “Bu gerçekten doğru mu” diye soruyor
Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde görevden alınabileceğini iddia etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) çalışanı Büşra Bozkurt, CİMER’e yazdığı dilekçe ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını ileri sürdü.