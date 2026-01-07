Hadi hayırlı olsun! Emekli maaşları için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar
Enflasyon rakamları sonrası en düşük emekli maaşı 18 bin 939 liraya çıktı. Bu hafta içinde ekonomi yönetiminin en düşük emekli aylığına ilişkin bir toplantı yapması bekleniyor. Toplantı öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli maaşıyla ilgili düzenleme yapılacağını söyledi. Yılmaz, "Taleplere duyarsız kalmayacağız" derken Işıkhan ise "Gelir desteğini artıracağız" dedi.