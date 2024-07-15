2024-07-15 10:35:25 Aralarında 20 yıldır bekleyen bile var! Burada adeta bir servet yatıyor
Antalya'da haciz yoluyla bağlanan araçlar yıllardır yediemin otoparklarında bekliyor. Kent merkezindeki 3 otoparkta toplam yaklaşık 3 bin araç bulunuyor. Aralarında 20 yıldan uzun süredir bekleyenlerin olduğu depolarda 33 milyon TL değerinde lüks araçlar da yer alıyor. Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu: ”Yakalama haciz koyan kişi ya da kurum bunun satışından sorumlu olması lazım. Depolarda 20 senedir araçlar duruyor. Bu bir milli servet” dedi.