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Otomotiv
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Aralarında 20 yıldır bekleyen bile var! Burada adeta bir servet yatıyor

2024-07-15 10:35:25
Aralarında 20 yıldır bekleyen bile var! Burada adeta bir servet yatıyor

Antalya'da haciz yoluyla bağlanan araçlar yıllardır yediemin otoparklarında bekliyor. Kent merkezindeki 3 otoparkta toplam yaklaşık 3 bin araç bulunuyor. Aralarında 20 yıldan uzun süredir bekleyenlerin olduğu depolarda 33 milyon TL değerinde lüks araçlar da yer alıyor. Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu: ”Yakalama haciz koyan kişi ya da kurum bunun satışından sorumlu olması lazım. Depolarda 20 senedir araçlar duruyor. Bu bir milli servet” dedi.

#1
Foto - Aralarında 20 yıldır bekleyen bile var! Burada adeta bir servet yatıyor

Çeşitli sebeplerden dolayı haciz yoluyla bağlanan araçlar kentteki yediemin otoparklarında yıllardır bekliyor. Sadece kent merkezinde binlerce otomobil ve motosikletin bulunduğu yediemin otoparklarında araçların birçoğunun çürümeye başladığı görüldü. Açık alanda kalan araçlar, yaz aylarında etkili sıcağa, kış aylarında ise yağışlara maruz kalıyor. Aralarında 1 milyon dolar (33 milyon TL) değerinde lüks otomobilin de bulunduğu yedieminlerde, işletme sahipleri icra iflas kanununda yer alan ‘6 ay' maddesinin etkin bir şekilde kullanılmasının bu duruma çözüm olacağı görüşünde.

#2
Foto - Aralarında 20 yıldır bekleyen bile var! Burada adeta bir servet yatıyor

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, 3 otoparkta yaklaşık 30 bin metrekare alanda 3 bin araç barındırdıklarını belirterek, bu araçların yüzde 80'ni icradan dolayı bağlı, yüzde 20'si ise trafikten sigorta, muayenesi olmayan ya da kaza güvenlikten dolayı bağlandığını söyledi.

#3
Foto - Aralarında 20 yıldır bekleyen bile var! Burada adeta bir servet yatıyor

“Bu bir milli servet” Araçların arasında 20 seneye yakın bekleyen olduğunu da kaydeden Topçu, icradan bağlı olan bir aracı, araç sahibinin maddi imkanı varsa alabileceğini, alamadığı takdirde de icra tarafından satılması gerektiğini vurgulayarak, “Yakalama haciz koyan kişi ya da kurum bunun satışından sorumlu olması lazım. Depolarda 20 senedir araçlar duruyor.

#4
Foto - Aralarında 20 yıldır bekleyen bile var! Burada adeta bir servet yatıyor

. Bu bir milli servet. Ülkemizin ekonomik anlamda seferberliğe girdiği şu dönemde, tasarruftan bahsettiğimiz şu dönemde, burada biz bu şekilde devam ettiğimiz sürece sadece dolarları yakıyoruz. 2 sene açık alanda otoparkta kalan bir araç boyası olduğu gibi tamamen değişiyor. Çürüme de olan araçlar oluyor” dedi.

#5
Foto - Aralarında 20 yıldır bekleyen bile var! Burada adeta bir servet yatıyor

“Bir an önce buna bir çözüm bulunması ve hızlandırılıp ekonomiye kazandırılması gerekiyor” Topçu, otoparktaki 3 bin aracın yüzde 60'nı atıl, yüzde 40'ını ise yeni olduğunu ve ihaleye çıkabilmesi için süresi dolan araçların hızlı bir şekilde satılarak çürümeye değil ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurgulayarak,

#6
Foto - Aralarında 20 yıldır bekleyen bile var! Burada adeta bir servet yatıyor

“Burada devletin kasasına para girecek, eğer vergi ve sigortadan bağlı varsa, mevcutta olan borcu da tahsil edecek. Bir an önce buna bir çözüm bulunması ve hızlandırılıp ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Geçen yıl icra dairelerinin fiziki olarak araçların tespitini yapmaya başladığı tarih 2023'ün 4'üncü ayı. Bugüne kadar bizim otoparktan 287 tane araç tespit edilmiş, bunun 189'u satışa çıkarılabilmiş, bu araçlardan da 50 tanesi satış işlemi görmüş, bunun 5 tanesi satılmamış. Havanda su dövüyoruz. 1 yıl olmuş ancak günde 1 tane bile araba satamamışız.

#7
Foto - Aralarında 20 yıldır bekleyen bile var! Burada adeta bir servet yatıyor

Bana göre icra iflas kanununda köklü değişiklik yapılması gerekiyor. 6 ay içerisinde alınmayan araçların satıldığı yönündeki kanun zaten vardı. Bu yeni çıkan bir kanun değil. Önemli olan bu kanunun işler hale gelmesi” diye konuştu.

#8
Foto - Aralarında 20 yıldır bekleyen bile var! Burada adeta bir servet yatıyor

“Motosikletlerin hacizli olarak otoparka bağlanmaları yanlış” Otoparklarda bulunan hacizli motosikletlerle ilgili de konuşan Topçu, “2 bin lira değeri olan bir motosikleti icradan bağladığınız zaman, satışa çıkarmak için 3-4 bin lira masraf yapmanız lazım. Masrafı da satışa eklediğiniz zaman 2 bin liralık motosiklet, 8 bin liradan verilmek zorunda. Bu şekilde satılmıyor ve bekleye bekleye çürüyor, en sonunda hurda olarak alınıyor. Motosikletlerin hacizli olarak otoparka bağlanmaları yanlış. Eğer bir ekonomik değeri varsa, lüksse onlar olabilir ancak diğer motosikletlerin üzerine satılamaz şerhi konulup vatandaş binebilmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

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