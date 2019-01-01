Hacıların evine bu yazıları yazdılar!

yeniakit.com.tr Fas’tan Türkiye ve Endonezya’ya kadar dünyanın dört bir yerinden 2 milyonu aşkın Müslüman, Kurban Bayramı ile birlikte hac vazifesini tamamlarken, hacıların ülkelerine dönüşleri de sürüyor. Hacıları evlerine dönüşlerinde akraba ve komşuları ziyaret ediyor; kutsal topraklardan getirdikleri zemzemlerini içip hurmalarını yiyorlar.
Arap ülkelerindeki hacıların mahallesinde yaşanan coşku ‘hacı ziyareti’nden ibaret değil!.. Başta Mısır ve Suriye olmak üzere hacıların komşuları hacca gidenlerin evlerini süslüyor. Fotoğraflar Mısır’dan... Hacıların evlerinin dış duvarına hac coşkusunu yansıtan çeşitli ifadeler yazılıyor ve bütün mahalleli bu ibadetin coşkusuna ortak oluyor.
Bu fotoğrafta Mısırlı ünlü alim Muhammed eş-Şaravi’nin resminin altında “Ve Sa’yün Meşkûr, ve zenbün mağfur” ifadeleri yer alıyor.
Fotoğrafta hacıların isimleri de kullanılarak “Allah’ın evini ziyaret edip hacı olmuşlardır. Hazreti Mustafa’nın kabrini de ziyaret etmişlerdir” ifadeleri yer alıyor.
“Muhakkak ki Allah bizimle beraberdir”
Duvarlar Kâbe ve Mescid-i Nebevi’yi anlatan fotoğraflarla boyanıp, Kur’an-ı Kerim’den ayetlerle süsleniyor.