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Hababam Sınıfı'nın Selma Hoca'sıydı! Son halini görenler "O gerçekten bu mu" dedi! Ağzınız bir karış açık kalacak

2023-11-10 11:39:33
Hababam Sınıfı'nın Selma Hoca'sıydı! Son halini görenler “O gerçekten bu mu” dedi! Ağzınız bir karış açık kalacak

Yeşilçam'ın efsane film serisi Hababam Sınıfı, oyuncularının değişimiyle konuşulmaya devam ediyor. Yıllardır ilk günkü heyecanla izlenen film serisinde 'Semra Öğretmen'i oynayan Semra Özdamar, aradan geçen on yıllar içerisinde farklı biri oldu. 2023 yılında 67 yaşına giren Semra Özdamar'ın hayatındaki 'TKP' detayını yeni öğrenenler ise şaşkınlık yaşıyor. İşte, Hababam Sınıfı'nın Selma Hoca'sının son hali...

#1
Foto - Hababam Sınıfı'nın Selma Hoca'sıydı! Son halini görenler "O gerçekten bu mu" dedi! Ağzınız bir karış açık kalacak

Yıllar geçmesine rağmen hafızalardan silinmeyen 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' filminde 'Semra Hoca' karakterini oynayan Semra Özdamar'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

#2
Foto - Hababam Sınıfı'nın Selma Hoca'sıydı! Son halini görenler "O gerçekten bu mu" dedi! Ağzınız bir karış açık kalacak

1973 yılında sinema oyunculuğuna başlayan usta oyuncu Semra Özdamar, 1978 yılından sonra sinemayı bıraktı ve öykü yazarlığına başladı. 11 Ocak 1956 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Semra Özdamar'ın rol aldığı filmler arasında 'Yalnız Adam', 'Arkadaş', 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı', 'Bir Gün Mutlaka' gibi yapımlar bulunuyor.

#3
Foto - Hababam Sınıfı'nın Selma Hoca'sıydı! Son halini görenler "O gerçekten bu mu" dedi! Ağzınız bir karış açık kalacak

Sinemayı bıraktıktan sonra bir süre Almanya'da yaşayan Semra Özdamar, 1 Şubat 2004 tarihinde hayatını kaybeden belgesel yapımcısı, yönetmen ve akademisyen Süha Arın'ın eski eşiydi.

#4
Foto - Hababam Sınıfı'nın Selma Hoca'sıydı! Son halini görenler "O gerçekten bu mu" dedi! Ağzınız bir karış açık kalacak

Semra Özdamar, 12 Eylül 1980 Askeri Darbe'nin ardından Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi olması nedeniyle 1982 yılında dönemin mahkemesinde yargılandı. Yargılama beraatle sonuçlandı.

#5
Foto - Hababam Sınıfı'nın Selma Hoca'sıydı! Son halini görenler "O gerçekten bu mu" dedi! Ağzınız bir karış açık kalacak

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