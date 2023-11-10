2023-11-10 11:39:33 Hababam Sınıfı'nın Selma Hoca'sıydı! Son halini görenler “O gerçekten bu mu” dedi! Ağzınız bir karış açık kalacak
Yeşilçam'ın efsane film serisi Hababam Sınıfı, oyuncularının değişimiyle konuşulmaya devam ediyor. Yıllardır ilk günkü heyecanla izlenen film serisinde 'Semra Öğretmen'i oynayan Semra Özdamar, aradan geçen on yıllar içerisinde farklı biri oldu. 2023 yılında 67 yaşına giren Semra Özdamar'ın hayatındaki 'TKP' detayını yeni öğrenenler ise şaşkınlık yaşıyor. İşte, Hababam Sınıfı'nın Selma Hoca'sının son hali...