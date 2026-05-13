  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kanlar içinde kalmıştı! Bayhan'ın şok eden Survivor açıklaması! “Ne Kürdistan’ı lan” demişti! Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi çılgına çevirecek sözler ‘İstihbaratın başındaki adam sürekli içiyor’ FBI Direktörü Patel’den ‘sarhoş’ açıklaması Brent petrol 106 dolar seviyesinde: Piyasalarda belirsizlik sürüyor Faizsiz taksitle T10F ve T10X imkanı! İşte yeni fiyatlar! Emeklilerin kurban bayramı ödeme takvimi tarihi oldu Alman otomotiv sektörü çöküyor ABD yeni bir gerilimin fitilini ateşledi: Türkiye'yi yok sayan proje onaylandı Arda Güler’e ağızları açık bırakan teklif! Kabul ederse, parayı koyacak yer bulamayacak
Gündem
8
Yeniakit Publisher
ABD yeni bir gerilimin fitilini ateşledi: Türkiye'yi yok sayan proje onaylandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD yeni bir gerilimin fitilini ateşledi: Türkiye'yi yok sayan proje onaylandı

ABD Senatosunda sunulan bir yasa tasarısında Doğu Akdeniz’de Türkiye hem hedef alındı hem de yok sayıldı. İşte detaylar...

1
#1
Foto - ABD yeni bir gerilimin fitilini ateşledi: Türkiye'yi yok sayan proje onaylandı

Aydınlık'ta yer alan habere göre, Küresel ticaret ve enerji haritaları yeniden çizilirken, Washington’da sessiz sedasız yasalaşma sürecine giren bir metin, Türkiye’nin bölgesel hak ve menfaatlerine karşı yeni bir cephe açtı. ABD Senatosuna sunulan ve IMEC (Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru) projesini kurumsallaştırmayı hedefleyen yeni yasa tasarısı, Türkiye’yi “Doğu Akdeniz” tanımlamasının dışında bırakarak, Ankara’nın enerji ve ticaret koridoru olma stratejisini doğrudan hedef alıyor.

#2
Foto - ABD yeni bir gerilimin fitilini ateşledi: Türkiye'yi yok sayan proje onaylandı

Senatör Cory Booker ve Dave McCormick tarafından 29 Nisan 2026’da sunulan “Doğu Akdeniz Geçit Yasası”, bölgedeki enerji ve altyapı güvenliğini yeniden tanımlıyor. Tasarının en can alıcı noktası ise hukuki tanımlamalar bölümünde saklı. Metin; “Doğu Akdeniz Ülkesi” kategorisini Mısır, Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail ile sınırlarken; Türkiye ismine ne bu listede ne de IMEC ortakları arasında yer veriyor.

#3
Foto - ABD yeni bir gerilimin fitilini ateşledi: Türkiye'yi yok sayan proje onaylandı

Bu durum, Ankara için sadece sembolik bir eksiklik değil. Washington’un bu yasal dili; enerji şebekelerini, dijital sistemleri, limanları ve savunma ortaklıklarını Türkiye’yi baypas eden bir hat (Yunanistan-GKRY-İsrail-Mısır ekseni) üzerinden kurumsallaştırma niyetini ortaya koyuyor.

#4
Foto - ABD yeni bir gerilimin fitilini ateşledi: Türkiye'yi yok sayan proje onaylandı

Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında, coğrafi konumu nedeniyle vazgeçilmez bir “Orta Koridor” aktörü olarak öne çıkan Türkiye’nin, ABD merkezli planlarda dışlanması aslında stratejik olarak tezatlık oluşturmuyor. Çin, Türkiye’yi Asya ile Avrupa arasındaki en güvenli ve kestirme kara köprüsü olarak görürken; ABD’nin IMEC üzerinden kurguladığı “deniz odaklı” rota, bölgenin en uzun kıyı şeridine sahip ülkesini denklem dışı bırakmayı hedefliyor.

#5
Foto - ABD yeni bir gerilimin fitilini ateşledi: Türkiye'yi yok sayan proje onaylandı

Uzmanlara göre Washington’un bu hamlesi, sadece lojistik bir tercih değil, aynı zamanda bir “hizalanma” dayatması. Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını ve ticaret yollarını Türkiye’siz bir mimariyle kurgulamak, Avrupa’nın enerji güvenliğini de tek bir hatta (İsrail-Yunanistan) mahkûm ediyor.

#6
Foto - ABD yeni bir gerilimin fitilini ateşledi: Türkiye'yi yok sayan proje onaylandı

Türkiye ise bu kuşatmaya kendi haritasıyla yanıt veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Mayıs’ta Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile yaptığı kritik görüşme, Türkiye’nin “Kalkınma Yolu” projesine verdiği önemi tescilledi. Irak üzerinden Basra Körfezi’ni Türkiye’ye, oradan da Avrupa’ya bağlayacak olan proje, IMEC’e karşı güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. Ceyhan Limanı, bu stratejide kilit rol oynuyor. Ankara, Körfez kaynaklarının, Irak enerji potansiyelinin ve Doğu Akdeniz gazının en güvenli ve en ucuz şekilde Ceyhan üzerinden dünya pazarlarına çıkabileceğini vurguluyor. Ancak Washington’un “Doğu Akdeniz Geçidi” tanımı, Ceyhan’ı ve Türkiye’nin enerji terminallerini görmezden gelerek, stratejik yatırımları Girit ve Güney Kıbrıs eksenine kaydırmayı hedefliyor

#7
Foto - ABD yeni bir gerilimin fitilini ateşledi: Türkiye'yi yok sayan proje onaylandı

ABD’nin bu tutumu, bölgedeki enerji güvenliğini daha kırılgan hale getiriyor. Türkiye’nin dışlandığı bir Doğu Akdeniz mimarisi, bölgenin en büyük askeri gücü ve lojistik kapasitesini oyunun dışında tutmak anlamına geliyor. Çünkü koridorlar artık sadece yol değil, birer hizalanma aracı. ABD; İsrail, Yunanistan, GKRY ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni yapay zeka, yeşil enerji ve kritik altyapı ağlarıyla birbirine bağlarken, Türkiye’nin bu dijital ve fiziksel ekosistemin dışında kalması isteniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Almenes01

ABD yı zaten biliyoruz, biz nasıl tetbir alacağız ona bakmak lazım.katiller sürüsüne geçit vermemek lazım. İran nın düşmesi lazım. Mecburiyette.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Burcu Köksal'dan CHP'ye anlamlı gönderme
Gündem

Burcu Köksal'dan CHP'ye anlamlı gönderme

AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yaptığı konuşmada, 'Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargı..
İsrail için çalışan hainleri paketlediler
Dünya

İsrail için çalışan hainleri paketlediler

İran'da kandan beslenen terör devleri İsrail ile bağlantılı silah kaçakçılığı şebekeleri çökertildi.
Akit yazdı, LGBT destekçisi Merve listeden çıkarıldı
Gündem

Akit yazdı, LGBT destekçisi Merve listeden çıkarıldı

Yeniakit.com.tr’nin 8 Mayıs’ta yayınladığı “AK Gençlik konserinde LGBT sevici” başlıklı haberle büyük bir yanlıştan dönüldü. Sapkın homoları..
Canlı yayında cevabını almış! ‘Patili anne'den Başkan Erdoğan'a provokatif soru
Gündem

Canlı yayında cevabını almış! ‘Patili anne'den Başkan Erdoğan'a provokatif soru

"Patili anne" güzellemesiyle kutsal annelik kavramı ayaklar altına alan ve TRT tarafından kapının önüne koyulan Işıl Açıkkar’ın Başkan Recep..
BAE'den flaş karar! Terör listesine alındılar
Dünya

BAE'den flaş karar! Terör listesine alındılar

Birleşik Arap Emirlikleri, Hizbullah ile bağlantılı 16 kişi ve 5 kuruluşu terör listesine aldığını duyurdu.

O ülke alarma geçti! Ulusal afet hali ilan edildi
Dünya

O ülke alarma geçti! Ulusal afet hali ilan edildi

Şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu Güney Afrika Cumhuriyeti’nde can kayıpları ve altyapıdaki büyük hasar sonrası önemli bir karar al..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23