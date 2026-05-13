ABD yeni bir gerilimin fitilini ateşledi: Türkiye'yi yok sayan proje onaylandı

Türkiye ise bu kuşatmaya kendi haritasıyla yanıt veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Mayıs’ta Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile yaptığı kritik görüşme, Türkiye’nin “Kalkınma Yolu” projesine verdiği önemi tescilledi. Irak üzerinden Basra Körfezi’ni Türkiye’ye, oradan da Avrupa’ya bağlayacak olan proje, IMEC’e karşı güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. Ceyhan Limanı, bu stratejide kilit rol oynuyor. Ankara, Körfez kaynaklarının, Irak enerji potansiyelinin ve Doğu Akdeniz gazının en güvenli ve en ucuz şekilde Ceyhan üzerinden dünya pazarlarına çıkabileceğini vurguluyor. Ancak Washington’un “Doğu Akdeniz Geçidi” tanımı, Ceyhan’ı ve Türkiye’nin enerji terminallerini görmezden gelerek, stratejik yatırımları Girit ve Güney Kıbrıs eksenine kaydırmayı hedefliyor