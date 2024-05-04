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Ha bu da sana ders olsun! Yanaşacak liman bulamadı, İsrail'e boş dönüyor

2024-05-04 08:42:32
Ha bu da sana ders olsun! Yanaşacak liman bulamadı, İsrail'e boş dönüyor

Ticaret Bakanlığı’nın önceki gece ticareti tamamen durdurma kararı almasının ardından Türkiye limanlarından İsrail’e doğru gemi trafiği durdu. Hayfa Limanı’ndan çıkıp önceki gün İstanbul Ambarlı Limanı’na gelen ABD bandralı konteyner gemisi ‘RMS TEAM’in mal yüklemesine izin verilmedi. Üzerindeki boş konteynerleri indiren gemi yüksüz olarak geri dönüyor.

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Foto - Ha bu da sana ders olsun! Yanaşacak liman bulamadı, İsrail'e boş dönüyor

Ticaret Bakanlığı’nın önceki gece duyurduğu İsrail ile ticareti tamamen durdurma kararının ardından, Türkiye limanlarından İsrail limanlarına doğru gemi trafiği durdu. Birçok limanda yüklenmiş gemilerin yükleri boşaltıldı. İsrail'den yola çıkan gemilerin Türkiye limanlarına yanaşmasına izin verilmedi. 30 Nisan 2023 tarihinde İsrail’in Hayfa Limanı’ndan yola çıkan ve önceki gün saat 14.20’de (Kararın alınmasına saatler kala) İstanbul Ambarlı Limanı’na ulaşan ABD bandralı RMS TEAM isimli konteyner gemisi, yük alıp İsrail’e dönecekti. Önceki gece alınan kararın ardından geminin yükü boşaltıldı ve İsrail’e taşıma yapmasına izin verilmedi. Bunun gibi birçok ticari geminin Türkiye’den İsrail’e gidişi durduruldu. Hükümetin ticareti durdurma kararını almasıyla birlikte Türkiye üzerinden bu ülkeye giden gemiler mercek altına alındı. İsrail’e mal götürmek üzere Ambarlı limanına demirleyen RMS TEAM isimli geminin çıkışına izin verilmedi. Limanda yüklediği malı boşaltan gemiyi, Yeni Şafak ekibi görüntüledi. Gemiyi görüntülemek için tekne kiralayan ekibimiz, geminin demirlendiği alana yaklaşık 1,5 kilometre mesafeye kadar ulaştı. Gemideki konteynerlerin vinç ile indirildiği gözlendi. Geminin İsrail'den getirdiği boş konteynerleri indirdiği öğrenildi.

#2
Foto - Ha bu da sana ders olsun! Yanaşacak liman bulamadı, İsrail'e boş dönüyor

YANAŞACAK LİMAN BULAMADI Bunun gibi birçok ticari geminin Türkiye’den İsrail’e gidişi durduruldu. İsrail deniz lojistik şirketi Zimline’a ait Marla Tiger gemisi dün Marmara da yanaşacak liman aradı ancak bulamadı. Gemlik Limanı açıklarına demirlemek zorunda kalan İsrail yük gemisi Marla Tiger, yükünü boşaltacak liman arıyor. Marmara Denizi'ndeki bu durum İzmir ve Mersin’daki diğer limanlarda da yaşandı.

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Foto - Ha bu da sana ders olsun! Yanaşacak liman bulamadı, İsrail'e boş dönüyor

Gemlik Limanı açıklarına demirlemek zorunda kalan İsrail yük gemisi Marla Tiger, yükünü boşaltacak liman arıyor. Marmara Denizi'ndeki bu durum İzmir ve Mersin’daki diğer limanlarda da yaşandı.

#4
Foto - Ha bu da sana ders olsun! Yanaşacak liman bulamadı, İsrail'e boş dönüyor

#5
Foto - Ha bu da sana ders olsun! Yanaşacak liman bulamadı, İsrail'e boş dönüyor

EKONOMİK KUVVETİ DEVREYE ALDIK İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Türkiye, Gazze'ye "kesintisiz ve yeterli" insani yardım akışına izin verilinceye kadar İsrail'le ticareti tamamen durdurarak Filistin'de işlenen insanlık suçuna karşı tavrını en üst seviyede ortaya koydu. Böylece Türkiye, Gazze'deki vahşeti sonlandırmak için elindeki en barışçıl yöntem olan 'ekonomik kuvveti' kullanmıştır. Bir kez daha tekrar ediyoruz: Devletimizin aldığı ve alacağı tüm tedbirlerin sadece iş dünyası olarak değil, vicdan sahibi insanlar olarak arkasındayız.

#6
Foto - Ha bu da sana ders olsun! Yanaşacak liman bulamadı, İsrail'e boş dönüyor

EN ÖNEMLİ TEDBİRLERDEN BİRİ Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı: İsrail'e karşı uygulanacak en önemli tedbirlerden biri bu ambargo kararı oldu. İsrail'in günden güne artan vahşi saldırganlığı sonucu kılını kıpırdatmayan dünya, adalet ve barış üretemeyen mevcut uluslararası sistem, görüyoruz ki iflas etmiştir. Tüm dünyanın gözü önünde bir ülke ve ona hükmeden irade, tüm insanlığı kaosa sürüklüyor. Bundan sonra bu zihniyete karşı atılacak en önemli adım ekonomik ambargo olmalıdır. Bu bağlamda MÜSİAD olarak, devletimizin Gazze’de kalıcı bir ateşkes tesis edilip insani yardımın rahatça ulaşımını sağlamak amacıyla İsrail'e tüm ürünlerde ihracat ve ithalatın durdurulması yönündeki kararını destekliyor ve önemli buluyoruz. İsrail'le ticari ilişkilerin kesilmesi ekonomik bir kayıp değil, insani bir kazanımdır.

#7
Foto - Ha bu da sana ders olsun! Yanaşacak liman bulamadı, İsrail'e boş dönüyor

DÜNYAYA ÖRNEK OLSUN Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: İsrail Gazze'de emsali görülmemiş bir soykırım yapıyor. Bu adım vicdani duygu taşıyan tüm uluslara örnek olması ve yaygınlaşmasını diliyorum. İsrail, Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde, evrensel hukuk kurullarını ve anlaşmaları yok sayarak, emsali görülmemiş bir soykırım gerçekleştirmektedir. 35 binden fazla Filistinli sivili katlederek yaklaşık 78 bin Filistin vatandaşın da yararlanmasına neden olarak insanoğluna karanlık bir çağ yaşatan İsrail'e karşı bakanlığımızın açıkladığı bu kararı destekliyor ve yerinde buluyoruz.

#8
Foto - Ha bu da sana ders olsun! Yanaşacak liman bulamadı, İsrail'e boş dönüyor

CESUR ADIMLAR ATILMALI Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayan saldırıları ve insani yardımlara izin vermeyen tutumu karşısında DEİK olarak tavrımız ve önceliklerimiz her zamanki gibi insani değerler oldu. Devletimizin, kalıcı ateşkesle yeterli ve sürekli insani yardımlara izin verilmesini sağlamak amacıyla İsrail'e tüm ürünlerde ihracat ve ithalatın durdurulması kararını önemli buluyor ve destekliyoruz. Herkesin gözü önünde yaşanan bu trajedinin, bir an önce sona ermesi için tüm dünyanın da cesur adımlar atmasını ve erdemli bir duruş sergilemesini bekliyoruz.

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Yorumlar

EMMİ...

Günaydın 6 aydır nerdesiniz...!!!

Ay Yıldız

Adı herifler çuvalı doldurun sonda yapın birşey yokmuş gibide ticareti durduk deyin kendileri İsrail'e mal satsın sonra ticareti durduk desinler . Yahudi sevinci kopekler
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