Ha bu da sana ders olsun! Yanaşacak liman bulamadı, İsrail'e boş dönüyor

Ticaret Bakanlığı’nın önceki gece duyurduğu İsrail ile ticareti tamamen durdurma kararının ardından, Türkiye limanlarından İsrail limanlarına doğru gemi trafiği durdu. Birçok limanda yüklenmiş gemilerin yükleri boşaltıldı. İsrail'den yola çıkan gemilerin Türkiye limanlarına yanaşmasına izin verilmedi. 30 Nisan 2023 tarihinde İsrail’in Hayfa Limanı’ndan yola çıkan ve önceki gün saat 14.20’de (Kararın alınmasına saatler kala) İstanbul Ambarlı Limanı’na ulaşan ABD bandralı RMS TEAM isimli konteyner gemisi, yük alıp İsrail’e dönecekti. Önceki gece alınan kararın ardından geminin yükü boşaltıldı ve İsrail’e taşıma yapmasına izin verilmedi. Bunun gibi birçok ticari geminin Türkiye’den İsrail’e gidişi durduruldu. Hükümetin ticareti durdurma kararını almasıyla birlikte Türkiye üzerinden bu ülkeye giden gemiler mercek altına alındı. İsrail’e mal götürmek üzere Ambarlı limanına demirleyen RMS TEAM isimli geminin çıkışına izin verilmedi. Limanda yüklediği malı boşaltan gemiyi, Yeni Şafak ekibi görüntüledi. Gemiyi görüntülemek için tekne kiralayan ekibimiz, geminin demirlendiği alana yaklaşık 1,5 kilometre mesafeye kadar ulaştı. Gemideki konteynerlerin vinç ile indirildiği gözlendi. Geminin İsrail'den getirdiği boş konteynerleri indirdiği öğrenildi.