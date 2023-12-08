2023-12-08 14:32:07 Güzelliğine aldanıp sakın ama sakın yemeyin! Resmen komaya sokuyor! Hastaneler bu vakayla doldu taştı
Doğada yetişen bir çok ürün sağlığımıza çok iyi gelirken bazıları ise resmen ölüm riski taşıyor. Bu bitkide onlardan biri. Sakın güzelliğini aldanıp yemeye kalkmayın aksi takdirde hastanelik olabilirsiniz. Yiyenleri komaya sokan bu bitki yüzünden vakalar artıyor. Çoğu kişi doğadan sunulan meyve, sebze ya da otları sağlıklı olduğunu düşünerek tüketirken o otun aslında çok zararlı olduğu ortaya çıktı. Öyle ki son zamanlarda hastaneler bu otu tüketenlerin zehirlenmeleri ile dolup taşmaya başladı. Uzman doktor ise konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. İşte detaylar…