  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

200 bin lirası olan, tatil bölgesinde tapu sahibi olacak! Resmen kapış kapış gidecek! İşte dev kampanyanın ayrıntıları

Kırmızı et fiyatlarında flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Herkes şaşkın

Verdiği ilan gündem oldu! Kira karşılığında istediği şey, ağızları bir karış açık bıraktı! Tüm Türkiye, bu ev sahibini konuşuyor

Kameraların kendisini çekmediğini düşünüyordu! O haber sunucusu, canlı yayına orta parmağını göstererek girdi

Apartman ve sitede oturan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Aidatlarla ilgili flaş gelişme

Fatih Terim'e çok büyük şok! Ağızlar bir karış açık kalacak! Bu kulaklar bunları da mı işitecekti

Kulağı delik o isim, “Çok net bilgi” diyerek paylaştı! Bu Erdoğan-Akşener kulisi ortalığı yangın yerine çevirir

Ortalık yangın yerine dönecek! Döviz hesabı olanlar dikkat

ABD'li banka Türk borsasındaki o hisseye kafayı taktı! Yüklü alım yaptılar, hissenin patlayacağı düşünülüyor

Türkiye liglerinde ağızları açık bırakan olay! Futbol takımı bulamadı, kiralık kaleci oldu! O kaleci, şimdi ücret karşılığı halı saha maçlarına çıkıyor! Bakın kim
Gündem
4
Güzelliğine aldanıp sakın ama sakın yemeyin! Resmen komaya sokuyor! Hastaneler bu vakayla doldu taştı

2023-12-08 14:32:07
Güzelliğine aldanıp sakın ama sakın yemeyin! Resmen komaya sokuyor! Hastaneler bu vakayla doldu taştı

Doğada yetişen bir çok ürün sağlığımıza çok iyi gelirken bazıları ise resmen ölüm riski taşıyor. Bu bitkide onlardan biri. Sakın güzelliğini aldanıp yemeye kalkmayın aksi takdirde hastanelik olabilirsiniz. Yiyenleri komaya sokan bu bitki yüzünden vakalar artıyor. Çoğu kişi doğadan sunulan meyve, sebze ya da otları sağlıklı olduğunu düşünerek tüketirken o otun aslında çok zararlı olduğu ortaya çıktı. Öyle ki son zamanlarda hastaneler bu otu tüketenlerin zehirlenmeleri ile dolup taşmaya başladı. Uzman doktor ise konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. İşte detaylar…

#1
Foto - Güzelliğine aldanıp sakın ama sakın yemeyin! Resmen komaya sokuyor! Hastaneler bu vakayla doldu taştı

Doç. Dr. Ömer Salt, herkesin güzellik iksiri olarak bildiği ve sağlıklı olduğu düşünülen güzelavrat otuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda hastanelerin “atropa belladonna” tüketimine bağlı olarak meydana gelen zehirlenme vakalarıyla dolduğunu açıkladı.

#2
Foto - Güzelliğine aldanıp sakın ama sakın yemeyin! Resmen komaya sokuyor! Hastaneler bu vakayla doldu taştı

Bu bitkinin yeşil yapraklı bitkiler arasına karışarak büyüyen ve yabani bir tür olduğunu ifade eden Salt, "Son bir ay içinde vaka sayımız neredeyse 30'u geçti ve bunların önemli bir kısmı da yoğun bakım ihtiyacı duydu. Halkın bilgilendirilmesi önem arz ediyor. Ota güzelavrat denilmesi, özellikle eski çağlarda kadınların güzelleşmek amacıyla bu otu sıvı hale getirilip gözlerine damlatarak göz bebeklerini büyütmesinden kaynaklanıyor. Ispanak gibi yeşil yapraklı bitkilerin arasına karışıyor” dedi.

#3
Foto - Güzelliğine aldanıp sakın ama sakın yemeyin! Resmen komaya sokuyor! Hastaneler bu vakayla doldu taştı

Bitkinin oldukça tehlikeli olduğunu ve hatta yüksek dozdan dolayı insanları komaya sokma ihtimalinin olduğunu ifade eden uzman isim, şunları söyledi: “Hastaların başvuru şikayetleri çok değişik oluyor. Bazı hastalar 'kendimi iyi hissetmiyorum', 'ateş bastı', 'idrarımı yapamıyorum' diyor. Bazısı da hasta için 'Evde oturuyorduk, aniden kalktı, çöpleri karıştırmaya başladı. Hiçbir hastalığı yok' diyor. Bazısı da 'Biz de aynı yemekten yedik, zehirlenmedik. Bizde böyle bir etki olmadı.' diyor. Zaten onlara da söylüyoruz, bir ilacın ya da bir maddenin zehir olup olmadığını belirleyen şey dozudur. O hastaya denk gelen doz daha yüksek olduğu için bu tip belirtilere neden oluyor." Salt, güzelavrat otunun en çok ıspanak, kuzukulağı gibi yiyeceklerin arasına karışabileceğini, bu yiyeceklerin iyi temizlendikten sonra tüketilmesi gerektiğini kaydetti.

Hafize Gaye Erkan bombayı patlattı
Ekonomi

Hafize Gaye Erkan bombayı patlattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 'Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitin..
İddia Türkiye gündemine bomba gibi düştü! Fatih Portakal'dan CHP'ye rest: O olursa oy yok!
Medya

İddia Türkiye gündemine bomba gibi düştü! Fatih Portakal'dan CHP'ye rest: O olursa oy yok!

CHP'nin Muharrem İnce'ye İzmir'de adaylık için teklif götürdüğü iddiasına ilişkin konuşan Fatih Portakal, "CHP Muharrem İnce'yi İzmir'den ad..
İleriye gidemedin ki geri gidesin! Toplum ileri Müjdat geri geri..
Gündem

İleriye gidemedin ki geri gidesin! Toplum ileri Müjdat geri geri..

Cumhuriyet yazarı tiyatrocu Müjdat Gezen, gazetenin bugünkü birinci sayfasında AK Parti iktidarı ile büyüyen yeni Türkiye'yi hedef aldı...
Altın piyasasında kıyamet kopacak! Merkez bankaları ton ton altın alırken kuyumcular gram altın için 200 TL uyarısı...
Ekonomi

Altın piyasasında kıyamet kopacak! Merkez bankaları ton ton altın alırken kuyumcular gram altın için 200 TL uyarısı...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 947 bin liraya yükselirke..
'Kıskandığımız' Almanya'ya bak!
Dünya

'Kıskandığımız' Almanya'ya bak!

Alman Federal Kriminal Polisi, paravan firmalar üzerinden 45 milyon Euro üzerindeki hacimde faturaları piyasaya sürmek ve bu yolla büyük çap..
BM'den İsrail'in 'Guterres' çağrısına cevap!
Dünya

BM'den İsrail'in 'Guterres' çağrısına cevap!

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrailli yetkililer tarafından istifa çağrısının yapıldığı, BM Genel Sekreteri Antonio G..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23