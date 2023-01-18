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Ekonomi
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Güvenli liman koptu geliyor! Altında 9 ay sonra bir ilk

2023-01-18 14:59:39
Güvenli liman koptu geliyor! Altında 9 ay sonra bir ilk

Altın fiyatları küresel çevrede artmaya devam ediyor.

#1
Foto - Güvenli liman koptu geliyor! Altında 9 ay sonra bir ilk

2022 yılı Nisan ayından beri en yüksek seviyesine ulaşan ons altın 1915 dolardan işlem görüyor.

#2
Foto - Güvenli liman koptu geliyor! Altında 9 ay sonra bir ilk

Ons altındaki yükselişte ABD’de enflasyonun son ayda düşüle geçmesiyle oluşan faizde yavaşlama beklentisi etkili oldu.

#3
Foto - Güvenli liman koptu geliyor! Altında 9 ay sonra bir ilk

Ons altın pandemi döneminin yaşandığı Ağustos 2020'de 2 bin doları aşmıştı.

#4
Foto - Güvenli liman koptu geliyor! Altında 9 ay sonra bir ilk

GRAM ALTIN REKOR KIRIYOR - Ons altın en son Nisan 2022’de 1953 dolar olmuştu. 25 Nisan’da 1890 dolara gerileyen ons şu sıralarda 1915 dolardan işlem görüyor.

#5
Foto - Güvenli liman koptu geliyor! Altında 9 ay sonra bir ilk

Ons fiyatındaki yükseliş gram altının rekorunu tazeliyor. İç piyasada gram altın 1156 lira tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Çeyrek altın ise 1885 liradan satılıyor.

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