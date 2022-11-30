Gururlandıran görüntüler! Katar'da nereye gitsen aynı tablo

Katar’da ki, Türkiye sevgisini başka bir yerde bulamadığını aktaran İstanbuli, “Türkiye’ye karşı olan sevgi, ilgi ve güven Katar cadde ve sokaklarına kadar inmiş durumda. Bina, ekran ve direklerde dalgalanan Türk bayrakları kadar farklı bir ülkenin bayraklarını göremezsiniz. Katar halkı, Türkiye’ye karşı farklı bir sevgi duyuyor. Bugüne kadar 32 ülkeyi gezdim, Katar’da ki, Türkiye sevgisini başka yerde bulamadım. Türkiye’nin çok önemli ayrıcalıkları var. Bunlardan öte ticari noktada Katar, Türkiye için önemli potansiyel. Türkiye ismi burada bir marka. Şu anda Katar’da yaptığımız müteahhitlik işleri yaklaşık 20 milyar dolara kadar vardı ve daha da büyüyecek inşallah. Çünkü özellikle müteahhitlik sektöründe Türkiye denildiği zaman işi verip arkasına bakmadan çok rahat bir şekilde işini bitirebilen, emin müteahhit firmalarımız var. Bu da Katarlıların çok daha rahat bir şekilde Türk firmalarına işi teslim etmelerini sağlıyor. Ayrıca ikili ilişkilerimizin güzel olduğu bir dönemde Türk firmaları ile çalışmak Katarlı kardeşlerimizi daha da memnun ediyor” ifadelerini kullandı.