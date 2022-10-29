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Günün acı haberi Kütahya'dan geldi: Ölüler ve yaralılar var

2022-10-29 21:20:33
Günün acı haberi Kütahya'dan geldi: Ölüler ve yaralılar var

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralan

#1
Foto - Günün acı haberi Kütahya'dan geldi: Ölüler ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Ayhan Erol'un kullandığı 43 DA 426 plakalı minibüs, Belkavak köyü yakınlarındaki Akçamescit köyü yol ayrımında devrildi.

#2
Foto - Günün acı haberi Kütahya'dan geldi: Ölüler ve yaralılar var

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtaki Ahmet Memiş ile Ali Faik Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

#3
Foto - Günün acı haberi Kütahya'dan geldi: Ölüler ve yaralılar var

Yaralanan sürücü ile Bahtiyar Akdağ ve Zafer Tekin, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araçta bulunan kişilerin avdan döndüğü öğrenildi.

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