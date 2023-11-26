  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Icardi için ortaya atılan iddia fos çıktı! Kasıtlı yapılan haber olsa gerek...

15 farklı bitki var! Bu çayı içen hastalığı unutuyor

Galatasaray’ın bu yıl 99 golünün 35’ini o yıldız oyuncu kaydetti! Cimbom 2023'teki 100. golünü bekliyor!

Günpınar Şelalesi’nde sonbahar güzelliği

Fransa'dan bilgi talep edildi! Özbekistan'ın gözü Rafale'de!

Arsa, tarla ve iş yeri satışlarında rekor kırıldı!

Büyük gurur! Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu ilk iniş operasyonunu gerçekleştirdi!

Zayıflamak için öneriliyordu… Sakın tüketmeyin! Meğer herkes yanlış biliyormuş

Bakan Yumaklı açıkladı! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak! Hayvancılık desteklerinde müthiş artış!

Türkiye için servet değerinde! Geçen yıl kimse tenezzül edip ekmemişti... Şimdi topraktan adeta fışkırdı
Yaşam
10
Günpınar Şelalesi’nde sonbahar güzelliği

2023-11-26 12:16:55
Günpınar Şelalesi’nde sonbahar güzelliği

Malatya'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi'nde sonbahar renkleri hakim oldu.

#1
Foto - Günpınar Şelalesi’nde sonbahar güzelliği

Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen şelale, sonbaharda sararan yaprakların oluşturduğu renk cümbüşüyle doğa ve fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

#2
Foto - Günpınar Şelalesi’nde sonbahar güzelliği

İlçe merkezine 5 kilometre olan ve 5 yıl önce tabiat parkı olarak tescillenen Günpınar, Darende Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yapılan çevre düzenlemesiyle doğaseverleri ağırlıyor.

#3
Foto - Günpınar Şelalesi’nde sonbahar güzelliği

Sportif yürüyüş, tırmanış, olta balıkçılığı, piknik ve kamp gibi aktivitelerin yapılabildiği şelale, doğada vakit geçirmek isteyenler tarafından sıkça tercih ediliyor.

#4
Foto - Günpınar Şelalesi’nde sonbahar güzelliği

Tabiat parkındaki ağaçlara hakim olan sonbahar renklerinin oluşturduğu ahenk havadan da görüntülendi.

#5
Foto - Günpınar Şelalesi’nde sonbahar güzelliği

#6
Foto - Günpınar Şelalesi’nde sonbahar güzelliği

#7
Foto - Günpınar Şelalesi’nde sonbahar güzelliği

#8
Foto - Günpınar Şelalesi’nde sonbahar güzelliği

#9
Foto - Günpınar Şelalesi’nde sonbahar güzelliği

İzleyen bir daha izliyor! Yüzen arabadan ilk görüntüler
Otomotiv

İzleyen bir daha izliyor! Yüzen arabadan ilk görüntüler

Çinli otomobil üreticisi BYD’nin YangWang markası altında geliştirdiği “U8” isimli elektrikli SUV model otomobili denizin içinde de ilerleye..
Çin’in en mutlu 10 şehri açıklandı
Dünya

Çin’in en mutlu 10 şehri açıklandı

Çin’in en mutlu şehirlerinin 2023 listesi, Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu’da düzenlenen “Çin’in Mutlu Şehirleri Forumu 2023”te açıkland..
Tünelde 14 gündür mahsurlar! 41 işçi için dikey sondaj yapılacak
Dünya

Tünelde 14 gündür mahsurlar! 41 işçi için dikey sondaj yapılacak

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki yol çalışması sırasında tünelin çökmesi sonucu yaklaşık iki hafta önce mahsur kalan 41 işçi için yürüt..
26 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

26 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (26 Kasım 2023) sunuyoruz...

Esir takasında
Gündem

Esir takasında "Başkan Erdoğan" farkı! Hamas, Taylandlı esirleri serbest bıraktı

İsrail ile Hamas arasındaki esir mutabakatı kapsamında, 3 İsrailli ve 39 Filistinli daha serbest bırakıldı. Gerçekleşen rehine takasında ise..
Emekli tuğgeneral Türkiye için alınacak savaş uçağı kararını açıkladı! Yine maalesef o ülke karşımızda

Emekli tuğgeneral Türkiye için alınacak savaş uçağı kararını açıkladı! Yine maalesef o ülke karşımızda
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23