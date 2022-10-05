Güneydoğu artık terörle anılmıyor!

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Türkiye’de yer fıstığı üretiminde ilk üç il arasına giren Şırnak’ın Silopi ilçesinde yer fıstığı hasadı etkinliği düzenlendi.
Türkiye’de yer fıstığı üretiminde ilk üç il arasına giren Şırnak’ın Silopi ilçesinde yer fıstığı hasadı etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, kurum müdürleri, daire amirleri, STK temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Hasat şenliğinde konuşan Şırnak Valisi Osman Bilgin, Cizre Barajı'nın en kısa sürede başlayacağını söyledi.
Yaklaşık 77 bin hektarlık alanda sulama olacağını belirten Vali Bilgin, "Taşlarla kaplı olan Cizre ve İdil Ovamız inşallah tarım ürünlerimizi yetiştiren tarlalarla kaplı olacak. Çok şükür ki Silopi’miz bugün çalışkan çiftçisi ile birlikte bundan 17 yıl önce başlayan serüvenle birlikte bugün Türkiye’nin 3’üncü fıstık üretim üssü haline geldi." dedi.
Konuşmaların ardından Vali Osman Bilgin traktöre binerek hasat yaptı. Yerfıstığı hasadının yapıldığı tarla sahibine plaket takdim edildikten sonra hasat şenliği toplu fotoğraf ile sonlandı.
Yerfıstığı şenliği çerçevesinde Silopi ilçe merkezi Nevroz Parkı'nda festival düzenlenecek.
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