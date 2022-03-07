Güney Kore'den flaş Türkiye açıklaması

"1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GÜNEY KORE-TÜRKİYE ALTYAPI İŞ BİRLİĞİNİN SEMBOLÜ OLACAK" Çanakkale Boğazı'na yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Güney Kore ortaklığıyla inşa edildiğine vurgu yapan Lee, "1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin gururu, aynı zamanda Güney Kore ile Türkiye arasındaki altyapı iş birliğinin sembolü olacaktır." dedi. Kentin tarihi ve kültürel önemine dikkati çeken Lee, "Çanakkale bölgesi, Truva Savaşı'ndan Birinci Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale Savaşı'na kadar Doğu ve Batı arasındaki birçok savaşın geçtiği ve acı barındıran bir bölge olarak biliniyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tarihi açılışı Doğu ile Batı arasındaki refah ve uyumu simgeliyor ve bu köprünün Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında bir ana atardamar olarak görev yapacağına şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu. Lee, iki ülkenin altyapı iş birliğinin üçüncü ülkelere de aktarılması temennisini dile getirerek Türkiye ile Güney Kore'nin üye olduğu çeşitli uluslararası kuruluşlarda da yakın iş birliği içinde olduğunu söyledi. Güney Kore'nin dünyadaki üçüncü büyükelçiliğini Türkiye'de açtığına değinen Lee, "Binlerce yıl önce komşu olarak ve şimdi Asya'nın iki ucunda bulunan yakın ve uzak kardeşler olarak çok özel bir ilişki sürdürüyoruz." ifadesini kullandı. İki ülke ilişkilerinin bir gökdelen inşa edecek kadar sağlam olmasına rağmen beş katlı bir bina yüksekliğinde olduğunu söyleyen Lee, "Bu aslında her açıdan gelişme için çok potansiyel olduğu anlamına geliyor. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yıl dönümünü bu yıl bir fırsat olarak değerlendirerek, görev sürecinde iki ülke ilişkilerini bir seviye daha yükseltmeye katkıda bulunan bir büyükelçi olmak için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.