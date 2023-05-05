2023-05-05 21:49:46 Güney Afrika’da vahşi doğa
Güney Afrika'nın zengin faunası safari meraklılarını cezbediyor.
Güney Afrika'nın zengin faunası safari meraklılarını cezbediyor.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gauteng eyaletinin Johannesburg kenti çevresinde bulunan ulusal parklar ve özel doğa rezervleri, ülkenin gözde safari merkezleri olma özelliği taşıyor.
Nesli tükenme tehdidi altında Gergedan, aslan ve yaban köpeği gibi hayvanları barındıran park, doğanın tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.
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