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Dünya
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Güney Afrika’da vahşi doğa

2023-05-05 21:49:46
Güney Afrika’da vahşi doğa

Güney Afrika'nın zengin faunası safari meraklılarını cezbediyor.

#1
Foto - Güney Afrika’da vahşi doğa

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gauteng eyaletinin Johannesburg kenti çevresinde bulunan ulusal parklar ve özel doğa rezervleri, ülkenin gözde safari merkezleri olma özelliği taşıyor.

#2
Foto - Güney Afrika’da vahşi doğa

Nesli tükenme tehdidi altında Gergedan, aslan ve yaban köpeği gibi hayvanları barındıran park, doğanın tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

#3
Foto - Güney Afrika’da vahşi doğa

#4
Foto - Güney Afrika’da vahşi doğa

#5
Foto - Güney Afrika’da vahşi doğa

#6
Foto - Güney Afrika’da vahşi doğa

#7
Foto - Güney Afrika’da vahşi doğa

#8
Foto - Güney Afrika’da vahşi doğa

#9
Foto - Güney Afrika’da vahşi doğa

#10
Foto - Güney Afrika’da vahşi doğa

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Foto - Güney Afrika’da vahşi doğa

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