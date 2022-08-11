Güneşten elde ediyorlar! Yaklaşık 4,5 milyon liralık getiri sağladı

Gelecek dönemde kapasite artırımına gitmeyi hedeflediklerini söyleyen Tanır, "Bu tarz tesisler sürdürülebilirlik açısından ve çevre etkileri açısından son derece pozitif. Arazimiz müsait, nasip olursa birkaç ay içinde projelendirmesini tamamlayıp 0,5 megavat daha ilave etmek suretiyle 1 megavat kurulu gücümüzü yüzde 50 artıracağız. Buradaki tesisimizin zaten kapasitesinin geliştirilmesini planlamıştık. Bunun ötesinde yine belediyemizin diğer pazar alanı gibi büyük binalarımızın çatılarında da aynı çevre dostu bu tarz tesislerin sayılarını ve kapasitelerini artıracağız. Gelecek, çocuklarımıza bırakacağımız emanetimiz bu tarz güzel tesislerin, çevreye zararı olmayan tesislerin sayılarının ve çeşitlerinin artırılmasıyla çok daha güzel olacak." dedi.