2024-09-22 14:31:12 Güneşten 30 milyon kat daha büyük: Dev kara deliğin sırrı ortaya çıktı!
Dünyaya yaklaşık 62 milyon ışık yılı uzaklıktaki kara deliğin sırrı çözüldü. Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) başlattığı 'X-Ray Görüntüleme ve Spektroskopi Misyonu'nun (XRISM) ilk gözlemleriyle kara deliklerin nasıl geliştiğine ve çevresindeki maddelere ışık tutuldu. XRISM tarafından yapılan incelemede büyük bir yıldızın "ölümüne" işaret eden yaklaşık 160 bin ışık yılı ötedeki "N132D" adı verilen süpernovanın kalıntılarında ve kara delikte "plazmanın" baskın etmen olduğu belirlendi. İşte detaylar..