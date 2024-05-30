Güneş’e giden uzay aracı, 1 milyon derece sıcaklıkta nasıl erimedi?

"Güneş'e dokunma" görevini başarıyla tamamlayan uzay aracı, birkaç saatini Güneş'in atmosferinde geçirdi ama erimedi. Bunu nasıl yaptığının cevabı ise fizikte saklı. “Parker Solar” adlı uzay aracı, 2021 yılında “Güneş’e dokunma” görevini yerine getirdi. Güneş’in üst atmosferine bir dalış yaptı. Peki nasıl oldu da 1 milyon derece sıcaklıktan sağ çıkabildi? Erimeden böyle bir şeyi yapması gerçekten mümkün mü? Güneş’in üst atmosferi, 1 milyon derecenin üstünde. “Korona” denilen bu katmanın sıcaklığı, herhangi bir metalin en yüksek erime noktasından bile yüzlerce kat daha yüksek. Güneş’e dokunan sondanın malzemesi ise hafif karbon köpükten yapılmış, soğuk kalma konusunda gerçekten iyi iş çıkarabilen ileri teknoloji bir kalkanla kaplı. Yine de bu kalkan bile 1 milyon derece sıcaklığa dayanabilecek kadar güçlü değil.