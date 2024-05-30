  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
3
Güneş’e giden uzay aracı, 1 milyon derece sıcaklıkta nasıl erimedi?

2024-05-30 10:30:53
Güneş’e giden uzay aracı, 1 milyon derece sıcaklıkta nasıl erimedi?

"Güneş'e dokunma" görevini başarıyla tamamlayan uzay aracı, birkaç saatini Güneş'in atmosferinde geçirdi ama erimedi. Bunu nasıl yaptığının cevabı ise fizikte saklı. “Parker Solar” adlı uzay aracı, 2021 yılında “Güneş’e dokunma” görevini yerine getirdi. Güneş’in üst atmosferine bir dalış yaptı. Peki nasıl oldu da 1 milyon derece sıcaklıktan sağ çıkabildi? Erimeden böyle bir şeyi yapması gerçekten mümkün mü? Güneş’in üst atmosferi, 1 milyon derecenin üstünde. “Korona” denilen bu katmanın sıcaklığı, herhangi bir metalin en yüksek erime noktasından bile yüzlerce kat daha yüksek. Güneş’e dokunan sondanın malzemesi ise hafif karbon köpükten yapılmış, soğuk kalma konusunda gerçekten iyi iş çıkarabilen ileri teknoloji bir kalkanla kaplı. Yine de bu kalkan bile 1 milyon derece sıcaklığa dayanabilecek kadar güçlü değil.

1
#1
Foto - Güneş’e giden uzay aracı, 1 milyon derece sıcaklıkta nasıl erimedi?

Burada işin içine biraz fizik karıştırmamız gerekiyor. Isı (farklı sıcaklıklara sahip iki şey arasında enerji aktarma işlemi) olmadan da sıcaklık (maddenin bir özelliği) elde etmek mümkün! Isı, ısı kaynağına ve ısıtılan şeye bağlı. Aynı sıcaklığa sahip iki maddenin, her zaman aynı miktarda ısıya sebep olması gerekmiyor. Mesela fırında bir yemek pişirdiğinizi düşünün. Elinizi fırının içine soktuğunuzda yanmaz fakat fırının içindeki metale veya cama dokunduğunuzda yanar çünkü hava, metalden daha az yoğun.

#2
Foto - Güneş’e giden uzay aracı, 1 milyon derece sıcaklıkta nasıl erimedi?

Bilgileri aldığımıza göre asıl konumuza geri dönelim. Güneş’in korona katmanındaki parçacıklar, çok az ve birbirinden uzak. Yoğunluğu, Dünya’nın atmosferinden hemen hemen 10 trilyon kat daha az. Yani uzay aracı bir parçacıkla çarpıştığında, metalin erime sıcaklığına kadar ısıtmaya neden olamıyor. Bu yüzden Parker Solar, Güneş’in atmosferinde geçirdiği birkaç saatlik yolculuğunda 1400 dereceden fazla ısınmadı bile. Hatta aracın içi en fazla 30 dereceye kadar soğudu. Ortalama bir yaz sıcaklığı kadar! Kim bilir, belki bir gün biz de böyle bir uzay aracının içinde Güneş'e yolculuk yapabiliriz...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Eğlenceli anlatımla

Güzel bir bilgilendirme olmuş teşekkür ederiz
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Azra Kohen'den skandal Filistin paylaşımı! Soykırıma kılıf uydurdu
Gündem

Azra Kohen'den skandal Filistin paylaşımı! Soykırıma kılıf uydurdu

Yazar Azra Kohen, 46 kişinin hayatını kaybettiği Refah saldırısından sonrası skandal bir açıklamada bulundu.
Kuzey Kore'den tansiyonu yükselten adım
Dünya

Kuzey Kore'den tansiyonu yükselten adım

Güney Kore, Kuzey Kore'nin, ülke sularına bir dizi balistik füze fırlattığını duyurdu.
Halka sırtını dönen Fatih Altaylı rezil rüsva oldu! Yaptığı anket başını yaktı
Gündem

Halka sırtını dönen Fatih Altaylı rezil rüsva oldu! Yaptığı anket başını yaktı

Başıboş köpek düzenlemesi hakkında anket yapan sözde gazeteci Fatih Altaylı, istediği sonucu alamayınca apar topar yayından kaldırdı...
Sözleşmeli personel alınacak
Gündem

Sözleşmeli personel alınacak

Vakıflar Genel Müdürlüğünce mühendis, sosyal çalışmacı, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, avukat, temizlik görevlisi ve şoför ol..
‘Sessiz ve derinden çalışıyormuş’ Kılıçdaroğlu’nun aklında cumhurbaşkanı adayı belli oldu
Gündem

‘Sessiz ve derinden çalışıyormuş’ Kılıçdaroğlu’nun aklında cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayın programında Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayının Mansur Yavaş olduğunu açıkladı. Sinan Burhan ise Y..
İmamoğlu’na koruma ordusu! Belediye ziyaretinde kendisine 15 araç eşlik etti
Gündem

İmamoğlu’na koruma ordusu! Belediye ziyaretinde kendisine 15 araç eşlik etti

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu dün Üsküdar belediyesini ziyaret etti. “Üsküdar’da da ortak masa toplantımızı yaptık.” Diyen İmamoğlu’nun 15 araç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23