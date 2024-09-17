Gündemi sarsacak 'kıyamet savaşı' uyarısı: İki ülke Türkiye'de operasyon yapacak

“Diğer taraftan Pasifik’te de gerilim tırmanıyor. Amerikalılar, Japonları kullanmak istiyorlar. Japonya’ya füze vereceklerini söylüyor. Rusya ve Çin, Japonya’nın gözünü korkutmak için ortak tatbikat yapıyor. Filipinler ise Pasifik’te yeni bir Ukrayna gibi kışkırtma yapıyor. Batı’da aklı başında insan yok mu? İnsan merak ediyor. Bunlar gerçekten siyonist, Evanjelist ve neocon bir grup. Acaba bu gruplar, insanlığı nihai bir savaşa yani ‘armageddon’ senaryosuna mı sürüklemeye çalışıyorlar? Ben normal bir insan olarak bile böyle bir senaryoyu ortaya koymak istemem. Fakat burada resmen rest çekmek gibi bir şey var. Bunun blöfü de yok. Bir tane füze atılsa neler olur? Kursk olayı bile başlı başına gerekçe. Ukraynalı ve Batılı askerler, Rus topraklarını işgal etti. Moskova bunu bir NATO operasyonu olarak tescil etti. Bir de güdümlü füzelerle Rusya’nın askeri tesislerinin vurulması demek büyük tehlike arz ediyor. Sosyal medyada bir klip gördüm. Ruslar bir video hazırlamış, özellikle İngiltere’yi hedef alıyorlar. Denizaltılar ile gidip Storm Shadow üretilen tesisleri vuruyorlar, sonra Londra’yı vuruyorlar. İş bu tip bir noktaya varırsa çok kötü olur.”