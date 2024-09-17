  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kanser karşıtı süper meyveye, süper fiyat!

Tüm Türkiye'yi son kez uyardı: 90 gün içerisinde bunu yapan daha fazla emekli maaşı alacak

Beşiktaş'ın başına talih kuşu kondu! O çağrıya cevap verecekler mi? Müthiş bir rakam bu!

Yok artık! Oyuncularını korumak isteyen Beşiktaş bütün tuşlara basıyor! Sonunda bunu da yaptılar…

Her eve giriyordu! Türkiye'nin ünlü sucuk markasına soruşturma

Dünyada en çok İHA-SİHA tedarikçisi artık onlar değil! İçimizdeki hainleri kudurtacak gelişme bu!

Türkiye'den en çok ev alan artık Araplar değil! Şimdi onlar gelip peynir ekmek gibi konut almaya başladılar

Narin Güran cinayeti! Nevzat Bahtiyar nasıl itirafçı oldu? Sinan Burhan 'kesin bilgi' deyip açıkladı

Adnan Menderes'in idamının 63. yılı: Unutulmaz son sözleri
Gündem
19
Gündemi sarsacak 'kıyamet savaşı' uyarısı: İki ülke Türkiye'de operasyon yapacak

2024-09-17 11:38:15
Gündemi sarsacak 'kıyamet savaşı' uyarısı: İki ülke Türkiye'de operasyon yapacak

Dış politika uzmanı ve ATASAM analisti Hasan Erel, dünyanın kıyamet savaşaına sürüklendiğini ifade ederek Türkiye'deki operasyon tehlikesine dikkat çekti.

3
#1
Foto - Gündemi sarsacak 'kıyamet savaşı' uyarısı: İki ülke Türkiye'de operasyon yapacak

Amerikan Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya verilen füzeler ile Rusya'nın vurulması konusunda basın mensuplarının sorduğu sorulara "Bu konu üzerinde çalışıyoruz" yanıtını verdi. Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, muhabirlere yaptığı açıklamada İngiliz mevkidaşı David Limmy ile birlikte Kiev'in Rusya'yı Batı füzeleri ile vurma isteğini değerlendirdiklerini kaydetti.

#2
Foto - Gündemi sarsacak 'kıyamet savaşı' uyarısı: İki ülke Türkiye'de operasyon yapacak

İngiliz Başbakanı Keir Starmer ise savaş alanındaki koşullara uyum sağlamayı istediklerini söyleyerek, İngiliz Storm Shadow füzeleri ile Rus topraklarının vurulabileceğinin sinyalini verdi. Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul, Ukrayna'ya yönelik kısıtlamaların tamamen kaldırılmasının oldukça yakın olduğuna inandığını belirtti.

#3
Foto - Gündemi sarsacak 'kıyamet savaşı' uyarısı: İki ülke Türkiye'de operasyon yapacak

Ancak Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, ileri teknoloji Batı füzelerinin İngiliz, Amerikan, Fransız vb. NATO uyduları tarafından doğrudan yönlendirildiğini ve bu füzelerin fırlatma kodlarına yalnızca NATO personelinin sahip olduğunu açıkladı.

#4
Foto - Gündemi sarsacak 'kıyamet savaşı' uyarısı: İki ülke Türkiye'de operasyon yapacak

Rus lider Putin, bunun NATO'nun Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan katılımı anlamına geleceğini ifade etti. Bu durumda Rusya'nın da NATO üslerini doğrudan ileri teknoloji füzelerle hedef alabileceğini dile getiren Rus lider, yaşanacak durumun Batı ile Rusya arasında doğrudan savaş anlamına gelebileceğini vurguladı.

#5
Foto - Gündemi sarsacak 'kıyamet savaşı' uyarısı: İki ülke Türkiye'de operasyon yapacak

İngiltere ve ABD’nin Rusya’yı vurma ısrarını, Husilerin İsrail’e yönelik füze saldırısını, İsrail’in Lübnan sınırındaki hazırlıklarını, nükleer savaş risklerini ve Trump’a ikinci suikast girişimini, gazeteci, dış politika uzmanı ve ATASAM analisti Hasan Erel, Sputnik'e anlattı.

#6
Foto - Gündemi sarsacak 'kıyamet savaşı' uyarısı: İki ülke Türkiye'de operasyon yapacak

Hasan Erel’e göre Batı’da aklıselim politika üretenlerin sayısı yok denecek kadar azaldı. İngilter’'nin Rusya’yı Storm Shadow füzeleri ile vurmasının küresel bir nükleer çatışmaya dönüşebileceğinin altını çizen Erel, Rusya’nın bu durumda sessiz kalmayacağını vurguladı:

#7
Foto - Gündemi sarsacak 'kıyamet savaşı' uyarısı: İki ülke Türkiye'de operasyon yapacak

“Bir çılgınlık söz konusu. Nükleer güç olan bir ülkeye karşı sürekli bir tırmandırma politikası izleniyor. Ukrayna’da savaşı kazanan Rusya’nın kazandığı kabullenilmesin diye, ‘natosal’ bir el yükseltme, bir nükleer savaşa gidebilecek girişimlerde bulunma durumu ortaya çıkıyor. Bunu manyaklık diye nitelendirebiliriz. Bu normal bir tutum değil. Soğuk Savaş’ta da bunu hiçbir zaman yaşamadık. Böyle bir şey görülmedi. Ben özellikle İngiltere’nin kışkırtma rolünü oynadığını düşünüyorum. Amerika bile ‘Bu füzeler ile Ukrayna’nın, Rusya’yı vurmasına izin veremeyiz’ dedi. Putin’in açıklamasından sonra çekindiler. Putin bunu doğrudan savaş ilanı sayacağını söyledi. O zaman da NATO üslerini vuracaklarını söyledi. Bu, Avrupa ve ABD’nin doğruca Rusya ile savaşa girmesidir. Bu da nükleer savaşa kadar evrilebilecek korkunç bir olasılık. Buna rağmen İngiltere’nin 5 tane bakanı çıkıp ‘Storm Shadow füzelerini verelim, Ukrayna kullansın’ demesi çok tehlikeli. Uydular zaten onların. Ukrayna’nın uydusu yok. Füzeleri verdikten sonra ister Harkiv’den ister Londra’dan atılsın. Füzeleri yönlendiren İngilizler olacak. Times gazetesinde füzeyi vermekten değil doğruca Rusya’yı vurmaktan bahsediyorlar. Bu, dünya savaşına doğru evrilebilecek bir şey.”

#8
Foto - Gündemi sarsacak 'kıyamet savaşı' uyarısı: İki ülke Türkiye'de operasyon yapacak

Dünyada gerilimin arttığı ve sıcak temas riskinin gün geçtikçe yükseldiği bir diğer noktanın da Pasifik olduğunu hatırlatan Erel, ABD’nin Japonya ve Filipinleri silahlandırma planlarına dikkat çekti. Batılı elitlerin dünyayı adeta bir kıyamet savaşına sürüklediğini ifade eden Erel, Rusya’nın vurulması durumunda senaryoların en kötüsünün gerçekleşebileceği uyarısında bulundu:

#9
Foto - Gündemi sarsacak 'kıyamet savaşı' uyarısı: İki ülke Türkiye'de operasyon yapacak

“Diğer taraftan Pasifik’te de gerilim tırmanıyor. Amerikalılar, Japonları kullanmak istiyorlar. Japonya’ya füze vereceklerini söylüyor. Rusya ve Çin, Japonya’nın gözünü korkutmak için ortak tatbikat yapıyor. Filipinler ise Pasifik’te yeni bir Ukrayna gibi kışkırtma yapıyor. Batı’da aklı başında insan yok mu? İnsan merak ediyor. Bunlar gerçekten siyonist, Evanjelist ve neocon bir grup. Acaba bu gruplar, insanlığı nihai bir savaşa yani ‘armageddon’ senaryosuna mı sürüklemeye çalışıyorlar? Ben normal bir insan olarak bile böyle bir senaryoyu ortaya koymak istemem. Fakat burada resmen rest çekmek gibi bir şey var. Bunun blöfü de yok. Bir tane füze atılsa neler olur? Kursk olayı bile başlı başına gerekçe. Ukraynalı ve Batılı askerler, Rus topraklarını işgal etti. Moskova bunu bir NATO operasyonu olarak tescil etti. Bir de güdümlü füzelerle Rusya’nın askeri tesislerinin vurulması demek büyük tehlike arz ediyor. Sosyal medyada bir klip gördüm. Ruslar bir video hazırlamış, özellikle İngiltere’yi hedef alıyorlar. Denizaltılar ile gidip Storm Shadow üretilen tesisleri vuruyorlar, sonra Londra’yı vuruyorlar. İş bu tip bir noktaya varırsa çok kötü olur.”

#10
Foto - Gündemi sarsacak 'kıyamet savaşı' uyarısı: İki ülke Türkiye'de operasyon yapacak

Hasan Erel’e göre cephede mağlup olan Zelenskiy’nin sunabileceği tek barış opsiyonu teslimiyet belgesi. Rus güçlerinin Karadeniz’de de takviye yaptığına dikkat çeken Erel, dünyada dengelerin hassaslaştığının altını çizdi:

#11
Foto - Gündemi sarsacak 'kıyamet savaşı' uyarısı: İki ülke Türkiye'de operasyon yapacak

“Bu noktadan sonra Zelenskiy’nin sunabileceği tek plan bir teslim olma planı. Şu anda Ruslar, son tahkimatı da geçtiler ve Donbass’ta ilerliyorlar. Her gün yeni bir yerleşim birimini ele geçirerek ilerliyorlar. Ruslar vuruş gücünü de artırdı. Daha çok füze kullanıyorlar. Öte yandan Karadeniz’de birçok savaş gemisi yeni nesil füzelerle hazır hale getirildi. Yani Rusya’ya yönelik bir füze saldırısı olursa, o zaman doğrudan Romanya, Polonya, Yunanistan gibi yerlerdeki NATO hedefleri vurulabilir. Karadeniz’de de bir tırmanış söz konusu. İngiltere’nin ve Amerika’nın etrafında denizaltılar dolaşıyor. Dünya şu anda ciddi bir gerilimin eşiğinde. Biz Türkiye’de Dilan Polat’ı, Narin’i konuşuyoruz. Tabii konuşulması lazım ama bir yandan dibimizde çıkabilecek bir dünya savaşını da konuşmamız gerekiyor. Güneye bakarsak İsrail de Lübnan’a karşı harekat yapmak istiyor. İç gündemimizde bunun konuşulmuyor olması yanlış. Bu tür gelişmeler basında yer almıyor. Amerika’nın Güney Kıbrıs ile yaptığı anlaşma bile basit bir trafik kazası gibi görüldü. Medyamızdaki bu körleştirmeden endişeliyim.”

#12
Foto - Gündemi sarsacak 'kıyamet savaşı' uyarısı: İki ülke Türkiye'de operasyon yapacak

ABD istihbaratı CIA ve İngiltere istihbaratı MI6’in Türkiye dahil birçok ülkede operasyon hazırlığında olduğuna dair sinyaller verildiğini kaydeden Erel, Türkiye’de bu tür konulara karşı büyük bir medya ilgisizliği olduğunu vurguladı:

#13
Foto - Gündemi sarsacak 'kıyamet savaşı' uyarısı: İki ülke Türkiye'de operasyon yapacak

“Dış haberler pek izlenmiyor zaten. Bunu kabul ediyorum. Ama olay şu anda çok farklı bir boyutta. Bir gün düğmeye basılırsa felaket anlamına gelecek. Ben bu olasılığı çok yüksek görmüyorum ama risk ortada. Türkiye de etkilenecek. Kaldı ki CIA ve MI6 başkanları geçen hafta bir yazı yazdı New York Times için. Orada bir mesaj vardı alt metinde. ‘Biz Çin ve Rusya’ya karşı yeni bir ortak operasyona başlıyoruz’ dediler. Yani Çin, Rusya ve Amerika arasında kalan, özellikle Türkiye gibi ülkelerde yeni bir operasyon ihtimali söz konusu. Kaldı ki MI6 başkanı da Türkiye’ye geldi. MI6 başkanı şu anda Türkiye ve çevrede fitne-fesat üretmeyi düşünüyor. Basında ‘ahbabımız, dostumuz’ gibi sunuluyor. Olaylar bu kadar tehlikeli bir boyuttayken bu işlerin magazinleştirilmesi doğru değil.”

#14
Foto - Gündemi sarsacak 'kıyamet savaşı' uyarısı: İki ülke Türkiye'de operasyon yapacak

Hasan Erel, Husilerin füze saldırısı sonrası İsrail’in Lübnan’a yönelik askeri harekat konusunda tereddüt ettiğini öne sürdü. Erel’e göre ABD ve İngiltere, İsrail’in elini rahatlatmak için birtakım planlar arıyor:

#15
Foto - Gündemi sarsacak 'kıyamet savaşı' uyarısı: İki ülke Türkiye'de operasyon yapacak

“İsrail, Hizbullah’a karşı çok ciddi bir harekata hazırlanıyor. Tahminim şu yönde: Bunu çoktan başlatacaklardı ama korkuyorlar. Hizbullah’ın elindeki silahların ne kadar güçlü olabileceğini, Yemenli Husilerin dün hipersonik füze ile Tel Aviv’i vurması ortaya koymuş oldu. İran’ın elindeki silahlar da böyle diyebiliriz. Hipersonik füzeler şu anda gördüğüm kadarıyla Batı’nın elinde yok. Rus teknolojisi ile İran ve Çin üretiyor. Husilere kim veriyor? Onlar kimin uydularını kullanıyor?

#16
Foto - Gündemi sarsacak 'kıyamet savaşı' uyarısı: İki ülke Türkiye'de operasyon yapacak

Yemen’den atılan füze 2 bin kilometreyi 11 dakikada gidiyor. Saatte 9 bin kilometre hızla gidiyor. Bölgedeki Fransız ve Amerikan savaş gemilerinin savunma sistemlerini aşıyor. İsrail’in Demir Kubbe’sini aşıyor. Ve sonra da elektrik santralini vurduğu iddia ediliyor. Hatta İsrail hava savunma füzesinin metro istasyonuna isabet ettiğinin videosu çıktı. Yemenli Husiler yani ‘Terlikli Che Guevera’lar, İsrail’in dokunulmazlığını tekrar bozdu. Bu da muhtemelen İsrail’de tereddüt yarattı. Yoksa önceki gün bildiri atıyorlardı Lübnan’ın güneyinin boşaltılması için. Ama harekat bir türlü başlayamadı. Demek ki böyle bir endişe var.

#17
Foto - Gündemi sarsacak 'kıyamet savaşı' uyarısı: İki ülke Türkiye'de operasyon yapacak

Bu çok önemli bir faktör. Amerika’nın elini kolunu da bağlıyor. ABD’nin o kadar uçak gemisi yok artık. Zaten uçak gemileri de artık işe yaramaz durumda. Yemen’in attığı füzeler bile uçak gemisini vurabilecek güçte. Deniz gücü olarak her yere hakim olamıyorlar. En basitinden Yemenliler, Babülmendep’i kapattılar. İsrail, Mısır ile ticaretini artırıyor. Körfez artırıyor. Türkiye ürünleri Yunanistan üzerinden gönderiyor diyorlar. Böyle idare etmeyi deniyorlar ama ciddi bir zorluk içindeler. Bir de Hizbullah ile savaşa girişmeye kalkarlarsa çok daha büyük zorluk çekecekler.

#18
Foto - Gündemi sarsacak 'kıyamet savaşı' uyarısı: İki ülke Türkiye'de operasyon yapacak

Tahminimce MI6 ve CIA başkanları bununla ilgili de planlama yapıyorlar. Gündemde bu da var. Çin ve Rusya’yı engelleyeceklerini söylemişlerdi. Burada dolaylı olarak Çin ve Rusya’ya yakın Direniş Ekseni var. İsrail ve Yunanistan zaten Amerika’nın biriciği. Oturmuşlar neler yapacaklarını düşünüyorlar. İngiltere, ABD, Fransa vs. devletlerin Ukrayna’ya füze verme ve Rusya’yı vurdurma olayı her şeyi bambaşka bir noktaya taşıyabilir.” KAYNAK: SPUTNİK

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İlhan Aybar

Allah kiminle ise Zafer onundur Kafirler istemese de Allah Nurunu tamamlayacaktır. Bu Ülkeye 7-8 kere haçlı seferi düzenlediler kaybettiler Cin sede yaptı akınımızı durduramadı boş verin onların silahını teçhizatını Allah İman edenlerin yanındadır

Vay vay

Rusyayi gücsuzlestirme operasyonu...Rusyadan sonra sıra Çin e gelecek...
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
Ferhat Murat edepsiz çıkışa çıldırdı! Canlı yayında ‘Yırtık don’ kavgası
Medya

Ferhat Murat edepsiz çıkışa çıldırdı! Canlı yayında ‘Yırtık don’ kavgası

Hukukçu Afşin Hatipoğlu ile Gazeteci Ferhat Murat'ın canlı yayında tartıştığı anlar gündem oldu. ‘Yırtık don’ ifadesi üzerinden başlayan tar..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın boykot konulu paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Bilal Erdoğan’a sataşan Bahadır Erdem’e şok cevap
Siyaset

Bilal Erdoğan’a sataşan Bahadır Erdem’e şok cevap

İYİ Parti’den CHP’ye geçen LGBT sevici Bahadır Erdem, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a saldırmaya kalktı, kendi geçmişleri hatı..
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem!
Gündem

Kahramanmaraş’ta korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.5 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

17 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

17 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü', 'Günün Fotoğrafı' 'Kıssadan Hisse'yi istifadelerinize (17 Eylül 2024) s..
Paraları 19 kat değerli olan Bulgarlardan isyan ettiren Türkiye kararı! Maalesef olmayacak şey oldu

Paraları 19 kat değerli olan Bulgarlardan isyan ettiren Türkiye kararı! Maalesef olmayacak şey oldu
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23