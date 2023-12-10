2023-12-10 14:22:01 Gündeme bomba gibi düşen transfer kulisi! Fenerbahçe’den tarihi karar! Bakalım şimdi ne olacak…
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de ezeli rakibi Beşiktaş'ı derbide 3-1 mağlup ederek Galatasaray'dan liderliği devralan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ara transer dönemi öncesinde takımdan ayrılacak olan isimler netleşiyor. İsmail Kartal'ın yönetime sunduğu rapora göre yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor. Golcü yıldızın yeni rotası netleşmeye başlarken, yerine ise dünya yıldızı bir golcü geliyor. İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü ve transferin detayları...