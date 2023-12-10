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Spor
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Gündeme bomba gibi düşen transfer kulisi! Fenerbahçe’den tarihi karar! Bakalım şimdi ne olacak…

2023-12-10 14:22:01
Gündeme bomba gibi düşen transfer kulisi! Fenerbahçe’den tarihi karar! Bakalım şimdi ne olacak…

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de ezeli rakibi Beşiktaş'ı derbide 3-1 mağlup ederek Galatasaray'dan liderliği devralan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ara transer dönemi öncesinde takımdan ayrılacak olan isimler netleşiyor. İsmail Kartal'ın yönetime sunduğu rapora göre yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor. Golcü yıldızın yeni rotası netleşmeye başlarken, yerine ise dünya yıldızı bir golcü geliyor. İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü ve transferin detayları...

#1
Foto - Gündeme bomba gibi düşen transfer kulisi! Fenerbahçe’den tarihi karar! Bakalım şimdi ne olacak…

Süper Lig'de ezeli rakibi Beşiktaş'ı derbide Dzeko, Tadic ve Szymanski'nin golleriyle 3-1 mağlup ederek liderliğini Galatasaray'dan devralan Fenerbahçe'de moraller yerinde.

#2
Foto - Gündeme bomba gibi düşen transfer kulisi! Fenerbahçe’den tarihi karar! Bakalım şimdi ne olacak…

Bu sezon İsmail Kartal ile birlikte iyi form yakalayan Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı lig şampiyonluğu için mücadele veriyor.

#3
Foto - Gündeme bomba gibi düşen transfer kulisi! Fenerbahçe’den tarihi karar! Bakalım şimdi ne olacak…

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte hareketli günler de geçiren sarı-lacivertli takımda flaş gelişmeler de yaşanıyor.

#4
Foto - Gündeme bomba gibi düşen transfer kulisi! Fenerbahçe’den tarihi karar! Bakalım şimdi ne olacak…

Eksik bölgelere takviyeler isteyen İsmail Kartal yönetime raporunu sundu. Takviye yapılması planlanan bölgelerin başında forvet pozisyonu geliyor.

#5
Foto - Gündeme bomba gibi düşen transfer kulisi! Fenerbahçe’den tarihi karar! Bakalım şimdi ne olacak…

BATSHUAYI İLE YOLLAR AYRILIYOR

#6
Foto - Gündeme bomba gibi düşen transfer kulisi! Fenerbahçe’den tarihi karar! Bakalım şimdi ne olacak…

İsmail Kartal'ın kadro planlarında yer alamayan Michy Batshuayi'nin ara transfer döneminde gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

#7
Foto - Gündeme bomba gibi düşen transfer kulisi! Fenerbahçe’den tarihi karar! Bakalım şimdi ne olacak…

Avrupa Şampiyonası'nda Belçika Milli Takımı ile görev yapmak isteyen Michy Batshuayi düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeyi planlıyor.

#8
Foto - Gündeme bomba gibi düşen transfer kulisi! Fenerbahçe’den tarihi karar! Bakalım şimdi ne olacak…

Deneyimli golcünün ismi, Belçika ekipleri Royal Antwerp ve Club Brugge ve İtalya'dan bazı takımlarla anılıyor.

#9
Foto - Gündeme bomba gibi düşen transfer kulisi! Fenerbahçe’den tarihi karar! Bakalım şimdi ne olacak…

İTALYA'DAN TALİP ÇIKTI!

#10
Foto - Gündeme bomba gibi düşen transfer kulisi! Fenerbahçe’den tarihi karar! Bakalım şimdi ne olacak…

Çizme basınında yer alan iddialara göre; Berkan Kutlu'nun da formasını giydiği Serie A ekibi Genoa'nın Batshauyi ile ilgilendiği belirtiliyor.

#11
Foto - Gündeme bomba gibi düşen transfer kulisi! Fenerbahçe’den tarihi karar! Bakalım şimdi ne olacak…

FENERBAHÇE YENİ GOLCÜSÜNÜ BULDU Voetbalnieuws'in haberine göre, Bundesliga ekibi Leipzig'de formasını Lois Openda'ya kaptıran Alman golcü Timo Werner ile Fenerbahçe yakından ilgileniyor.

#12
Foto - Gündeme bomba gibi düşen transfer kulisi! Fenerbahçe’den tarihi karar! Bakalım şimdi ne olacak…

CHELSEA'DA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

#13
Foto - Gündeme bomba gibi düşen transfer kulisi! Fenerbahçe’den tarihi karar! Bakalım şimdi ne olacak…

Sabah'a göre; 53 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer olan fakat beklentilerin altında kalarak 20 milyon Euro'ya eski takımı Leipzig'e geri dönen Timo Werner'in Ocak'ta takımından ayrılacağını sportif direktör Rouven Schröder tarafından da doğrulandı.

#14
Foto - Gündeme bomba gibi düşen transfer kulisi! Fenerbahçe’den tarihi karar! Bakalım şimdi ne olacak…

Alman ekibi, Werner'i daha fazla forma giymesi için başka bir takıma kiralamak istiyor. Fenerbahçe ile Leipzig arasında Ocak ayında transfer görüşmelerinin yapılması bekleniyor.

#15
Foto - Gündeme bomba gibi düşen transfer kulisi! Fenerbahçe’den tarihi karar! Bakalım şimdi ne olacak…

Bu sezon Leipzig ile 13 maçta forma giyen Werner, 2 kez gol sevinci yaşadı. 27 yaşındaki forvet oyuncunsunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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