2023-01-29 18:10:44 Günde sadece 1 avuç ceviz! Doğal damar açıcı görevi görüyor! Kuruyemişler meğer o hastalığın dermanıymış
Kararında tüketildiğinde zayıflamaya yardımcı olan, damar sağlığını koruyan, vitamin ve mineral deposu kuruyemişlerin hangisi en çok neye iyi gelir ve nasıl tüketmeliyiz? Ceviz, birçok besin faydalarıyla öne çıkan en sağlıklı kuruyemişlerden biri. Özellikle içeriğindeki sağlıklı yağlar ile bedeninizi dönüştürebilecek güce sahip olan bu besin, sadece içiyle değil aynı zamanda kuruyemişi birbirinden ayıran ve perde adı verilen yapısıyla da büyük faydalar sunuyor. Bir bardak suyun içine ceviz perdesi atıp gece boyunca bekletin! Meğer o hastalığın dermanıymış… İşte şifa dolu kuruyemişler...