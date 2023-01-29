Günde sadece 1 avuç ceviz! Doğal damar açıcı görevi görüyor! Kuruyemişler meğer o hastalığın dermanıymış

Günde sadece 1 avuç! Doğal damar açıcı görevi görüyor VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU- Kuruyemişler; folik asit, niyasin, E vitamini, B6 vitamini, bakır, magnezyum, potasyum, çinko, selenyum, bakır ve kalsiyum minerallerinden zengindir. Bu vitamin ve mineraller bağışıklık sistemini güçlendiren iyi bir bağışıklığın devamlılığını sağlayan birçok enzimin çalışmasını sağlamaktadır. Günde sadece 1 avuç! Doğal damar açıcı görevi görüyor Ayrıca kuruyemişler prebiyotik özelliğe de sahiptir. Özellikle bademin prebiyotik etkisi en yüksek olan kuruyemiş olup badem tüketmenin hem sindirim kanalı sağlığını koruyan hem de bağışıklık sisteminin güçlenmesinde rol oynayan özelliği çok güçlüdür. Günde sadece 1 avuç! Doğal damar açıcı görevi görüyor AZ YENİRSE ZAYIFLATIR- Kuruyemişler yüksek yağ, diyet lifi ve bitkisel protein içerdikleri için iyi doygunluk sağlarlar. Tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitlerine bağlı olarak termojenezisi arttırarak vücutta kalori yakımını hızlandırıcı etkisi bulunmaktadır. Badem, ceviz, yer fıstığı dahil tüm kuruyemişlerde bulunan yağlar çiğneme ile yağ asitlerine parçalanamamakta dolayısıyla bağırsaklardan geçmesine neden olarak dinlenme enerji harcamasını da arttırarak kilo almayı da engellemektedir.