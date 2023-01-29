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Günde sadece 1 avuç ceviz! Doğal damar açıcı görevi görüyor! Kuruyemişler meğer o hastalığın dermanıymış

2023-01-29 18:10:44
Günde sadece 1 avuç ceviz! Doğal damar açıcı görevi görüyor! Kuruyemişler meğer o hastalığın dermanıymış

Kararında tüketildiğinde zayıflamaya yardımcı olan, damar sağlığını koruyan, vitamin ve mineral deposu kuruyemişlerin hangisi en çok neye iyi gelir ve nasıl tüketmeliyiz? Ceviz, birçok besin faydalarıyla öne çıkan en sağlıklı kuruyemişlerden biri. Özellikle içeriğindeki sağlıklı yağlar ile bedeninizi dönüştürebilecek güce sahip olan bu besin, sadece içiyle değil aynı zamanda kuruyemişi birbirinden ayıran ve perde adı verilen yapısıyla da büyük faydalar sunuyor. Bir bardak suyun içine ceviz perdesi atıp gece boyunca bekletin! Meğer o hastalığın dermanıymış… İşte şifa dolu kuruyemişler...

#1
Foto - Günde sadece 1 avuç ceviz! Doğal damar açıcı görevi görüyor! Kuruyemişler meğer o hastalığın dermanıymış

Kuruyemişlerin çok değerli bir besin grubu olmasında altta yatan en önemli ayrıcalık; hem tam tahıl hem baklagil hem taze meyve hem de taze sebzelerde bulunan birçok yararlı biyoaktif besin bileşenlerini tek başına içermeleridir. Fosfolipitler, sterol esterleri, tokoferoller, elzem yağ asitleri, fenolik bileşenler ve fitatlar sayesinde aynen yeşil çay, kakao, kahve, bulgur, enginar, nar, üzüm gibi sağlıklı yiyeceklerden daha etkin bir yarar içeriğine sahiptir.

#2
Foto - Günde sadece 1 avuç ceviz! Doğal damar açıcı görevi görüyor! Kuruyemişler meğer o hastalığın dermanıymış

Sıklıkla atıklar arasına giren ceviz perdesi, aslında kendi başına önemli bir şifa kaynağı. Bu kaynak ise; aslında aradığınız çare olabilir. ÖKSÜRÜK ÜZERİNDE ETKİLİ- Ceviz perdesi suyu; özellikle geçmeyen öksürük üzerinde önemli etkileri bulunuyor. Enfeksiyonlar, bronşit veya çeşitli gribal enfeksiyonlar sonucunda ortaya çıkan geçmeyen öksürük üzerinde rahatlatıcı bir etkisi bulunan ceviz perdesi suyu rahat bir gece geçirmenizi kolaylaştırır. KANI TEMİZLEYİCİ ETKİYE SAHİPTİR- Günlük yaşamda yediğimiz besinlerden çevredeki hava kirliliğine kadar birçok çevresel faktör, birçok toksinle mücadele etmemize neden olur.Bu toksinlerden kendimizi korumak için yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri ise; doğadan faydalanmaktır. Ceviz perdesi suyu, tam da bu noktada toksinleri vücutta uzaklaştırarak kanınızdaki zararlı maddelere karşı da arındırıcı bir görev görüyor.

#3
Foto - Günde sadece 1 avuç ceviz! Doğal damar açıcı görevi görüyor! Kuruyemişler meğer o hastalığın dermanıymış

Özellikle tıkanmalara ve rahatsızlık verici sonuçlara neden olan balgamdan kurtulmak için ceviz perdesi suyu tüketmeyi deneyebilirsiniz. VÜCUDU MİKROPLARDAN ARINDIRIR- Ceviz perdesi suyu, birçok etkisiyle birlikte aynı zamanda antibakteriyel etkisiyle birlikte çeşitli enfeksiyonları tetikleyebilecek mikroplara karşı da koruyucu bir etki sunar.

#4
Foto - Günde sadece 1 avuç ceviz! Doğal damar açıcı görevi görüyor! Kuruyemişler meğer o hastalığın dermanıymış

Ceviz kabuğu maskesi hazırlamak için 10 adet ceviz kabuğu 2 bardak suda 10-15 dakika kaynatılmalıdır. Su soğuyunca süzdükten saçlarınıza uygulayabilirsiniz. CEVİZ PERDESİ SUYU NASIL HAZIRLANMALI? Ceviz iç kabuklarını topladıktan sonra, bir tutam ceviz perdesi kabuğunu kaynamış suya atın ve yaklaşık 3 dakika bu suyun rengi değişene kadar bekleyin. Bu suyu kabuklardan arındırmak için süzdükten sonra içebilirsiniz.

#5
Foto - Günde sadece 1 avuç ceviz! Doğal damar açıcı görevi görüyor! Kuruyemişler meğer o hastalığın dermanıymış

Günde sadece 1 avuç! Doğal damar açıcı görevi görüyor ÇİĞ TERCİH EDİN- Kuruyemişler kavrulurken yağ eklenerek kavurma işlemi yapılmaktadır. Kavrulmuş kuruyemişler çiğ olanlara göre yağ ile kavrulma sırasında kuruyemişlerin kendi yapısına bu yağı çekmesi sebebiyle kalori oranları da yükselmektedir. Bu nedenle daha az kalori almak açısından tüm kuruyemişlerin kavrulmamış yani çiğ, ham halleriyle yemek en sağlıklısıdır.

#6
Foto - Günde sadece 1 avuç ceviz! Doğal damar açıcı görevi görüyor! Kuruyemişler meğer o hastalığın dermanıymış

Günde sadece 1 avuç! Doğal damar açıcı görevi görüyor Karbonhidrat ve protein içerikli besinlerin yüksek sıcaklıklarda; bu değerin 120 derece ve üzerinde olması halinde kızartma ya da fırınlanma işlemleri sırasında akrilamid bileşiği oluşmaktadır. Akrilamidi Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı 1994 yılında insanlar için muhtemel kanserojen olarak sınıflamıştır. Yiyeceklerin doğal yapısında bulunmayan, çiğ ya da haşlanmış besinlerde rastlanmayan akrilamid doğal ürünlerde oluşmamaktadır.

#7
Foto - Günde sadece 1 avuç ceviz! Doğal damar açıcı görevi görüyor! Kuruyemişler meğer o hastalığın dermanıymış

Günde sadece 1 avuç! Doğal damar açıcı görevi görüyor Kuruyemişlerde kavurma işlemi çiğ tadın giderilmesi ve nemin düşürülmesiyle daha uzun süre dayanıklılığın uzun süre sağlanması açısından yapılmaktadır. Kavrulmuş veya çifte kavrulmuş kuruyemişlere tüketicilerin ilgisi de çok olduğu bilinmektedir. Isıya maruz kalan tüm kuruyemişlerde akrilamid oluştuğu belirtilmektedir. En yüksek akrilamid kuruyemişler içerisinde bademde olduğu bildirilmiştir. Potansiyel sağlık riski olması açısından tüm kuruyemişleri çiğ ve tuzsuz olarak doğal haliyle yemek en sağlıklısıdır.

#8
Foto - Günde sadece 1 avuç ceviz! Doğal damar açıcı görevi görüyor! Kuruyemişler meğer o hastalığın dermanıymış

Günde sadece 1 avuç! Doğal damar açıcı görevi görüyor DAMARLARI KORUR- Arjinin aminoasidi nitrik oksidin öncü maddesidir. Nitrik oksit vücudumuzda fizyolojik olarak dengeleyici bir sürecin kontrol altına alınması ve konakçıya karşı savunma mekanizmasını sağlamada etkilidir. Yani doğal damar açıcı ve damar genişletici fonksiyon sağlamaktadır. Özellikle kolesterolü yüksek ve aterosklerozu olan hastaların her gün bir avuç badem yemesi damarların iyileşerek kalp hastalığının gerilemesinde etkili olduğu bildirilmektedir.

#9
Foto - Günde sadece 1 avuç ceviz! Doğal damar açıcı görevi görüyor! Kuruyemişler meğer o hastalığın dermanıymış

Günde sadece 1 avuç! Doğal damar açıcı görevi görüyor VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU- Kuruyemişler; folik asit, niyasin, E vitamini, B6 vitamini, bakır, magnezyum, potasyum, çinko, selenyum, bakır ve kalsiyum minerallerinden zengindir. Bu vitamin ve mineraller bağışıklık sistemini güçlendiren iyi bir bağışıklığın devamlılığını sağlayan birçok enzimin çalışmasını sağlamaktadır. Günde sadece 1 avuç! Doğal damar açıcı görevi görüyor Ayrıca kuruyemişler prebiyotik özelliğe de sahiptir. Özellikle bademin prebiyotik etkisi en yüksek olan kuruyemiş olup badem tüketmenin hem sindirim kanalı sağlığını koruyan hem de bağışıklık sisteminin güçlenmesinde rol oynayan özelliği çok güçlüdür. Günde sadece 1 avuç! Doğal damar açıcı görevi görüyor AZ YENİRSE ZAYIFLATIR- Kuruyemişler yüksek yağ, diyet lifi ve bitkisel protein içerdikleri için iyi doygunluk sağlarlar. Tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitlerine bağlı olarak termojenezisi arttırarak vücutta kalori yakımını hızlandırıcı etkisi bulunmaktadır. Badem, ceviz, yer fıstığı dahil tüm kuruyemişlerde bulunan yağlar çiğneme ile yağ asitlerine parçalanamamakta dolayısıyla bağırsaklardan geçmesine neden olarak dinlenme enerji harcamasını da arttırarak kilo almayı da engellemektedir.

#10
Foto - Günde sadece 1 avuç ceviz! Doğal damar açıcı görevi görüyor! Kuruyemişler meğer o hastalığın dermanıymış

Günde sadece 1 avuç! Doğal damar açıcı görevi görüyor Hangisi neye faydalı? BADEM: Prebiyotikleri bolca içeren bademin en önemli özelliği tekli doymamış yağ asidi olan oleik asitten zengin olmasıdır. Uzun süre tok tutması, kan şekerini en iyi dengeleyen kuru yemiş olması, yemek sonrası aşırı kan şekeri yükselmesini önlemesi, insulin direncini kırması ve HDL kolesterolü arttırması sağlık için yaptığı en değerli faydalarıdır. Günde sadece 1 avuç! Doğal damar açıcı görevi görüyor YER FISTIĞI: E vitamini, magnezyum ve oleik asitten zengin olan bu yağ oranı yüksek tohumun en önemli özelliği kısa sürede tokluk hissini sağlamasıdır. Kanda peptit YY adlı hormonun konsantrasyonunu yükselterek fazla yemeyi de önlemektedir. Diyabetli hastalar ara öğünde yer fıstığını tercih ettiklerinde hipoglisemi ataklarından da korunmaktadır. Vücudun metabolizmasını daha doğrusu termegenesiz dediğimiz iç ısı artışı sağlayarak yağ depolarının da erimesinde etkilidir. Günde sadece 1 avuç! Doğal damar açıcı görevi görüyor ANTEP FISTIĞI: Kan şekerini yükseltmeyen karbonhidrat, bolca bitkisel proteinler, kalbe yararlı tekli ve çoklu doymamış yağlar, diyet lifi, fosfor, potasyum, B1, B6, beta karoten, lutein, zeksantin, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko, bakır, manganez, C, E, K ve A vitamin, riboflavin, niasin, pantoneik asit, ve folat içermektedir. Antep fıstığımız koyu yeşil rengini lutein ve zeaksantin adlı karotenoidler sayesinde sağlar ve bu güçlü antioksidanlar yaşla beraber oluşan görme fonksiyonundaki kaybında önlenmesinde etkilidir.

#11
Foto - Günde sadece 1 avuç ceviz! Doğal damar açıcı görevi görüyor! Kuruyemişler meğer o hastalığın dermanıymış

Günde sadece 1 avuç! Doğal damar açıcı görevi görüyor FINDIK: Fındık yüzde 83 oranında oleik yani zeytinyağında bulunan aynı yağ asidini içermektedir. TÜBİTAK'ın yapmış olduğu deneysel araştırmalarda; oleik asidin sağlıklı kişilerde kan kolesterol düzeyinin yükselmesini önlediği, kolesterol yüksekliği problem olanlarda düzenli fındık tüketiminin ortalama ayda yüzde 28 kadar kanda kolesterolün azalmasına yardımcı olduğu bulunmuştur. Düşük glisemik indeks ile yüksek lif oranına sahip olan fındık; yüksek oranda sağlıklı yağ ve bitkisel protein içeridiği için fındık bağırsaklardan geçişi de yavaş olur. Böylece kan şekeri üzerine etkisi de düşüktür. Kan şekerini çok az yükselttiği için tok kalma süresi de fındık yenildikten sonra uzun olur. Fındık yendikten sonra sindirimi sırasında yüksek kalori harcama yaratır.

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