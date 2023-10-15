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Yaşam
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Günde 300 liraya zorlu mesai

2023-10-15 12:28:51
Günde 300 liraya zorlu mesai

Depremin yaralarının sarılmaya devam ettiği Hatay'da tarım makinelerinin giremediği tarlalarda tarım işçileri ter döküyor.

#1
Foto - Günde 300 liraya zorlu mesai

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da hayat üretimle normale dönüyor Bereketli Amik ovasında Eylül ayında başlayan pamuk hasadı devam ediyor.

#2
Foto - Günde 300 liraya zorlu mesai

. Kırıkhan'da geçtiğimiz yıla oranla sıcak havadan dolayı verimin düşük olduğu pamukta, tarım makinelerinin giremediği tarlalarda hasadı depremzede tarım işçileri elleriyle yapıyor.

#3
Foto - Günde 300 liraya zorlu mesai

Tarım işçisi Adnan Güneş, yevmiyelerin toplanan pamuk kilosuna göre belirlendiğini belirterek “Evet, hasat başladı. Eylül ayının 10-15'inde her sene pamuk sezonuna başlayıp pamukları toplamaya çalışıyoruz.

#4
Foto - Günde 300 liraya zorlu mesai

Hava şartları sıcak biliyorsunuz yani yaz. Şu an amele toplamakta zorlanıyor. Şartlar zorluyor.

#5
Foto - Günde 300 liraya zorlu mesai

Mesela örneğin pamuk çok yapraklı oluyor. Mal sahipleri yapraklı gelmesini istemiyorlar. Bu yüzden biraz zorluk çekiyorlar. Yevmiyeler 300-400 liraya denk geliyor. Kiloyla topluyorlar zaten” dedi.

#6
Foto - Günde 300 liraya zorlu mesai

Yevmiyelerin 300 TL'yi bulduğunu belirten tarım işçisi Zavad Şenol, “Evet pamuk hasadında çalışıyoruz iki üç gündür. Biraz zorluk çekiyoruz. Çünkü mal sahibi bizi temizlik tarafından zorluyor. Yevmiyelerimiz 300 liraya kadar çıkıyor. Çok şükür ne yapalım. Depremden çıktık. Hala mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Günde 300 liraya zorlu mesai

Kırıkhan ilçesi Aygırgölü Mahallesi'nde pamuk hasadına devam ettiklerini belirten çiftçi Mehmet Tokgöz, “Tarımı, toprağımızı bırakmadık. Memleketimizi terk etmedik. Yalnız çiftçi umduğunu bulamıyor. Pamuk hasadında bu sene verimler zayıf. Kimse umduğunu bulamaz. Her seneki verim yok” şeklinde konuştu.

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