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Yaşam
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Gümüşhane’de su borusu patladı, yol sular altında kaldı

2022-07-22 19:12:10
Gümüşhane’de su borusu patladı, yol sular altında kaldı

Gümüşhane’de ana hat su borusunun 2. kez patlaması nedeniyle yollar sular altında kaldı.

#1
Foto - Edinilen bilgiye göre, Karaer Mahallesi, Fuadiye Caddesi Alibeyler mevkiinde sabah saatlerinde ana hat su borusu patladı.

Edinilen bilgiye göre, Karaer Mahallesi, Fuadiye Caddesi Alibeyler mevkiinde sabah saatlerinde ana hat su borusu patladı.

#2
Foto - Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Gümüşhane Belediyesi’ne bağlı ekipler duruma müdahale ederek ana hat borusunu tamir etti.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Gümüşhane Belediyesi’ne bağlı ekipler duruma müdahale ederek ana hat borusunu tamir etti.

#3
Foto - Ekiplerin bölgeden ayrılmasının ardından aynı hat öğleden sonra tekrar patladı. Ana hat borusundan akan sular, caddeyi ve yolu sular altında bıraktı. Gümüşhane Belediyesi’ne bağlı ekipler patlayan su hattın tamiri için çalışma başlattı.

Ekiplerin bölgeden ayrılmasının ardından aynı hat öğleden sonra tekrar patladı. Ana hat borusundan akan sular, caddeyi ve yolu sular altında bıraktı. Gümüşhane Belediyesi’ne bağlı ekipler patlayan su hattın tamiri için çalışma başlattı.

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