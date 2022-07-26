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Yaşam
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Gümüşhane'de feci kaza: 8 yaralı

2022-07-26 23:36:33
Gümüşhane'de feci kaza: 8 yaralı

Gümüşhane’de kavşak içerisinde çarpışan iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

#1
Foto - Kaza Gümüşhane’nin Arzular-Kabaköy Beldesinde bulunan kavşakta meydana geldi.

Kaza Gümüşhane’nin Arzular-Kabaköy Beldesinde bulunan kavşakta meydana geldi.

#2
Foto - Edinilen bilgiye göre, Hakkı Uzun idaresindeki K GH 29 yabancı plaka ticari araç ile İbrahim Üretkin kontrolündeki 04 AV 660 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir sebeple kavşak içerisinde çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, Hakkı Uzun idaresindeki K GH 29 yabancı plaka ticari araç ile İbrahim Üretkin kontrolündeki 04 AV 660 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir sebeple kavşak içerisinde çarpıştı.

#3
Foto - Araçlar çarpmanın etkisiyle savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçlar çarpmanın etkisiyle savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Kazada 04 AV 660 plakalı araç içerisinde bulunan 3 aylık Ahmet Enes Ürtekin ve 5 yaşındaki Üveys Ürtekin ile birlikte Ümran Ürtekin, Muhammet Ürtekin olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kazada 04 AV 660 plakalı araç içerisinde bulunan 3 aylık Ahmet Enes Ürtekin ve 5 yaşındaki Üveys Ürtekin ile birlikte Ümran Ürtekin, Muhammet Ürtekin olmak üzere 4 kişi yaralandı.

#5
Foto - K GH 29 plakalı araçta da Hakkı Uzun, Gülsüm Uzun, Emine Eve ve Elif Ece olmak üzere 4 kişi yaralanırken meydana gelen kazada toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

K GH 29 plakalı araçta da Hakkı Uzun, Gülsüm Uzun, Emine Eve ve Elif Ece olmak üzere 4 kişi yaralanırken meydana gelen kazada toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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