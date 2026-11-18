F-16 ve Kaan'ın motoru kükredi: Askerler taviz bile vermedi dondu kaldı
F-16 savaş uçaklarında ve KAAN'ın ilk prototiplerinde görev yapan F110 turbofan motorunun test edildiği anlara ait görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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F-16 savaş uçaklarında ve KAAN'ın ilk prototiplerinde görev yapan F110 turbofan motorunun test edildiği anlara ait görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Nefes'te yer alan habere göre, Savaş uçaklarına güç veren jet motorlarının yüksek itiş gücü ve çıkardığı yoğun ses, bu kez ilginç görüntülerle gündeme geldi. F-16 ve Türkiye'nin millî muharip uçağı KAAN'ın ilk prototiplerinde kullanılan F110 turbofan motoru, askerlerin hemen yanında çalıştırıldı. Motorun çıkardığı güçlü sese ve hava akımına rağmen askerlerin sakinliğini koruması dikkat çekti.
Görüntülerde, ABD ordusuna mensup olduğu belirtilen beş askerin, çalışır durumdaki turbofan motorunun yakınında beklediği görüldü. Motorun devreye girmesiyle ortaya çıkan yoğun gürültü ve hava akımına rağmen askerlerin yerlerini koruması sosyal medyada ilgi topladı.
ABD merkezli GE Aerospace tarafından üretilen F110 motor ailesi, F-16 ve F-15 gibi savaş uçaklarında kullanılıyor. F110-GE-129 modelinin itiş gücü yaklaşık 29 bin libreye (129 kilonewton) ulaşıyor.
Motor, Türkiye'nin millî muharip uçağı KAAN'ın ilk prototiplerinde de kullanılıyor. KAAN'ın ilk uçuş testlerinde iki adet F110-GE-129 motoru görev yapıyor.
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