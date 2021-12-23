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Ekonomi
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Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? 23 Aralık anlık altın fiyatları!

2021-12-23 08:54:41
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? 23 Aralık anlık altın fiyatları!

Altın fiyatları bugün ne kadar? Güncel gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı TL’ye destek paketi sonrası gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın ve bilezik fiyatları adeta çakılırken, altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatları çıkar mı? Altın yeniden yükselir mi? Altın ne kadar olur? Altın üşer mi, çıkar mı? Altın fiyatları anlık ne kadar? Altın bugün ne kadar oldu? Gram altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar? Altın güncel fiyatı bugün ne kadar? soruları bir hayli merak edilmekte.

#1
Foto - Altın fiyatları 23 Aralık: Ons, çeyrek ve gram altında son durum! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın döviz kurunun yükselişini durdurmak için kabine toplantısı sonrası açıkladığı ekonomiye önlem, TL’ye destek paketi piyasaları olumlu etkiledi. Döviz kurları ve gram altın açıklamalar sonrası sert gerilerken; haftanın ikinci işlem gününde de düşüşünü sürdürüyor. Peki 23 Aralık altın ne kadar? 23 Aralık 2021 çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte anlık çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım, bilezik fiyatları.

Altın fiyatları 23 Aralık: Ons, çeyrek ve gram altında son durum! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın döviz kurunun yükselişini durdurmak için kabine toplantısı sonrası açıkladığı ekonomiye önlem, TL’ye destek paketi piyasaları olumlu etkiledi. Döviz kurları ve gram altın açıklamalar sonrası sert gerilerken; haftanın ikinci işlem gününde de düşüşünü sürdürüyor. Peki 23 Aralık altın ne kadar? 23 Aralık 2021 çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte anlık çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım, bilezik fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.805,41 TL, 1.805,68 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.805,41 TL, 1.805,68 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 682,62 TL, 726,61 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 682,62 TL, 726,61 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 693,35 TL, 693,44 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 693,35 TL, 693,44 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.108,79 TL, 1.133,27 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.108,79 TL, 1.133,27 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.437,43 TL, 4.521,21 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.437,43 TL, 4.521,21 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.211,78 TL, 2.267,54 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.211,78 TL, 2.267,54 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.437,43 TL, 4.521,21 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.437,43 TL, 4.521,21 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 4.800,42 TL, 4.937,98 TL,

ATA ALTIN FİYATI 4.800,42 TL, 4.937,98 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 377,21 TL, 448,63 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 377,21 TL, 448,63 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 617,67 TL, 649,56 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 617,67 TL, 649,56 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 10.988,00 TL, 11.857,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 10.988,00 TL, 11.857,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,77 TL, 8,78 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,77 TL, 8,78 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,85 TL, 22,86 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,85 TL, 22,86 TL,

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