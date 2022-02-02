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Ekonomi
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Gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın ne kadar? 2 Şubat son dakika canlı altın fiyatları…

2022-02-02 09:29:00
Gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın ne kadar? 2 Şubat son dakika canlı altın fiyatları…

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira oldu? Canlı altın fiyatları yatırımını altına yapacak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. anlık altın fiyatı, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın fiyatı bugün kaç lira? soruları en çok merek edilenler arasında yer alıyor. Güncel altın fiyatı ocak ayında yatırımcısına pek fazla kazandırmadı. Hem TC Merkez Bankasın faizi sabit tutması hem de FED’in ocak ayı faiz karası altın fiyatlarını bir hayli aşağıya çekti. Kur korumalıTL hesabının da devreye alınmış olması anlık altın fiyatlarının aşağıya çekilmesine tuz biber oldu. Peki anlık çeyrek altın fiyatı, anlık gram altın fiyatları, güncel altın fiyatı bugün ne kadar? 2 Şubat altın fiyatları son durum ne? Altın düştü mü, ne kadar düştü? İşte son dakika canlı altın fiyatları…

#1
Foto - Altın fiyatları bugün işlem yapacak kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kur korumalı TL hesabının işleme konulması en çok da dolar ve altını vurdu. Anlık altın fiyatlarının 1062 TL’ye çıkmasıyla bayram eden altın yatırımcısı Kur korumalı TL mevduat hesabı sonrası güncel gram altın fiyatı 600 TL’ye kadar geriledi. Yüksek enflasyon başta olmak üzere hem TCMB’nin hem de Fed’in faiz kararı sonrası dolar kurunun hafif şekilde yükselmesine paralel olarak altın fiyatları da yükseldi. Altının yeniden yükselişe geçmesi sonrası altın yükselecek mi, anlık altın fiyatları son durum ne? Gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? sorularını sormakta. TÜİK’in ocak ayına ilişkin enflasonu açıklayacak olması nedeniyle altın fiyatları yine çakıldı. Peki 2 Şubat Salı anlık altın fiyatı ne kadar? Canlı çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın, bilezik fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları…

Altın fiyatları bugün işlem yapacak kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kur korumalı TL hesabının işleme konulması en çok da dolar ve altını vurdu. Anlık altın fiyatlarının 1062 TL’ye çıkmasıyla bayram eden altın yatırımcısı Kur korumalı TL mevduat hesabı sonrası güncel gram altın fiyatı 600 TL’ye kadar geriledi. Yüksek enflasyon başta olmak üzere hem TCMB’nin hem de Fed’in faiz kararı sonrası dolar kurunun hafif şekilde yükselmesine paralel olarak altın fiyatları da yükseldi. Altının yeniden yükselişe geçmesi sonrası altın yükselecek mi, anlık altın fiyatları son durum ne? Gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? sorularını sormakta. TÜİK’in ocak ayına ilişkin enflasonu açıklayacak olması nedeniyle altın fiyatları yine çakıldı. Peki 2 Şubat Salı anlık altın fiyatı ne kadar? Canlı çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın, bilezik fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları…

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.797,79 TL, 1.798,15 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.797,79 TL, 1.798,15 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 773,28 TL, 778,98 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 773,28 TL, 778,98 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 774,11 TL, 774,20 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 774,11 TL, 774,20 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.238,53 TL, 1.265,85 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.238,53 TL, 1.265,85 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.954,25 TL, 5.047,93 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.954,25 TL, 5.047,93 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.469,39 TL, 2.531,71 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.469,39 TL, 2.531,71 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.954,25 TL, 5.047,93 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.954,25 TL, 5.047,93 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.137,55 TL, 5.267,84 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.137,55 TL, 5.267,84 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 423,04 TL, 511,34 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 423,04 TL, 511,34 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 702,68 TL, 724,53 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 702,68 TL, 724,53 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.527,00 TL, 12.747,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.527,00 TL, 12.747,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,76 TL, 9,77 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,76 TL, 9,77 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,67 TL, 22,68 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,67 TL, 22,68 TL,

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