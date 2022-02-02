2022-02-02 09:29:00 Gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın ne kadar? 2 Şubat son dakika canlı altın fiyatları…
Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira oldu? Canlı altın fiyatları yatırımını altına yapacak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. anlık altın fiyatı, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın fiyatı bugün kaç lira? soruları en çok merek edilenler arasında yer alıyor. Güncel altın fiyatı ocak ayında yatırımcısına pek fazla kazandırmadı. Hem TC Merkez Bankasın faizi sabit tutması hem de FED’in ocak ayı faiz karası altın fiyatlarını bir hayli aşağıya çekti. Kur korumalıTL hesabının da devreye alınmış olması anlık altın fiyatlarının aşağıya çekilmesine tuz biber oldu. Peki anlık çeyrek altın fiyatı, anlık gram altın fiyatları, güncel altın fiyatı bugün ne kadar? 2 Şubat altın fiyatları son durum ne? Altın düştü mü, ne kadar düştü? İşte son dakika canlı altın fiyatları…