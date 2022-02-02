Gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın ne kadar? 2 Şubat son dakika canlı altın fiyatları…

Altın fiyatları bugün işlem yapacak kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kur korumalı TL hesabının işleme konulması en çok da dolar ve altını vurdu. Anlık altın fiyatlarının 1062 TL’ye çıkmasıyla bayram eden altın yatırımcısı Kur korumalı TL mevduat hesabı sonrası güncel gram altın fiyatı 600 TL’ye kadar geriledi. Yüksek enflasyon başta olmak üzere hem TCMB’nin hem de Fed’in faiz kararı sonrası dolar kurunun hafif şekilde yükselmesine paralel olarak altın fiyatları da yükseldi. Altının yeniden yükselişe geçmesi sonrası altın yükselecek mi, anlık altın fiyatları son durum ne? Gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? sorularını sormakta. TÜİK’in ocak ayına ilişkin enflasonu açıklayacak olması nedeniyle altın fiyatları yine çakıldı. Peki 2 Şubat Salı anlık altın fiyatı ne kadar? Canlı çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın, bilezik fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları…