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Ekonomi
15
Gram altın çeyrek altın düştü mü çıktı mı? Altın fiyatları bugün ne kadar 18 Ekim Pazartesi

2021-10-18 09:47:52
Gram altın çeyrek altın düştü mü çıktı mı? Altın fiyatları bugün ne kadar 18 Ekim Pazartesi

Altın fiyatları son durum ne? Altına yatırım yapanlar altın fiyatlarındaki hareketliliğini an be an takip ediyor. Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Altın piyasasında büyük hareketlilik kendini göstermeye devam ediyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor ve yatırım yapacak en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki 18 Ekim 2021 gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

#1
Foto - Altın fiyatları ne kadar? sorusu 18 Ekim 2021 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından sorganıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatları ile 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları da bir hayli merak ediliyor. İşte, 18 Ekim 2021 canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 18 Ekim 2021 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından sorganıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatları ile 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları da bir hayli merak ediliyor. İşte, 18 Ekim 2021 canlı altın fiyatları...

#2
Foto - Gram altın ne kadar? Gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 523,67 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 526,14 TL olarak işlem görmekte.

Gram altın ne kadar? Gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 523,67 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 526,14 TL olarak işlem görmekte.

#3
Foto - Spot altın gram fiyatı ne kadar? Spot altın gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 526,44 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 526,50 TL olarak işlem görmekte.

Spot altın gram fiyatı ne kadar? Spot altın gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 526,44 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 526,50 TL olarak işlem görmekte.

#4
Foto - Altın ONS ne kadar? Altın ONS alış fiyatı 1.767,44 TL olurken, altın ONS satış fiyatı 1.767,80 TL’dir.

Altın ONS ne kadar? Altın ONS alış fiyatı 1.767,44 TL olurken, altın ONS satış fiyatı 1.767,80 TL’dir.

#5
Foto - Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı kaçtan? Çeyrek altın alış fiyatı 842,31 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı ise 860,83 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı kaçtan? Çeyrek altın alış fiyatı 842,31 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı ise 860,83 TL seviyelerinde işlem görüyor.

#6
Foto - Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da yine cumhuriyet altını alacak ya da satacaklarsa sorgulanıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.367,30 TL olurken, cumhuriyet altını satış fiyatı 3.432,07 TL seviyelerinde işlem görmekte.

Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da yine cumhuriyet altını alacak ya da satacaklarsa sorgulanıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.367,30 TL olurken, cumhuriyet altını satış fiyatı 3.432,07 TL seviyelerinde işlem görmekte.

#7
Foto - Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış ve satış fiyatı ise şöyle: Yarım altın alış fiyatı 1.678,39 TL yarım altın satış fiyatı 1.721,30 TL.

Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış ve satış fiyatı ise şöyle: Yarım altın alış fiyatı 1.678,39 TL yarım altın satış fiyatı 1.721,30 TL.

#8
Foto - Ziynet altın ne kadar? Ziynet altın alış fiyatı 3.367,30 TL, ziynet altın satış fiyatı 3.432,07 TL

Ziynet altın ne kadar? Ziynet altın alış fiyatı 3.367,30 TL, ziynet altın satış fiyatı 3.432,07 TL

#9
Foto - Ata altın ne kadar? Ata altın alış fiyatı 3.450,40 TL, ata altın satış fiyatı 3.537,22 TL

Ata altın ne kadar? Ata altın alış fiyatı 3.450,40 TL, ata altın satış fiyatı 3.537,22 TL

#10
Foto - 14 ayar bilezik fiyatı kaç para? 14 ayar bilezik alış fiyatı 288,41 TL olurken, 14 ayar bilezik satış fiyatı ise 345,41 TL seviyelerinde.

14 ayar bilezik fiyatı kaç para? 14 ayar bilezik alış fiyatı 288,41 TL olurken, 14 ayar bilezik satış fiyatı ise 345,41 TL seviyelerinde.

#11
Foto - 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik alış fiyatı 473,56 TL satış fiyatı 492,83 TL.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik alış fiyatı 473,56 TL satış fiyatı 492,83 TL.

#12
Foto - Gremse altın fiyatı ne kadar? Gremse alış fiyatı 8.381,00 TL satış fiyatı 8.609,00 TL.

Gremse altın fiyatı ne kadar? Gremse alış fiyatı 8.381,00 TL satış fiyatı 8.609,00 TL.

#13
Foto - Gümüş gram fiyatı kaç para? Gümüş alış fiyatı 6,94 TL olurken, gümüş gram satış fiyatı ise 6,95 TL seviyelerinde.

Gümüş gram fiyatı kaç para? Gümüş alış fiyatı 6,94 TL olurken, gümüş gram satış fiyatı ise 6,95 TL seviyelerinde.

#14
Foto - Gümüş ONS fiyatı kaç para? Gümüş ONS fiyatı 23,30 TL olurken, gümüş ONS satış fiyatı ise 23,32 TL seviyelerinde.

Gümüş ONS fiyatı kaç para? Gümüş ONS fiyatı 23,30 TL olurken, gümüş ONS satış fiyatı ise 23,32 TL seviyelerinde.

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