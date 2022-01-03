Gram altın anlık fiyatı bugün ne kadar? Çeyrek altın bugün kaç TL? 3 Ocak 2022 anlık altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın

Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Ocak 2022 Pazartesi günü altın ne kadar? TÜİK’in bugün açıklayacağı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emeklilere verilecek zam oranları netleşecek. Aralık ayına ilişkin açıklanacak enflasyon verileri dolar kurunun dolayısıyla da altın fiyatlarının yönünü belirleyecek. Zira enflasyon rakamlarının yüksek gelmesi neticesinde dolar kurununun yukarı yönlü harekete edeceği buna paralel olarak da anlık altın fiyatları da yükseleceğini öngörülmekte. Altına yatırım yapanlar güncel altın fiyatları ne kadar olduğunu sorgular oldu. Yeni yıla girilmesiyle birlikte anlık gram altın fiyatı, anlık çeyrek altın fiyatı, anlık cumhuriyet altını fiyatı ve güncel yarım altın, bilezik fiyatları ne kadar, canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün kaç TL? Gram altın yükseldi mi, düştü mü? sorularını sarı metale yatırım yapanlarca sorgulanıyor.