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Ekonomi
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Gram altın anlık fiyatı bugün ne kadar? Çeyrek altın bugün kaç TL? 3 Ocak 2022 anlık altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın

2022-01-03 08:46:04
Gram altın anlık fiyatı bugün ne kadar? Çeyrek altın bugün kaç TL? 3 Ocak 2022 anlık altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın

Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Ocak 2022 Pazartesi günü altın ne kadar? TÜİK’in bugün açıklayacağı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emeklilere verilecek zam oranları netleşecek. Aralık ayına ilişkin açıklanacak enflasyon verileri dolar kurunun dolayısıyla da altın fiyatlarının yönünü belirleyecek. Zira enflasyon rakamlarının yüksek gelmesi neticesinde dolar kurununun yukarı yönlü harekete edeceği buna paralel olarak da anlık altın fiyatları da yükseleceğini öngörülmekte. Altına yatırım yapanlar güncel altın fiyatları ne kadar olduğunu sorgular oldu. Yeni yıla girilmesiyle birlikte anlık gram altın fiyatı, anlık çeyrek altın fiyatı, anlık cumhuriyet altını fiyatı ve güncel yarım altın, bilezik fiyatları ne kadar, canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün kaç TL? Gram altın yükseldi mi, düştü mü? sorularını sarı metale yatırım yapanlarca sorgulanıyor.

#1
Foto - Anlık altın fiyatları bugün. Dolar kuru son dakika haberlerinin yanında güncel altın fiyatları ne kadar olduğu ya da anlık altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun cevabı kritik gün olan 3 Ocak 2022 Pazartesi günü bir hayli sorgulanıyor. TÜİK bugün 2021’in son 6 aylık enflasyon rakamını açıklayacak. Aralık ayı verisiyle İşçi memur ve emeklilere yapılacak zam oranını belli olacak. Enflasyon rakamlarının altın fiyatlarında hareketlenmeye neden olacağı beklenirken, bugün altın ne kadar? Gram altın anlık fiyatı bugün ne kadar? Çeyrek altın bugün kaç TL? Anlık altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın ve bilezik fiyatları son durum ne? İşte 3 Ocak 2022 Pazartesi canlı altın fiyatları.

Anlık altın fiyatları bugün. Dolar kuru son dakika haberlerinin yanında güncel altın fiyatları ne kadar olduğu ya da anlık altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun cevabı kritik gün olan 3 Ocak 2022 Pazartesi günü bir hayli sorgulanıyor. TÜİK bugün 2021’in son 6 aylık enflasyon rakamını açıklayacak. Aralık ayı verisiyle İşçi memur ve emeklilere yapılacak zam oranını belli olacak. Enflasyon rakamlarının altın fiyatlarında hareketlenmeye neden olacağı beklenirken, bugün altın ne kadar? Gram altın anlık fiyatı bugün ne kadar? Çeyrek altın bugün kaç TL? Anlık altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın ve bilezik fiyatları son durum ne? İşte 3 Ocak 2022 Pazartesi canlı altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.825,61 TL, 1.825,92 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.825,61 TL, 1.825,92 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 781,17 TL, 821,15 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 781,17 TL, 821,15 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 787,77 TL, 787,91 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 787,77 TL, 787,91 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.262,31 TL, 1.290,27 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.262,31 TL, 1.290,27 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.041,70 TL, 5.137,14 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.041,70 TL, 5.137,14 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.512,97 TL, 2.576,45 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.512,97 TL, 2.576,45 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.041,70 TL, 5.137,14 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.041,70 TL, 5.137,14 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.227,42 TL, 5.363,94 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.227,42 TL, 5.363,94 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 427,62 TL, 538,79 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 427,62 TL, 538,79 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 710,13 TL, 766,15 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 710,13 TL, 766,15 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.660,00 TL, 13.436,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.660,00 TL, 13.436,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,99 TL, 10,00 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,99 TL, 10,00 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,19 TL, 23,20 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,19 TL, 23,20 TL,

#15
Foto - ALTIN DÜŞER Mİ ÇIKAR MI? ALTIN NE KADAR OLUR? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yüksekten altın alan yatırımcının yüreğine su serpen tahmin geldi. 20 Aralık'ta altın ve doların çakılacağını saatler öncesinden tahmin eden İslam Memiş, 2021’de risk alanların, panik alım veya satımı yapanların, satanların (ev-araba-birikim vs) zarar ettiği bir yıl olduğunun altını çizdi.

ALTIN DÜŞER Mİ ÇIKAR MI? ALTIN NE KADAR OLUR? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yüksekten altın alan yatırımcının yüreğine su serpen tahmin geldi. 20 Aralık'ta altın ve doların çakılacağını saatler öncesinden tahmin eden İslam Memiş, 2021’de risk alanların, panik alım veya satımı yapanların, satanların (ev-araba-birikim vs) zarar ettiği bir yıl olduğunun altını çizdi.

#16
Foto - İslam Memiş geçen hafta,

İslam Memiş geçen hafta, "17-18 liradan dolar alanlar 3-4 ay bekleyecek diyenlere de inanma... Bana göre o kadar da beklemeyecekler... 15 liradan dolar aldım, 1000 liradan gram altın aldıysan koy kenara bekle, bir ay bekle, 2 ay bekle ve gör..." uyarısı yapmıştı. Memiş şimdi de 2022 için gram altın ve gümüş fiyatı tahminiyle dikkat çekti.

#17
Foto - İslam Memiş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

İslam Memiş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2022 yıl içinde altının gram fiyatında 1.450 lira Gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyelerini bekliyor olacağım. Yıl içinde öngördüğüm bu rakamları zirve seviyesi olarak takip edeceğim. Kısa vadede “Hani olacaktı” diyen kaybedecek, fiyata aldırmayıp miktarını artıran kazanacak" ifadelerini kullandı.

#18
Foto - Memiş, 1450 lira tahminine gelen eleştiriler üzerine ise, “(Hani düşecekti, şimdi 1.450 lira diyorsun) diyen arkadaş, sen şimdiden kaybettin. Bu piyasada dolaşmaya, batacaksın. '2.dip sonrası' yazıyor. Okumuyor veya okuduğunu anlamakta zorlanıyorsun. Boşuna heveslenme 'alım-satım yaparım para kazanırım' diye. Kaybedeceksin

Memiş, 1450 lira tahminine gelen eleştiriler üzerine ise, “(Hani düşecekti, şimdi 1.450 lira diyorsun) diyen arkadaş, sen şimdiden kaybettin. Bu piyasada dolaşmaya, batacaksın. '2.dip sonrası' yazıyor. Okumuyor veya okuduğunu anlamakta zorlanıyorsun. Boşuna heveslenme 'alım-satım yaparım para kazanırım' diye. Kaybedeceksin" uyarısı yaptı.

#19
Foto -

"2022’de riski azaltmak şart!" diyen İslam Memiş, "2022’de nasıl bir yol belirlemeliyiz?" sorusuna da peş peşe yaptığı paylaşımlarla cevap verdi. 2022'de nasıl yatırım yapmalıyız? Hangi araçlara yatırım yapmalıyız? İşte İslam Memiş'in 2022 yılı için öngörüleri ve yatırım tavsiyeleri. İkinci dip geldikten sonra miktarınızı artırın... 2. dip geldikten sonra yıllık olarak miktarını artırarak yola çıkan iyi bir yol belirlemiş olacak Diğer endüstriyel metaller de değer artış sürecine gireceğini öngörüyorum.

#20
Foto - Fed, $ destekleyecek eyvallah Ancak enflasyonu daha fiyatlamamış ons altın ve gümüş olduğunu unutmamak gerek. İki tür yarırımcı var; - Kısa vade oynayan - Uzun vade her fırsatta alıp bekleyen 2022’de oynayanlara kolaylıklar. Uzun vadecilere şimdiden tebrikler. 2022’de finans sistemi, ezberleri bozacak. 2021’de herkesin varlıklarını elinden sistem, 2022’de iyi oynayacak.

Fed, $ destekleyecek eyvallah Ancak enflasyonu daha fiyatlamamış ons altın ve gümüş olduğunu unutmamak gerek. İki tür yarırımcı var; - Kısa vade oynayan - Uzun vade her fırsatta alıp bekleyen 2022’de oynayanlara kolaylıklar. Uzun vadecilere şimdiden tebrikler. 2022’de finans sistemi, ezberleri bozacak. 2021’de herkesin varlıklarını elinden sistem, 2022’de iyi oynayacak.

#21
Foto - 2022’de - Fiyata değil, miktara odaklanan - Kısa vadeye değil uzun vadeye - Tek tercih ile değil, sepet yapan - Full değil, sepet yapan Kazanacak. Yabacı para birimlerinde Dolar değil GBP’yi takip edeceğim. Metaverse ve kripto para piyasası bir gerçektir. Bunu hiç kimse inkar edemeyecek. Bu süreçte dolandırılma olayları sık olacak. Bence nefsimiz ile değil tecrübeli insanların bilgilerinden faydalanarak olaylara yaklaşmalıyız. Zenginlik hayali değil, devrim olarak değerlendirelim.

2022’de - Fiyata değil, miktara odaklanan - Kısa vadeye değil uzun vadeye - Tek tercih ile değil, sepet yapan - Full değil, sepet yapan Kazanacak. Yabacı para birimlerinde Dolar değil GBP’yi takip edeceğim. Metaverse ve kripto para piyasası bir gerçektir. Bunu hiç kimse inkar edemeyecek. Bu süreçte dolandırılma olayları sık olacak. Bence nefsimiz ile değil tecrübeli insanların bilgilerinden faydalanarak olaylara yaklaşmalıyız. Zenginlik hayali değil, devrim olarak değerlendirelim.

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