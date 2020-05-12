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Spor
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Gözünü Newcastle United'a dikmişti! Prens Selman'a soğuk duş...

2020-05-12 15:09:53
Gözünü Newcastle United'a dikmişti! Prens Selman'a soğuk duş...

Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın İngiltere Premier Lig kulüplerinden Newcastle United'ı satın almayı plandığı hatta sonrasında Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale'ı kadrosuna katma niyetinde olduğu iddia edilmişti. Ancak yatırımı konusunda Selman'a kötü haber geldi. Koronavirüsle mücadele eden İngiltere'de tablo her geçen gün kötüye gidiyor. 223 binin üzerinde vaka sayısı bulunan ülkede 32 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

#1
Foto - 8 Haziran itibarıyla Premier Lig'e yeniden dönmeye hazırlanan İngiltere'de bir diğer gündem maddesi ise Newcastle United'ın Prens Selman'a satılıp satılmayacağı... Bu konuyla ilgili ortaya çıkan yeni gelişme Selman'ın canını bir hayli sıkacak cinsten...

8 Haziran itibarıyla Premier Lig'e yeniden dönmeye hazırlanan İngiltere'de bir diğer gündem maddesi ise Newcastle United'ın Prens Selman'a satılıp satılmayacağı... Bu konuyla ilgili ortaya çıkan yeni gelişme Selman'ın canını bir hayli sıkacak cinsten...

#2
Foto - Sportsmail'in haberine göre; Suudi Arabistan hükümeti ile korsan yayıncıları arasında bağlantı olduğu iddia edilen belgeler lig yönetimine iletildi.

Sportsmail'in haberine göre; Suudi Arabistan hükümeti ile korsan yayıncıları arasında bağlantı olduğu iddia edilen belgeler lig yönetimine iletildi.

#3
Foto - Yaşanan bu olay sonrası belgeleri incelemeye başlayan lig yönetimi, Newcastle'ın satışını erteledi.

Yaşanan bu olay sonrası belgeleri incelemeye başlayan lig yönetimi, Newcastle'ın satışını erteledi.

#4
Foto - Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ile Newcastle United sahipleri 300 milyon Sterlin'lik bir fiyat karşılığında bu satış için daha önce anlaşmaya varmıştı.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ile Newcastle United sahipleri 300 milyon Sterlin'lik bir fiyat karşılığında bu satış için daha önce anlaşmaya varmıştı.

#5
Foto - Haberde ayrıca Prens Selman'ın yaşanan bu gecikme nedeniyle bir hayli rahatsız olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca Prens Selman'ın yaşanan bu gecikme nedeniyle bir hayli rahatsız olduğu belirtildi.

#6
Foto - Taraflara yakın kaynakların bu gecikmenin ne kadar süreceği konusunda lig yönetiminden hiçbir şekilde cevap alamadığı da kaydedildi.

Taraflara yakın kaynakların bu gecikmenin ne kadar süreceği konusunda lig yönetiminden hiçbir şekilde cevap alamadığı da kaydedildi.

#7
Foto - Bir kaynak ise

Bir kaynak ise "Onlar satışın gerçekleşeceğinden eminler. Ancak bunun zamanı konusunda belirsizlik var. Ligin avukatları ortaya çıkan yeni belgeleri değerlendiriyor" dedi. Geçtiğimiz günlerde Newcastle United'ı satın almak isteyen Prens Selman'a Amerika'dan rakip çıkmıştı.

#8
Foto - İngiliz basını, ABD'li televizyoncu Henry Mauriss'in Newcastle United için kulüp sahibi Mike Ashley'e 350 milyon pound'luk teklif yaptığını öne sürmüştü.

İngiliz basını, ABD'li televizyoncu Henry Mauriss'in Newcastle United için kulüp sahibi Mike Ashley'e 350 milyon pound'luk teklif yaptığını öne sürmüştü.

#9
Foto - Sheffield United'ın eski ortağı Kevin McCabe de Newcastle'ın Prens Selman'a satışına karşı çıkmış ve

Sheffield United'ın eski ortağı Kevin McCabe de Newcastle'ın Prens Selman'a satışına karşı çıkmış ve "Sheffield United'ın sahibi Suudi Prens Abdullah, Selman ile kuzen. Sheffield onları yenerse Abdullah, Arabistan'da hapse girebilir" ifadelerini kullanmıştı.

#10
Foto - Son olarak İstanbul'da öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de İngiliz hükümetine seslenerek, Prens Selman'ın bir cinayet azmettiricisi olduğunu söylemişti.

Son olarak İstanbul'da öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de İngiliz hükümetine seslenerek, Prens Selman'ın bir cinayet azmettiricisi olduğunu söylemişti.

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