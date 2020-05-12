2020-05-12 15:09:53 Gözünü Newcastle United'a dikmişti! Prens Selman'a soğuk duş...
Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın İngiltere Premier Lig kulüplerinden Newcastle United'ı satın almayı plandığı hatta sonrasında Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale'ı kadrosuna katma niyetinde olduğu iddia edilmişti. Ancak yatırımı konusunda Selman'a kötü haber geldi. Koronavirüsle mücadele eden İngiltere'de tablo her geçen gün kötüye gidiyor. 223 binin üzerinde vaka sayısı bulunan ülkede 32 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.