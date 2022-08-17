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Hayat-Aktüel
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Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

2022-08-17 13:27:27
Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde 30'dan fazla temel ihtiyaç ürünlerinde indirim kararı alındı.

#1
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

Erdoğan'ın gıda enflasyonunun önüne geçilmesi için verdiği talimatın ardından indirimli satışlar geçtiğimiz günlerde başladı.

#2
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinin kar amaçlı kurulmadığına vurgu yapan Başkan Erdoğan marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının indirilmesi talimatını verdi.

#3
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

Bin 400'ü aşkın markette 30'dan fazla üründe indirime gidildi. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanan ürünler ise şunlar oldu:

#4
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

"Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi."

#5
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

Öte yandan et ürünlerindeki indirimin ise ayrı uygulanacağı belirtildi.

#6
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

ÇAMUR MEDYASINDAN ALGI OPERASYONU İndirim kararı sonrası vatandaşlar marketlere akın ederken CHP medyası yeni bir algı operasyonuna girişti.

#7
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

"Çamur at izi kalsın" mantığıyla hareket eden CHP'nin medyadaki tetikçileri Sözcü, Cumhuriyet ve Yeni Asya gazeteleri indirim yoğunluğunu görmezden gelerek "indirim yokmuş" gibi algı yaptı.

#8
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

"Çamur at izi kalsın" mantığıyla hareket eden CHP'nin medyadaki tetikçileri Sözcü, Cumhuriyet ve Yeni Asya gazeteleri indirim yoğunluğunu görmezden gelerek "indirim yokmuş" gibi algı yaptı.

#9
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

Tarım Kredi Kooperatifleri'nde göz boyamak amacıyla indirim yapıldığı hezeyanında bulunan Sözcü, "İndirim Oyunu" başlığını attı. "Fiyatı indirildi" denilen birçok ürünün diğer zincir marketlerde daha ucuza satıldığını iddia eden Sözcü, vatandaşların sözde göstermelik indirime isyan ettiğini ileri sürdü.

#10
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

Fiyatların hiç değişmediğini iddia eden Yeni Asya ise "Hangi indirim?" başlığını attı.

#11
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

30'dan fazla temel ihtiyaç malzemesine indirim yapılmasına karşın Cumhuriyet Gazetesi sadece birkaç üründe indirime gidildiğini ileri sürerek "Dört kalem ürünle ucuzluk reklamları" başlığını attı. Çamur medyasının söz konusu haberleri "Gözleri var görmez kulakları var duymaz!" dedirtti.

#12
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

Yapılan indirimleri görmezden gelerek halkı galeyana getirmeye çalışan çamur medyasının ipliği bir kez daha pazara çıktı.

#13
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

İndirim kararı sonrası vatandaşlar Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerine resmen akın etti. Marketlerde uzun kuyruklar oluşurken vatandaşlar indirimden son derece memnun olduklarını dile getirdi.

#14
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

İLK GÜNDE 7 KAT CİROYA ULAŞTI Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, indirimli satış kampanyasının ilk gününde yaklaşık 7 kat ciroya ulaşıldığını bildirdi.

#15
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

Yapılan açıklamada, ortaklarından aldığı doğal ve kaliteli ürünleri aracısız şekilde vatandaşlara ulaştıran Tarım Kredi'nin, enflasyonla mücadele çalışması kapsamında 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla 1400 satış noktasında 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirimli satışlara başladığı hatırlatıldı.

#16
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

Gıda ürünlerinde yaşanan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi ve piyasaya arz konusunda sıkıntı yaşanan ürünlerin tedariki amacıyla hizmet veren Tarım Kredi'nin, Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın talimatıyla başlattığı indirim kampanyasının daha fazla üründe ve daha yaygın market ağında uygulanabilmesi için çalışmalarına devam ettiği vurgulanan açıklamada, kampanya kapsamında ilk etapta indirim uygulanan ürünler makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçeği yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi olarak sıralandı.

#17
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

Tarım Kredi'nin, indirimli satış kampanyasının ilk gününde yaklaşık 7 kat ciroya ulaştığı aktarılan açıklamada, "İndirimin uygulanmaya başlandığı ilk gün, vatandaşlar kampanyaya büyük teveccüh gösterdi." ifadesine yer verildi.

#18
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

Açıklamada, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin hem üreticilerin hem de tüketicilerin beklentilerini karşılarken ülke ekonomisine ve vatandaşların bütçesine katkı sağlama bilinciyle hareket ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

#19
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

"Tarım Kredi Kooperatif Marketleri gelecek dönemlerde de imkan ve fırsatları kullanarak yeni indirim kampanyalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak enflasyonla mücadele kapsamında gerçekleştirdiğimiz indirim kampanyamıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi olarak, vatandaşlarımızın bu ilgisine layık olmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

#20
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

İşte indirim yoğunluğundan görüntüler...

#21
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

İşte indirim yoğunluğundan görüntüler...

#22
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

İşte indirim yoğunluğundan görüntüler...

#23
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

İşte indirim yoğunluğundan görüntüler...

#24
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

İşte indirim yoğunluğundan görüntüler...

#25
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

İşte indirim yoğunluğundan görüntüler...

#26
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

İşte indirim yoğunluğundan görüntüler...

#27
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

İşte indirim yoğunluğundan görüntüler...

#28
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

İşte indirim yoğunluğundan görüntüler...

#29
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

İşte indirim yoğunluğundan görüntüler...

#30
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

İşte indirim yoğunluğundan görüntüler...

#31
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

İşte indirim yoğunluğundan görüntüler...

#32
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

İşte indirim yoğunluğundan görüntüler...

#33
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

İşte indirim yoğunluğundan görüntüler...

#34
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

İşte indirim yoğunluğundan görüntüler...

#35
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

İşte indirim yoğunluğundan görüntüler...

#36
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

İşte indirim yoğunluğundan görüntüler...

#37
Foto - Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Çamur medyasına halk tokadı

İşte indirim yoğunluğundan görüntüler...

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